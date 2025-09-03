Weiter zum Inhalt
On-Demand Webinar: Tone of Voice mit KI wahren

Webinar-Ankündigung von Meltwater mit dem Titel „Tone of Voice mit KI wahren“. Es handelt sich um ein On-Demand-Webinar. Abgebildet sind die Speaker Martin Boecker (Suxeedo), Christina Eurich (Meltwater) und Niko Mentis (Meltwater) mit Portraitfotos. Links unten befindet sich ein schwarzer Button mit der Aufschrift „Jetzt anschauen“.

So bleibt Ihre Markenstimme auf Social Media konsistent

Wie behalten Sie auf schnellen, KI-getriebenen Kanälen die Kontrolle über die Stimme Ihrer Marke? In diesem Webinar erfahren Sie, wie trotz der oder gerade durch die immer tiefere KI-Integration die eigene Marke bei allen Touchpoints der Social- und PR-Kanäle den gewünschten, konsistenten Eindruck hinterlässt.

Martin Boecker, Geschäftsführer und COO bei suxeedo, zeigt, wie Sie durch automatisierte KI-Workflows Inhalte und Kanäle orchestrieren, Vertrauen aufbauen und Relevanz schaffen. Erfahren Sie außerdem, was Sie jetzt tun können, um sich und Ihr Unternehmen auf die dynamische Entwicklung der KI-Integration und -Nutzung vorzubereiten.

Lernen Sie in diesem Webinar:

  • Wie sich der Tone of Voice auch mit KI-Tools markenkonform steuern lässt.
  • Wie eine strukturierte strategische Vorarbeit die Grundlagen für effiziente KI-Nutzung für PR- und Social-Kanäle legt.
  • Wie digitale Berührungspunkte so verknüpft werden, dass sie Vertrauen und Engagement beim Publikum erzeugen.

