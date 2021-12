Ihre Meinung ist gefragt - Werden Sie Teil der 10. B2B Social Media Studie

Als Partner des Arbeitskreis für Social Media in der B2B Kommunikation laden wir Sie herzlich dazu ein, Ihr Expertenwissen zu teilen, mit anderen Experten zu vergleichen und Teil der bereits 10. vollumfänglichen Studie zur B2B Social Media Kommunikation im deutschsprachigen Raum zu werden. Die Auswertung erfolgt selbstverständlich anonymisiert. Im letzten Schritt der Umfrage haben Sie allerdings die Möglichkeit, separat eine E-Mail Adresse anzugeben um die Ergebnisse exklusiv voran zu erhalten.

Über die Studie:

Der „Erste Arbeitskreis für Social Media in der B2B-Kommunikation“ geht in dieser aktuellen Umfrage bereits zum zehnten Mal der Frage nach, wie B2B Unternehmen Social Media nutzen. In Zeiten einer Pandemie, die für Social Distancing sorgt, wird die Kommunikation über die Social Media Kanäle zur effektiven Möglichkeit für Unternehmen, mit ihren Stakeholdern in Kontakt zu treten und um wichtige Informationen zu teilen. Mit unserer Studie wird für 2020 eine Entscheidungshilfe geschaffen, die wertvoller ist denn je.

In Österreich erfolgt die Studie wie gewohnt seit 2016 in enger Kooperation mit dem Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ). 2019 erfolgte die Erweiterung der Studie auf den gesamten DACH-Raum.

Wir sind gespannt auf die neuen Erkenntnisse über die Nutzung von Social Media in der B2B Kommunikation und freuen uns über Ihre Teilnahme!

Die Umfrage dauert nicht länger als 15 Minuten. Zum Fragebogen gelangen Sie hier.