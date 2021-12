Alle Highlights, Entwicklungen und Trends aus 10 Jahren B2B Social Media sowie Einblicke in die integrierte Social Media Strategie der Bayerischen Börse. Nicht verpassen!

Seit 10 Jahren kümmert sich der „Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“ um die Besonderheiten in der B2B-Kommunikation. In Kooperation mit der Hochschule Ansbach führt der Arbeitskreis die Studie „Social Media in der B2B-Kommunikation – wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?“ durch und befragt dabei Unternehmen im DACH-Raum nach ihrer Social Media-Nutzung.

In der Auftakt-Veranstaltung zur diesjährigen Studie haben wir die Ergebnisse der letzten 10 Jahre gemeinsam mit Ihnen Revue passieren lassen.

