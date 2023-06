On-Demand Webinar: Ein Leitfaden für moderne PR

Um die PR heutzutage erfolgreich zu meistern, müssen Sie die wichtigsten Stakeholder eines Unternehmens ansprechen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Nur so beeinflussen Sie, wie Ihr Unternehmen in der Außenwirkung wahrgenommen wird. Es kann allerdings unübersichtlich sein, sich in dieser ständig verändernden Landschaft zurecht zu finden.

Erfahren Sie alles über die wichtigsten Herausforderungen, die PR-Teams heute betreffen und die neuesten Tools, die Kommunikationsverantwortliche benötigen, um ihre PR-Aktivitäten zu optimieren. Außerdem besprechen unsere ExpertInnen Tipps, um mit den neuesten Trends Schritt zu halten, und klären die Frage, wie ein datengestützter Ansatz zu erfolgreichen PR-Kampagnen führt.

Die Einblicke aus dem Webinar basieren auf unserem Leitfaden für moderne PR.

In diesem Webinar lernen Sie: