On-Demand Webinar: Künstliche Intelligenz zur Texterstellung

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz für die Content Erstellung dominiert seit Jahresbeginn die Debatten – weit über das Online Marketing hinaus. Die Annahme: KI-Textsysteme übernehmen in der Zukunft möglicherweise eine grundlegende Funktion bei der Inhaltserstellung.

Und in der Tat: Künstliche Textintelligenz könnte einen signifikanten Anteil an der zukünftigen Inhaltserstellung haben. Für Unternehmen ist es jetzt besonders wichtig, nicht den Anschluss zu verlieren. Aber wo beginnt der Prozess? Wie nutzen Unternehmen KI schon heute in der Praxis? Fionn Kientzler, Managing Partner bei suxeedo, beantwortet diese Fragen.

Wir betrachten das vorhandene Potenzial und erörtern die Beziehung zwischen Social Media, Content und KI. Ist es für Unternehmen heute bereits machbar, KI für die Social Strategie und Content Erstellung einzusetzen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen?

Wir tauchen tief ein und demonstrieren live, wie Sie vorgehen sollten. Darüber hinaus schauen wir in die Zukunft und untersuchen, welche Auswirkungen dieser neue Trend auf die Zukunft des Digital und Social Marketings haben könnte.

In diesem Webinar lernen Sie:

Mehr zur Bedeutung der KI im Online Marketing.

Wie Social Media, Content und KI effektiv zusammenarbeiten können.

Was Sie vor der Nutzung von ChatGPT für die Erstellung von Inhalten wissen sollten.

Wie Meltwater bei der Social Media Content Erstellung unterstützt.

Wie Sie bei der Qualitätssicherung vorgehen.

Tipp: Erfahren Sie, wie Meltwater KI einsetzt und lernen Sie, wie der Meltwater KI Schreibassistent Social Media Managern die Arbeit erleichtert.