On-Demand Webinar: Künstliche Intelligenz zur Texterstellung

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz für die Content Erstellung dominiert seit Jahresbeginn die Debatten – weit über das Online Marketing hinaus. Die Annahme: KI-Textsysteme übernehmen in der Zukunft möglicherweise eine grundlegende Funktion bei der Inhaltserstellung.

Und in der Tat: Künstliche Textintelligenz könnte einen signifikanten Anteil an der zukünftigen Inhaltserstellung haben. Für Unternehmen ist es jetzt besonders wichtig, nicht den Anschluss zu verlieren. Aber wo beginnt der Prozess? Wie nutzen Unternehmen KI schon heute in der Praxis? Fionn Kientzler, Managing Partner bei suxeedo, beantwortet diese Fragen.