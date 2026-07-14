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On-Demand Webinar: ESG-Einfluss der Generationen X, Y & Z auf Mode, Kosmetik & Konsumgüter
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In diesem Webinar tauchen wir tief in die Welt von ESG ein und beleuchten, wie verschiedene Generationen – X, Y und Z – die Nachhaltigkeit in den Bereichen Mode, Kosmetik und Konsumgüter beeinflussen und prägen. Erfahren Sie, welche Trends und Herausforderungen sich in der Landschaft des nachhaltigen Verbraucherverhaltens abzeichnen und wie Unternehmen diese Erkenntnisse nutzen können, um ihre Nachhaltigkeitsinitiativen effektiv auszurichten.
Erfahren Sie in diesem Webinar:
- Welche Faktoren und Herausforderungen prägen das Nachhaltigkeitsverständnis unterschiedlicher Generationen?
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