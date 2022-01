Ihr Kick-Off für eine erfolgreiche Social-Media-Strategie

Wieso will es manchen Unternehmen einfach nicht gelingen, Social-Media-Plattformen mit wirtschaftlichem Erfolg für sich zu nutzen – obwohl sie doch eigentlich alles richtig machen? Der Grund ist meistens ganz einfach: Es gibt keine oder nur eine rudimentäre Strategie, und die Social-Media-Arbeit wird eher aus dem Bauch heraus gemacht.

Gero Pflüger, Autor des Buches »Social-Media-Marketing für Dummies« und Inhaber der Social-Media-Agentur »pflüger : kreativ ackern.«, gibt Einblicke, wie Unternehmen ihre Social-Media-Strategie aufbauen und in erfolgversprechende Maßnahmen umsetzen können.

Das erwartet Sie:

• Weshalb funktioniert Social-Media-Marketing – und warum funktioniert es nicht?

• Was ist der Unterschied zwischen strategischem und operativem Social-Media-Marketing?

• Welche Bestandteile weist eine Social-Media-Strategie auf?

• Was brauchen Sie, um Ihre Social-Media-Strategie in die Praxis umzusetzen?