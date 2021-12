Die Herausforderung

Wertvolle und einflussreiche Community-Mitglieder aufspüren

Die sozialen Netzwerke haben den Weg für einen ständigen wechselseitigen Dialog geebnet. In den sozialen Medien dreht sich alles um soziales Verhalten; wenn unser Publikum mit uns spricht, erwartet es eine Antwort. Mit 200.000 bis 400.000 Social Media-Erwähnungen pro Tag ist SodaStream nicht in der Lage, auf alle Unterhaltungen zu antworten. Doch SodaStream sieht das Engagement mit seiner Marke nicht als Selbstverständlichkeit an und möchte seinen Followern Wertschätzung entgegenbringen und sich mit wertvollen Community-Mitgliedern austauschen. Die Herausforderung besteht darin, die einflussreichen Personen ausfindig zu machen.

Itai Bichler, Head of Global Digital Marketing bei SodaStream, ist der Meinung, dass das Publikum mit der fortschreitenden Verbreitung des Influencer-Marketings gegenüber Influencer-Posts zunehmend immun wird. Marken sind gezwungen, ihre Kommunikation mit Influencern zu überdenken und ihre Beziehungen weniger oberflächlich zu gestalten. "Organische Erwähnungen von Influencern sind enorm wichtig, vor allem wenn diese Influencer unser Produkt tatsächlich benutzen. Diese Art von Engagement schafft Vertrauen, Relevanz und Authentizität." Organische Erwähnungen sind quasi die Perlen im Meer der Unterhaltungen - und bei deren Suche benötigt SodaStream Unterstützung.