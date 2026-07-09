Die Lösung

Eines der wichtigsten Ziele von SodaStream ist die Förderung von persönlichen Empfehlungen. Das Unternehmen weiß, dass es den Menschen etwas zu erzählen geben muss, damit in großem Stil über die Marke gesprochen wird. Aber damit ist es nicht getan - sie müssen sich auch selbst in Unterhaltungen einbringen. Influencer, Brand Ambassadors und Content Marketing spielen bei der Erreichung dieses Ziels eine entscheidende Rolle.

SodaStream ist überzeugt, dass alles mit der Qualität des Contents beginnt. Wenn der Inhalt gut ankommt und bestimmte Emotionen auslöst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich das Publikum einbringt. "Mit dem Social Media Monitoring Tool von Meltwater müssen wir nicht mehr Nachrichten verbreiten und darauf hoffen, dass sie am richtigen Ort ankommen und hängenbleiben. Dank des Tools weiß ich, ob und weshalb die Unterhaltungen, die wir anstoßen, den gewünschten Erfolg bringen."

Mit dem Wissen, welche Botschaften bei der Zielgruppe Anklang finden und dadurch mehr Aufmerksamkeit erregen, steigt auch der Bedarf an einem Social Media Monitoring Tool, das bei der Steuerung und dem Aufschlüsseln von Konversationen hilft. "Für uns sind alle Unterhaltungen wichtig, doch durch die Anwendung des Influencer-Rankingsystems im Social Media Monitoring Tool von Meltwater sind wir in der Lage, die Nadel im Heuhaufen zu finden und die besten Gelegenheiten zum Engagement zu ermitteln. Wann immer eine Person unserer Zielgruppe auf einer Skala von 0 bis 10 mit 8 und mehr Punkten bewertet wird, schalten wir uns ein."

"Das Influencer-Ranking ist das beste System, dem wir in der Branche begegnet sind. Es ist herausragend, wenn es darum geht, Content zu analysieren und den Kontext zu erkennen, z. B. mittels früherer Unterhaltungen. Das Ranking-System von Meltwater berücksichtigt die Größe der Community des Autors, die Häufigkeit seiner Präsenz in Social Environments, die Kanäle, auf denen er präsent ist, und das Ausmaß seines Engagements. "Durch die Betrachtung vergangener Unterhaltungen können wir feststellen, ob ein Influencer seine Meinung über uns geändert hat, ob seine Kommentare beständig sind und wie viel Zeit zwischen den Engagements liegt. Das macht meine Arbeit sehr viel einfacher, wenn ich aktuelle und vergangene Beziehungen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Influencern bewerten muss."

Sobald SodaStream einen einflussreichen Poster oder Markenfürsprecher entdeckt, wird dessen Engagement durch ‘Surprise & Delight‘-Maßnahmen belohnt. Dadurch wird die Marke als bescheiden, authentisch und wertschätzend wahrgenommen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der Influencer durch den Anreiz beeinflusst wird und die Unterhaltung fortsetzt - was wiederum die Konversationen und die Reichweite steigert! "Influencer-Beziehungen beginnen damit, dass man den Influencer als Menschen und nicht als Zahlenwert behandelt. Durch Incentives verleihen wir unserer Marke zudem mehr Glaubwürdigkeit!"