Die Herausforderung

Die Organisation besteht seit 1979 und war seitdem in über 90 Ländern aktiv. Mehr als 500 Menschen mit medizinischen Berufen haben sich nach einem intensiven Einsatztraining in der humedica-Datenbank registrieren lassen und sind bereit, innerhalb eines Teams kurzfristig und weltweit Hilfe zu leisten. Ergänzt wird dieses Engagement durch mittel- bis langfristige Hilfsprojekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wie etwa im Niger, Sri Lanka, Haiti, Äthiopien oder auch Brasilien (u.v.a.). In der deutschen Hauptzentrale arbeiten rund 53 hauptamtliche und phasenweise mehr als einhundert ehrenamtliche Mitarbeiter. Weltweit wird humedica ebenso durch ehrenamtliche Helfer sowie lokale Mitarbeiter in den einzelnen Projektländern unterstützt. Das Ziel der Arbeit von humedica ist es, mit konkreter Hilfe = und allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Menschen zur Seite zu stehen, die durch Katastrophen oder strukturelle Armut in Not geraten sind.

Lisa Wolff arbeitet in der humedica-Zentrale im Sachgebiet Kommunikation. Als Sachbearbeiterin verantwortet sie die Online-Kommunikation der Hilfsorganisation. Darunter fallen neben dem Content Management der Homepage und der Social Media-Kanäle auch das Verfassen und der Versand von Pressemitteilungen, sowie klassische Press Relations. Da humedica keine Mittel für klassische Werbung einsetzt und die Hilfseinsätze in großen Teilen durch Privatspenden finanziert sind, ist es für die Organisation essenziell, den Einsatz der humedica-Helfer zeitnah nach einer Katastrophe durch Pressemitteilungen in der redaktionellen Berichterstattung zu platzieren. Auf diese Weise können die Unterstützer nicht nur über die eigenen Ausspielkanäle, sondern auch im Rahmen medialer Berichterstattung über die Hilfe informiert werden.