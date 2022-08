BIC ist ein an der Pariser Börse notiertes Familienunternehmen und ein weltweit führender Hersteller von Schreibwaren, Feuerzeugen, Rasierapparaten und Werbeartikeln. Menschen auf der ganzen Welt benutzen die Produkte von BIC tagtäglich und das Unternehmen wollte genauer wissen, was die VerbraucherInnen online über die verwendeten Produkte sagen. Das Unternehmen hatte bisher weder das Sentiment noch die Online-Erwähnungen zur Beurteilung der Kundenwahrnehmung von BIC beobachtet und so wandte sich das Unternehmen an Meltwater. In der Vergangenheit hatte BIC punktuelle Umfragen durchgeführt, um die Wahrnehmung des Unternehmens und seinen Produkten auf dem Markt zu ermitteln. Allerdings haben Umfragen ihre Grenzen. Um einen ungefilterten Einblick in die Meinung der VerbraucherInnen über die Marke und die Produkte auf globaler Ebene zu erhalten, entschied sich BIC, Social Listening und Media Monitoring zur Erfassung dieser Informationen zu nutzen. Das Team war der Meinung, dass es durch die Beobachtung der Kommentare von Menschen und Medien über BIC im Internet oder in den Nachrichten ein umfassenderes Bild von der Markenreputation erhalten würde als durch eine oder mehrere Umfragen.