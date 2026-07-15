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Die Rolle der Pressemitteilung bei der Markenwahrnehmung war früher simpel: Ankündigung rausbringen, Berichterstattung anstoßen, vielleicht ein paar Backlinks für die SEO sammeln. Das gibt es immer noch, aber die Spielregeln haben sich verändert – heute zählt Sichtbarkeit viel direkter entlang des Marketing-Funnels.

Mit KI-Suche geht Sichtbarkeit über einzelne Seiten und klassische Rankings hinaus: Entscheidend ist, ob deine Marke glaubhaft als Teil einer KI-Antwort erscheint. Google sagt etwa, AI Overviews und KI-Mode zeigen relevante Links, um Nutzern schnelle Antworten zu geben – basierend auf den Ranking- und Qualitätssystemen der Suche. Die alten SEO-Basics zählen noch, sind aber nun Teil einer komplexeren Antwortumgebung, in der viele Nutzer den KI-Text lesen, ohne weiterzuklicken.

Der Mythos:

Pressemitteilungen sind nur noch SEO-Backlink-Lieferanten

Lange galten Pressemitteilungen als Vehikel für Links. Die To-do-Liste: Verteilen, Backlinks zählen, Clipping-Report verschicken, Haken dran. Dann hat Google begonnen, syndizierte Inhalte und unnatürliche Linkmuster viel besser zu erkennen. Daraufhin erklärten viele Marketer Pressemitteilungen für digital wertlos.

Tatsächlich ist die Pressemitteilung immer noch eine der einfachsten Möglichkeiten, um nachprüfbare Unternehmensinformationen offiziell zu veröffentlichen. Wer etwa eine Produkteinführung, einen Führungswechsel oder neue Studiendaten veröffentlicht, braucht einen Ort, an dem diese Fakten leben – und der oft genug in glaubwürdigen Quellen wiederholt wird, damit Medien, Analysten, Suchmaschinen und jetzt auch KI-Systeme ohne Rätselraten darauf zugreifen können.

Der Fehler ist, zu glauben, dass die Pressemitteilung alles alleine erledigt. Die Verteilung setzt den ersten öffentlichen Fußabdruck. Der eigentliche Hebel entsteht meist, wenn daraus weitere Berichte, Branchendiskussionen, Fachdatenbank-Listings oder Kommentare entstehen. Genau hier beginnt das KI-Sichtbarkeits-Spiel: Die Geschichte der Marke bleibt nicht nur auf der eigenen Webseite.

KI-Suchsysteme arbeiten unterschiedlich: Einige Antworten basieren auf Modellwissen, andere holen sich Live-Webdaten, manche nutzen einen klassischen Suchindex, einige zitieren direkt. Google beschreibt zum Beispiel Retrieval-Augmented Generation, wobei relevante Seiten aus dem Suchindex geholt, geprüft und dann für die KI-Antwort genutzt werden.

Für dich heißt das: Presseverteilung hat einen ganz realen Effekt. Die Web-Welt bekommt mehr strukturierte, datierte, maschinenlesbare Unternehmensstatements. Aber es gibt einen Haken – und der ist groß: Meltwater GenAI Lens hat in über 8 Millionen Zitaten in acht führenden LLMs gesehen: 37,6 % der Zitate kamen im Mai 2026 aus Earned Media und News, aber nur 0,2 % aus Pressemitteilungen. Pressemitteilungen sind da, aber kein zentraler Zitationsmotor.

Deshalb: Nutze die Pressemitteilung als Rohmaterial für weiterführende Autorität. Sie legt die Spur, Earned Coverage macht daraus eine felsenfeste Quelle. Wenn verschiedene glaubwürdige Quellen dieselben klaren Fakten nennen, fällt es KI-Systemen viel leichter, Ereignisse, Beteiligte und ihre Bedeutung zu erfassen.

So funktionieren KI-Suchergebnisse im Hintergrund

KI-Suche ist längst nicht so geradlinig wie klassische Suche – und deshalb wirken alte Reports oft unbefriedigend. Ein Ranking-Report sagt dir zwar, auf welchem Platz deine Seite steht. Aber er sagt dir nicht, ob ChatGPT deine Marke korrekt beschreibt, Perplexity den Konkurrenten statt dir nennt oder Google AI Overviews die richtige Quelle ausliest.

Hier treffen sich PR und SEO immer stärker. Neben der klassischen Reichweite zählt heute: Wird die Berichterstattung oder die Erwähnung zur Quelle, die LLMs als verlässlich genug für ein Zitat einstufen? Das verändert die Denke. Klarheit, Quellenqualität und immer wieder konsistente Fakten bekommen ein neues Gewicht.

Wie LLMs „autoritative“ News erkennen

LLMs und KI-Suchtools suchen nach Mustern – sie arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, Quellensignalen, Aktualität und je nach Produkt mit unterschiedlichen Abrufsystemen. Wenn jemand nach einer Firmennews fragt, muss das Antwortsystem entscheiden: Welche Fakten sind sicher? Eine saubere Pressemitteilung in einem anerkannten Medium hilft – aber deutlich stärker wirkt die Story, wenn sie zusätzlich an glaubwürdigen Drittstellen erscheint.

„Autorität“ bei KI-Suche ist deshalb viel praxisorientierter als die klassische Domain Authority aus SEO-Tools. Die eigentliche Frage ist: Kann das System die Seite finden? Sind die Informationen klar? Werden Fakten auch woanders genannt? Gibt es eine Ursprungsquelle? Stimmen Daten, Namen, Produkte, Unternehmensinformationen kompromisslos überein? Verschwommene Formulierungen machen es schwer; Marketing-Sprech schadet sogar.

Meltwaters KI-Sichtbarkeitsforschung zeigt den gleichen Trend: Im Mai 2026 waren unter den meistzitierten Quellen YouTube, Reddit, NIH, Wikipedia, Statista, Forbes und LinkedIn – je nach Plattform mit ganz eigenen Präferenzen. Ein einziges „KI-Zitations-Algorithmus“-Ziel gibt es nicht, sondern viele simultane Datenumgebungen.

Autoritätsreiche Domains spielen eine Schlüsselrolle, weil KI-Systeme auf öffentliche, glaubwürdige, strukturierte und einfach abrufbare Quellen angewiesen sind. Das heißt aber nicht, dass ein einziges Syndikat auf einer großen Seite sofort eine KI-Zitation garantiert. Entscheidend ist, dass gute Verteilung die Unternehmensnews ins größere Info-Netzwerk bringt – und dieses Netzwerk später wieder beeinflussen kann, was KI-Systeme übernehmen.

Gerade bei kommerziellen Suchanfragen ist das zentral: Wenn Nutzer wissen wollen, wer eine Branche prägt, welche Anbieter eine bestimmte Funktion bieten oder was sich in einem Jahr verändert hat, greifen KI-Suchen auf einen Mix aus News, Reviews, Social Content, Datenquellen, Unternehmens-Webseiten und strukturierten Informationsseiten zurück. Perplexity etwa beschreibt sich selbst als Antwortmaschine, die in Echtzeit das offene Web durchsucht und Quellen kennzeichnet.

Die wichtigste Erkenntnis: Hinterlege Fakten möglichst robust – und sorge dafür, dass weitere starke Quellen sie aufgreifen, prüfen oder bestätigen. Die Verteilung ist Auftakt, nicht Abschluss der Kampagne.

Direkte Effekte: Bringt Presseverteilung wirklich etwas?

Ja, Presseverteilung kann die Sichtbarkeit erhöhen, aber der Effekt ist selten sofort spürbar. Wer die Erwartungen hat, dass eine einzelne Aussendung plötzlich die AI Overviews oder ChatGPT Search dominiert, wird enttäuscht. Sichtbarkeit in der KI-Suche entsteht durch wiederholte, glaubwürdige Signale über eigene Inhalte, News-Berichte, Social Proof, Analysten-Stimmen, Success Stories und strukturierte Seiten hinweg.

Das klingt nach mehr Aufwand – und das ist es auch. Aber es ist eine Chance für PR-Teams: Die klassische PR-Arbeit wird jetzt zentral für digitale Auffindbarkeit. Botschaften, Medienkontakte, Fakten, Timing und Reputation beeinflussen heute nicht mehr nur die Nachrichtenberichterstattung, sondern die Wahrnehmung in Antwortsystemen.

Sichtbarkeit in Google AI Overviews (SGE)

Google AI Overviews sind aus der Search Generative Experience entstanden, weshalb manche immer noch „SGE“ sagen. Mittlerweile ist die Funktion aber weit mehr als nur ein Test. Googles generative KI-Suche kann Content aus dem Index hervorheben und klickbare Links anzeigen – maschinenlesbare, relevante, gut strukturierte Seiten bleiben also wichtig.

Gerade dafür kann eine Pressemitteilung sorgen, wenn sie dem Web eine klare, prüfbare Quelle bietet. Google betont aber auch: Für AI Overviews und KI-Mode gibt es keine Tricks oder Extra-Regeln – die alten Qualitätsfaktoren zählen weiter: technische Zugänglichkeit, hilfreicher Content, Zuverlässigkeit, Qualität.

Die eigentlich interessante Frage ist also nicht „Schafft es eine Pressemitteilung in AI Overviews?“ – manchmal ja, oft nicht. Die bessere Frage lautet: „Erzeugen wir durch unsere Verteilung eine nachvollziehbare Quellenspur, die Google versteht und Nutzern tatsächlich vertrauen würden?“ Das ist geschäftlich viel relevanter.

Zitationen in Perplexity und ChatGPT Search

Zitationsbasierte Antwortmaschinen machen den Wert direkter sichtbar. Perplexity arbeitet explizit mit Echtzeit-Webrecherche und zitierten Antworten. ChatGPT Search kann je nach Nutzung ebenfalls Inline-Quellen oder Panels anzeigen.

Für PR bedeutet das: Wer seine Mitteilung nur im eigenen Blog versteckt, kommt vielleicht irgendwo vor – aber ohne externe Verstärkung. Erscheint die gleiche News dagegen über einen bekannten Verteiler, wird von der Fachpresse aufgegriffen und auf der eigenen Seite fundiert erklärt, wächst die „Surface Area“ der Story entscheidend. Vor allem erhöhen sich die glaubhaften Einstiegspunkte für KI-generierte Antworten.

Genau hier hat Presseverteilung unmittelbaren geschäftlichen Nutzen: Sie gibt Zielgruppen, Journalistinnen, Analysten und KI-Systemen einen konsistenten Zugang zu wichtigen Claims. Zudem ergibt sich für das PR-Team eine neue Aufgabe: Die Monitoring-Prozesse gehen über Linkzählung hinaus – Zitate sind jetzt ein direkter Indikator dafür, wie Buyer und KI dich kennenlernen.

Organische Suche braucht oft Zeit. Google selbst betont: Crawlen und Indizieren werden nie garantiert – und technische Klarheit bleibt wichtig, damit Systeme die Seite verstehen.

Presseverteilung verschafft oft schnellere Sichtbarkeit, besonders bei aktuellen News. Das ist entscheidend, wenn KI-Tools Fragen zu neuen Produkten, Führungswechseln, Finanzierungsrunden oder Akquisitionen beantworten sollen. Geschwindigkeit allein reicht aber nicht: Eine schwache Pressemitteilung wird zwar schnell indexiert, bringt aber ohne Substanz trotzdem keinen Mehrwert.

Die GenAI Lens-Daten machen das deutlich: Pressemitteilungen verlieren als Zitationsquelle an Bedeutung; Earned und News verfolgen aber nach wie vor einen Großteil des KI-Zitationsmarkts. In einfachen Worten: Veröffentliche deine Pressemitteilung, aber treib auch die Story voran – der Clipping-Report ist nicht das Ziel.

Was heute zählt: Erfolgsfaktoren für moderne Presse-Syndikation

Moderne Syndikation braucht ein anderes Mindset: Es geht nicht mehr darum, Schlagzeilen mit Keywords zu füllen und auf die Verteilung zu hoffen. Es geht darum, verständliche, präzise Informationen zu veröffentlichen, die Menschen schnell begreifen und die eine KI ohne Fehlinterpretation parsen kann.

Dafür müssen PR-Teams disziplinierter texten: Weniger leere Begeisterung, mehr Namen, Zahlen, Daten, Produktkontext, Kundenbeweise und überprüfbare Claims. Prüfe: Würde die Formulierung einem Journalisten die Augen verdrehen lassen? Dann wird sie auch einer KI nicht helfen.

Strukturierte Daten helfen Suchsystemen, Seiten richtig zu verstehen. Google empfiehlt explizite Hinweise und setzt bei Markup vor allem auf JSON-LD, weil sich das gut skalieren und warten lässt.

Gerade Pressemitteilungen eignen sich für Struktur, weil sie viele Fakten naturgemäß schon enthalten: Daten, Personen, Organisationen, Produkte, Orte, Ereignisse, Zitate, Finanzzahlen – alles sollte eindeutig bleiben. Schema ist zwar keine Garantie für Aufnahme in die KI-Suche und Google betont, dass es kein „Sonder-Schema“ für generative KI-Suche gibt – aber sauberes Markup unterstützt die Gesamt-KI-Fähigkeit und sorgt für bessere Rich Results.

Behandle strukturiertes Markup als Standard: Die Mitteilung muss leicht zu crawlen, klar einzuordnen und eindeutig zum Unternehmen zuzuweisen sein. Keine Glamour-Aufgabe, aber entscheidend.

2. Schreib für echte Fragen – nicht nur für Keywords

Menschen stellen KI-Assistenten andere Fragen als klassische Google-Suchanfragen. Sie stellen ganze Fragen, vergleichen Anbieter, fragen nach Veränderungen, nach vertrauenswürdigen Namen, nach Produkten für ein Problem oder nach dem, was in einem Markt aktiv ist. Deine Pressemitteilung sollte genau diese Fragen in klarer Sprache beantworten.

Das bedeutet nicht, jede Mitteilung künstlich wie ein Q&A zu gestalten, sondern: Sag direkt, was passiert ist, wem es nützt, warum das Timing relevant ist und welche Beweise es gibt. Eine Produktneuvorstellung sollte das Kundenproblem, den Produktvorteil und handfeste Beweise in Sprache erklären, die Buyer verstehen würden.

Auch Keywords wie „Beeinflusst die Distribution von Pressemitteilungen die KI-Suche“ bleiben sinnvoll. Aber Keyword-Nutzung soll natürlich wirken. KI-Suchen verstehen Kontext – wenn du denselben Ausdruck ständig wiederholst, wird’s für Menschen schlechter und für Maschinen nicht besser.

3. Setze auf Reichweite statt Link-Zählerei

Links allein sind als Wertmaßstab out. Entscheidend ist der Kontext: Welche Quelle, welcher Zusammenhang, welche Folgeberichte?

Eine hochwertige Verteilung sorgt dafür, dass deine Mitteilung bei relevanten Fachmedien, Finanzdatenbanken, Lokalmedien, Special-Interest-Portalen und bei Journalistinnen ankommt, die daraus Earned Coverage machen. Earned Media bedeutet für die KI-Sichtbarkeit oft mehr als ein SEO-Link auf einer Seite, die niemand liest.

Hier wird PR kommerziell: Frage, wo die Mitteilung wirklich landet. Werden die Seiten gecrawlt? Unterstützt der Dienst saubere Publikation und Struktur? Wird Folgeberichterstattung angestoßen? Laut GenAI Lens Daten werten KI-Systeme Earned Media viel stärker als Einzelmitteilungen.

Risiko Stillstand: Warum klassische PR-Strategien bei KI versagen

Alte PR-Gewohnheiten bremsen die Sichtbarkeit in KI-Umgebungen aus. Eine Mitteilung voller Floskeln, ergebnisloser Chefzitate und ohne harte Daten kann verbreitet werden – und taucht trotzdem im Clipping-Report auf. Für KI-Suchsysteme liefert sie aber kaum verwertbare Fakten.

Nicht, weil KI „Pressemitteilungen hasst“. Sondern weil Antwortsysteme nutzbare Infos brauchen. Wenn jede verteilte Mitteilung zur Kategorie identisch klingt, entsteht bloß Grundrauschen.

Die Falle: Dünner Content im KI-Ökosystem

Dünner Inhalt heißt nicht: kurzer Inhalt. Eine kurze Pressemitteilung kann super sein, wenn sie etwas Konkretes sagt. „Dünner“ Content heißt: keine klare Aussage, keine Beweise, keine unterscheidbaren Infos. Dann klingt jeder Launch „innovativ“ und lässt offen, was genau besser geworden ist.

KI-Suche macht diese Schwächen sichtbar: Wenn Antwortsysteme mehrere Quellen vergleichen und deine Mitteilung keine Details liefert, wählt sie ein anderes Material. Noch schlimmer: Schwammige Claims führen zu Widersprüchen, wenn Dritte sie unterschiedlich interpretieren.

Eine starke Pressemitteilung gibt KI und Menschen dasselbe: Eine klare Erklärung, was wie passiert ist, wer beteiligt ist, welche Branche es betrifft, welche Daten es stützen und was Kundinnen jetzt können, was vorher nicht ging.

Was für KI zählt: Belege und Querverweise

Nachprüfbarkeit ist oft das Problem von Pressemitteilungen. Ein Claim ohne Beleg kann intern für Stimmung sorgen, taugt aber nicht als öffentliche Information. Sätze wie „Marktführer“ oder „einziger Anbieter mit Feature X“ sollten immer belegbar sein.

Querverweise sind ebenfalls zentral: Die Pressemitteilung sollte auf eine Produktseite, einen Report, eine Kundengeschichte oder ein Executive-Profil verlinken, damit Fakten überprüfbar bleiben. Folgeberichterstattung verstärkt diese Glaubwürdigkeitsschicht.

Hier müssen PR, SEO und Content eng zusammenarbeiten. Eine Pressemitteilung darf keine Einzelkämpferin sein, sondern sollte im Netz von quellenkonsistenten Seiten hängen.

So geht’s konkret: So machst du deinen Verteilungsprozess fit für heute

Die Modernisierung deiner Presseverteilung muss kein Mega-Projekt sein – sondern vor allem einen besseren Prozess schaffen: vor, während und nach der Veröffentlichung. Die meisten Teams haben schon alle Bausteine, müssen aber weg vom Denken „Verteilt = Fertig“.

Denk also jede Pressemitteilung als Auftakt einer Autoritätsspur: Du veröffentlichst den Fakt und willst, dass er sich leichter nachverfolgen, prüfen, zitieren und wiederholen lässt.

Schritt 1: Den digitalen Fußabdruck des Distributionspartners prüfen

Die Basics: Wo erscheinen deine Mitteilungen tatsächlich? Sind die Seiten glaubwürdig und indexiert? Funktionieren die Seiten technisch? Sind sie von minderwertigen Inhalten umgeben? Stimmt die Metadatenstruktur? Das ist kein Fleißkram – schlechte Verteilung schafft viel Lärm und wenig Substanz.

Prüfe, ob Berichterstattung oder Diskussionen daraus entstehen: Greifen Journalistinnen das Thema auf? Zitiert die Fachpresse? Diskutieren Analysten oder Creator die News? Landet die Info da, wo Buyende ihr vertrauen?

Oft ist nicht die Mitteilung das Problem, sondern die Verteilung oder die Qualität der Platzierungen.

Schritt 2: Überschriften auf Informationsbedürfnisse ausrichten

Die Überschrift sollte in klaren Worten sagen, was passiert ist. Sie kann ruhig spannend sein, aber sie muss verständlich bleiben – für KI-Systeme und für Journalistinnen.

Schwache Überschriften verstecken das Wesentliche hinter Markensprache. Gute Headlines nennen Unternehmen, Aktion, Kategorie und den Nutzen. Bei KI-Suche sind klare Überschriften besonders wichtig, weil die Nutzer echte Fragen stellen. Bei „Welche Unternehmen haben dieses Jahr KI-basierte Media-Intelligence-Tools gelauncht?“ braucht das Antwortsystem explizite Pressemitteilungen als Quelle.

Schreib nicht für Boardroom-Freigaben, sondern für Außenstehende, die die News in drei Sekunden verstehen sollen.

Schritt 3: Marken-Zitate statt Domain Authority tracken

Domain Authority liefert noch einen Anhaltswert, aber misst längst nicht alles. Für KI-Sichtbarkeit zählen andere KPIs: Wird deine Marke in KI-Antworten genannt? Wer sind die Wettbewerber? Welche Quellen werden zitiert? Stimmt die Beschreibung?

Meltwater GenAI Lens erfasst genau das: Marken-, Produkt- und Wettbewerbsnennungen in großen LLMs beobachten, KI-Share of Voice messen, Quellen auswerten, Content-Lücken erkennen – mit 48-Stunden-Datenzyklen, Prevalenz-Scoring, Source-Tracking und allem, was zur modernen KI-PR gehört.

So schließt sich der Kreis: News verteilen, Earned Coverage erzielen, KI-Antworten überwachen und die nächste Aussendung entlang echter Modell-Nutzung optimieren.

Presseverteilung modernisieren mit Meltwater

KI-Suche macht PR messbarer, aber auch kompromissloser: Eine Pressemitteilung, die nichts liefert, bleibt nutzlos – egal, wie sie verteilt wird. Gut gemachte, sauber verteilte Mitteilungen, flankiert von Earned Media, können die Faktenlandschaft prägen, auf die KI-Systeme zugreifen.

Meltwater unterstützt PR-, Kommunikations- und Marketing-Teams dabei, alle Schritte intelligent zu verknüpfen: Mit fortschrittlicher KI-Sichtbarkeitsmessung siehst du, wie deine Marke in ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, DeepSeek und anderen KI-Tools wahrgenommen und zitiert wird – inklusive der Quellen, die Antworten prägen.

Das ist wichtig, weil KI-Sichtbarkeit keine Nebensache mehr ist. Käuferinnen lassen sich von KI-Tools beraten, erklären, vergleichen und zusammenfassen, bevor sie überhaupt deine Website besuchen. Wer seine Presseverteilung wie bisher mit Veröffentlichungsdatum abschließt, überlässt zu viel von der Story dem Zufall.

Setze mit der Verteilung den Fakt. Gewinne mit PR-Arbeit Vertrauen. Beobachte mit GenAI Lens, was die KI wiederholt. Und arbeite den Quellpfad so lange nach, bis deine Marke korrekt, beständig und im richtigen Geschäftskontext auftaucht.

FAQs

Beeinflusst die Verteilung von Pressemitteilungen die Sichtbarkeit in der KI-Suche?

Ja, meistens als Teil eines größeren Systems. Die Verteilung hilft KI-Suchtools, aktuelle, strukturierte Fakten zu deiner Marke zu finden – besonders wenn sie auf lesbaren, glaubwürdigen Websites landet. Am stärksten wirken Pressemitteilungen, wenn sie Berichterstattung und externe Validierung nach sich ziehen, denn Zitationsdaten zeigen: Earned und News sind viel sichtbarer als Pressemitteilungen allein.

Wie finden LLMs den Content von Pressemitteilungen?

LLMs und KI-Suchtools greifen auf Inhalte unterschiedlich zu: Einige nutzen Trainingsdaten, manche holen Live-Webdaten, andere arbeiten mit Suchindizes oder Zitations-Layern. Beispielsweise setzt Googles generative KI-Suche auf Index-Retrieval und Grounding, um Antworten mit relevanten Seiten zu untermauern.

Kann Presseverteilung Markennennungen in der KI-Suche verbessern?

Ja, vor allem wenn sie eine eindeutige, öffentlich nachvollziehbare Spur erzeugt und weiterführende Berichterstattung ermöglicht. Eine Pressemitteilung allein reicht nicht unbedingt – aber wenn sie Artikel, Datenbankeinträge, Diskussionen und aktualisierte eigene Inhalte anstößt, bekommen KI-Systeme konsistentere Infos.

Welche Kanäle helfen der KI-Sichtbarkeit am meisten?

Entscheidend sind Kanäle, die glaubwürdige, maschinenlesbare relevante Quellen erreichen. Reichweite hilft – wichtiger ist aber die Qualität. Distribution an anerkannte News-Outlets, Fachmedien, Finanzterminals oder relevante lokale Medien erzeugt mehr Autorität als massenhaftes Streuen auf irrelevanten Seiten.

Wie misst du den Einfluss von Pressemitteilungen auf die KI-Suche?

Messe Marken-Zitate, KI-Share of Voice, Quellengüte, Sentiment, Konkurrenzvergleiche und wie genau KI-Tools deine Marke beschreiben. Clipping-Zahlen und Backlinks haben noch einen Wert, zeigen aber nicht, ob du KI-generierte Antworten mitprägst. Tools wie Meltwater GenAI Lens machen genau das messbar.