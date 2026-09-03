Außerdem erfährst du, wie sich Influencer-Daten mithilfe des Meltwater MCP per natürlicher Sprache analysieren, mit weiteren Datenquellen verknüpfen und in aussagekräftige Reports und Handlungsempfehlungen übersetzen lassen. So reduzieren Marketingteams ihren manuellen Aufwand, treffen fundiertere Entscheidungen und gewinnen mehr Zeit für kreative Kampagnen und nachhaltige Creator-Beziehungen.

In der Aufzeichnung unserer Masterclass „AI-Powered Influencer Marketing“ erfährst du, wie KI den gesamten Influencer-Marketing-Prozess unterstützt: Von der datenbasierten Creator Discovery und dem Brand-Safety-Vetting über die zentrale Kampagnensteuerung bis zur automatisierten Erfolgsmessung.

Inhalt

Die Auswahl passender Creator, die Steuerung laufender Kooperationen und die Bewertung des Kampagnenerfolgs sind häufig mit viel manueller Arbeit verbunden. Gleichzeitig stehen Marketingteams vor der Herausforderung, aus immer größeren Datenmengen die wirklich relevanten Erkenntnisse herauszufiltern.

In unserer Masterclass „AI-Powered Influencer Marketing: Von Creator Discovery bis zu KI-gestützten Insights“ haben wir gezeigt, wie künstliche Intelligenz den gesamten Influencer-Marketing-Prozess unterstützen kann – von der Suche nach geeigneten Creator bis zu automatisierten Reports und strategischen Handlungsempfehlungen.

Die Webinar-Aufzeichnung: AI-Powered Influencer Marketing

Creator Discovery: Relevanz statt reiner Reichweite

Eine erfolgreiche Influencer-Kampagne beginnt mit der Auswahl der richtigen Partner. Große Followerzahlen allein sind dabei längst kein ausreichendes Entscheidungskriterium. Wesentlich wichtiger ist, ob Content, Community und Werte eines Creators tatsächlich zur Marke und zur Kampagne passen.

KI-gestützte Discovery ermöglicht es, Creator mithilfe natürlich formulierter Suchanfragen zu finden. Unternehmen können beispielsweise nach Family-Creatorn aus Deutschland suchen, die regelmäßig über ihren Familienalltag berichten und auf Instagram, TikTok oder YouTube aktiv sind.

Die Ergebnisse werden nicht allein nach Reichweite sortiert.

In die Bewertung fließen unter anderem ein:

die thematische Relevanz des veröffentlichten Contents,

die Häufigkeit, mit der bestimmte Themen behandelt werden,

die Zusammensetzung der Followerschaft,

Engagement- und Performance-Kennzahlen sowie

die Übereinstimmung mit zuvor definierten Marken- und Creator-Personas.

So lassen sich auch Micro-Influencer identifizieren, die zwar über eine kleinere, dafür aber besonders relevante und engagierte Community verfügen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, erfolgreichen Content oder eine frühere Kampagne als Referenz zu verwenden. Auf dieser Basis kann die KI Creator mit einer ähnlichen Content-Strategie vorschlagen. Wurde bereits ein besonders passender Account gefunden, helfen Empfehlungen ähnlicher Profile dabei, den potenziellen Creator-Pool gezielt zu erweitern.

Was bringt mir KI-gestütztes Influencer Vetting?

Nach der ersten Auswahl folgt das Vetting: Passt ein Creator nicht nur thematisch, sondern auch hinsichtlich Zielgruppe, Authentizität und Brand Safety zur Marke?

Eine zentrale Datenbasis erleichtert diesen Prüfprozess. Marketingteams erhalten einen Überblick über relevante Kennzahlen, die auf den nativen Social Media-Plattformen teilweise nicht direkt einsehbar sind. Dazu gehören beispielsweise die Engagement Rate, regionale und demografische Zielgruppendaten sowie eine um Fake-Follower und Bots bereinigte Followerschaft.

Auch bisherige Markenkooperationen spielen eine wichtige Rolle. Sie zeigen, ob ein Creator bereits mit direkten Wettbewerbern gearbeitet hat oder besonders glaubwürdig in einer bestimmten Nische positioniert ist.

Für die Brand Safety können Unternehmen eigene kritische Keywords hinterlegen. KI-gestützte Zusammenfassungen weisen auf potenziell problematische Inhalte oder Formulierungen hin und helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen. Die finale Entscheidung verbleibt dennoch beim Marketingteam: KI dient hier als Entscheidungshilfe, nicht als Ersatz für die menschliche Bewertung.

Wie steuere ich den gesamten Influencer-Kampagnenprozess zentral mit Meltwater?

Influencer Marketing endet nicht mit der Creator-Auswahl. Ein großer Teil des Aufwands entsteht anschließend durch Kommunikation, Briefings, Freigaben, Verträge und Zahlungen.

Die zentrale Influencer Marketing-Plattform von Meltwater bildet den vollständigen Prozess ab:

Creator recherchieren und Kampagnen zuordnen,

Einladungen und Briefings versenden,

die Kommunikation in einer gemeinsamen Inbox bündeln,

Produkt-Samples und Vereinbarungen verwalten,

Content vor der Veröffentlichung freigeben,

Zahlungen dokumentieren sowie

individuelle Links und Coupon-Codes erstellen und auswerten.

Darüber hinaus können sich interessierte Creator über eingebundene Landing Pages direkt für Kooperationen bewerben. Zuvor festgelegte Kriterien ermöglichen eine automatisierte Vorauswahl und reduzieren den manuellen Aufwand zusätzlich.

Der Vorteil eines solchen End-to-End-Ansatzes liegt vor allem in der gemeinsamen Datenbasis: Informationen gehen nicht über verschiedene Tabellen, E-Mail-Postfächer und Einzellösungen verloren, sondern stehen allen beteiligten Teammitgliedern zentral zur Verfügung.

Wie messe ich den Erfolg meiner Influencer-Kampagne und weise den ROI nach?

Ein strukturiertes Reporting zeigt sowohl die Gesamtperformance einer Kampagne als auch die Ergebnisse einzelner Creator.

Marketingteams können unter anderem nachvollziehen:

welche Inhalte das höchste Engagement erzielt haben,

welche Creator besonders erfolgreich waren,

wie die Community auf die Kampagne reagiert hat,

welche Kanäle am besten performten und

wie viele Klicks, Coupon-Einlösungen oder Sales erzielt wurden.

Wird eine E-Commerce-Lösung angebunden, lässt sich die Performance bis zum Umsatz und ROI verfolgen. Das erleichtert nicht nur die Bewertung abgeschlossener Kampagnen, sondern schafft auch eine fundierte Grundlage für zukünftige Budget- und Kooperationsentscheidungen.

Wie funktioniert das Meltwater MCP für Influencer Marketing?

Ein besonderer Schwerpunkt der Masterclass lag auf der Nutzung von Influencer-Daten über einen MCP-Connector. MCP ermöglicht es, die Daten einer Influencer Marketing-Plattform direkt in einer LLM-Umgebung wie ChatGPT oder Claude abzurufen.

Anstatt ausschließlich innerhalb der Plattform mit Filtern zu arbeiten, können Nutzer ihre Fragen in natürlicher Sprache stellen, z.B.:

Welche fünf Creator sind für eine Family-Kampagne besonders relevant?

Welche Accounts erzielen in einem bestimmten Themenbereich die höchste Engagement Rate?

Welche Hashtags und Themen entwickeln sich aktuell zum Trend?

Mit welchen Creatorn sollten wir in der nächsten Kampagne erneut zusammenarbeiten?

Für weitere LLMs ist die Anbindung über eine individuelle URL möglich. Dadurch können Unternehmen die Influencer-Daten in die bereits von ihnen genutzte KI-Umgebung integrieren.

Der Mehrwert von MCP geht über einzelne Suchanfragen hinaus. Influencer-Daten können mit weiteren Datenquellen kombiniert werden, z.B. mit Social Listening, News-Daten, der Performance der eigenen Social Media-Kanäle oder unternehmenseigenen Informationen.

So entsteht ein umfassenderes Bild der Kampagnenperformance. Ein KI-generierter Report kann nicht nur Top-Content und Top-Creator darstellen, sondern beispielsweise auch aktuelle Themen, die Tonalität der Diskussionen und Empfehlungen für die nächste Kampagne enthalten.

Format, Kennzahlen und Corporate Design lassen sich vorab definieren. Wiederkehrende Vorgaben können als sogenannte Skills hinterlegt werden. Nach Abschluss einer neuen Kampagne lässt sich dadurch ein Report nach einer einheitlichen Struktur erstellen, ohne jedes Mal sämtliche Anforderungen neu formulieren zu müssen.

Fazit: KI schafft mehr Raum für strategisches Influencer Marketing

Die Masterclass hat gezeigt: Der größte Nutzen von KI im Influencer Marketing liegt nicht in einer einzelnen Funktion. Entscheidend ist die Unterstützung über den gesamten Prozess hinweg.

KI kann relevante Creator schneller identifizieren, das Vetting mit zusätzlichen Daten unterstützen, Risiken sichtbar machen und aufwendige Reports automatisieren. Durch die Verbindung verschiedener Datenquellen entstehen zudem Erkenntnisse, die über klassische Kampagnenkennzahlen hinausgehen.

Für Marketingteams bedeutet das weniger manuellen Aufwand und eine bessere Entscheidungsgrundlage. Die gewonnene Zeit kann dort eingesetzt werden, wo weiterhin menschliches Gespür gefragt ist: beim Aufbau authentischer Beziehungen, bei der kreativen Kampagnenentwicklung und bei der langfristigen strategischen Zusammenarbeit mit den richtigen Creator.

Über Ricarda Wettl

Ricarda Wettl ist seit über fünf Jahren im SaaS-Vertrieb tätig und hat einen wirtschaftlichen Hintergrund. Ihr Fokus liegt darauf, Unternehmen strategisch bei den Themen Media Intelligence, KI- und datenbasierte Entscheidungsfindung zu beraten und langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Über Christina Eurich

Christina Eurich ist gelernte Diplom-Finanzwirtin & Soziologin und seit über acht Jahren im SaaS Marketing tätig. Seit 2022 ist sie für das DACH-Marketing bei Meltwater verantwortlich und nutzt ihre B2B-Erfahrung, um eine erfolgreiche Marketing-Strategie für die Mid Market und Enterprise-Segmente auf- und umzusetzen.