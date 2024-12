By: Chris Hackney, Meltwater’s Chief Product Officer

Für unsere zweite große Produktversion 2024 haben wir uns auf Optimierungen konzentriert, die Ihnen das Gefühl geben, Sie hätten Superkräfte! Dazu geben wir Ihnen Tools an die Hand, mit denen Sie bessere Ergebnisse erzielen und Zeit sparen können.

PR- und Marketingprofis sehen sich mit einem ständig wachsenden Meer von sozialen, Online- und älteren Mediendaten konfrontiert, die für ihr Unternehmen von großem Nutzen sein könnten, wenn sie nur einen Weg fänden, diese Daten sinnvoll zu nutzen. Forrester schätzt, dass 73 % aller Daten in einem Unternehmen nicht für Analysen verwendet werden, was bedeutet, dass die meisten Unternehmen eine riesige Menge an Informationen und Erkenntnissen einfach auf dem Tisch liegen lassen.

Wir bei Meltwater sind der Meinung, dass wir unserer Kundschaft helfen können, ein größeres Potenzial für ihr Unternehmen zu erschließen, indem wir Tools entwickeln, die die Analyse und die Ermittlung der in den Daten enthaltenen Erkenntnisse erleichtern.

Sparen Sie Zeit

Für viele von uns scheint der Tag nie genug Stunden zu haben, um alles zu erledigen. Wir sind der Meinung, dass es beim Zeitsparen nicht darum geht, an der falschen Stelle zu sparen oder Kompromisse bei der Qualität der Arbeit einzugehen, sondern darum, wie durchdachte Technologie uns helfen kann, unsere Ziele schneller zu erreichen.

In der Jahresendversion von Meltwater haben wir Produktverbesserungen eingeführt, die darauf ausgerichtet sind, Ihnen Zeit zu sparen.

Ein Schlüsselelement ist der neue Plattform-Assistent, ein KI-Tool, das es einfach macht, jede Art von Hilfe zu erhalten, indem man einfach Fragen in natürlicher Sprache stellt. Ganz gleich, ob Sie Einzelheiten zu Ihrem Konto erfahren möchten (z. B. wie Sie Ihren Meltwater- Kontakt aufnehmen können), ob Sie Hilfe bei der Suche nach Inhalten oder der Erstellung eines Pitches benötigen oder ob Sie eine Frage zu Ihren eigenen Aktivitäten in Meltwater haben - Sie brauchen nur eine Frage zu stellen.

Ein weiteres Beispiel für zeitsparende Verbesserungen ist die KI-Journalistensuche, die wir zu unserer Media Relations-Lösung hinzugefügt haben. PR-Profis können einfach ihre Kampagnen-Kernbotschaften, Pressemitteilungen oder Pitch-Notizen in das Tool eingeben, und die KI ermittelt bis zu 200 Medienkontakte, die am besten zu Ihren Zielen passen. Anstatt viel Zeit mit dem manuellen Suchen und Filtern von Journalistenlisten zu verbringen, ist die gesamte Aufgabe in Sekunden erledigt.

Wir werden bald einen neuen KI-Assistenten für Influencer Marketing in Klear einführen, der es Ihnen ermöglicht, mit der Plattform in natürlicher Sprache zu interagieren. Egal, ob Sie versuchen, neue Influencer zu finden, Kennzahlen zur Kampagnenleistung zu erkunden oder Ideen zu entwickeln, der Assistent kann Ihnen jederzeit helfen.

Social-Media-Manager können jetzt alle ihre Beiträge im Kalender von Meltwater Engage anzeigen, auch wenn diese Beiträge ursprünglich über die Plattformen gepostet wurden, sodass Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Inhalte auf allen sozialen Kanälen haben. Wir haben auch eine neue mehrstufige Freigabefunktion zu Engage hinzugefügt, die es viel einfacher macht, sicherzustellen, dass die Inhalte vor der Veröffentlichung geprüft und abgezeichnet werden, und gleichzeitig Engpässe im Prozess zu vermeiden.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie wir Ihnen mit dieser Version Zeit ersparen wollen.

Handeln auf Basis von Insights

Einsicht steht im Zentrum der Mission von Meltwater. Wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden zu helfen, die Muster und Trends in den Daten dieser Welt zu entschlüsseln und diese Erkenntnisse für ihren geschäftlichen Vorteil zu nutzen.

Aber Einsichten sind wenig wert, wenn sie nur in Berichten oder Dashboards existieren und niemals zu Handlungen anregen. Ein großes Thema, auf das wir uns bei dieser Veröffentlichung konzentriert haben, ist daher, wie wir es einfacher machen können, Einsichten in konkrete Aktionen umzusetzen.

Eine der größten neuen Funktionen ist der Reiter Brand Analytics. Dieser sammelt automatisch alle wichtigen Kennzahlen zur Markenleistung und kombiniert sie mit KI-generierten Zusammenfassungen relevanter Nachrichten und Social-Media-Themen. So entsteht ein leicht verständliches, stets aktuelles Echtzeitbild der Markenwahrnehmung – ganz automatisch und in kürzester Zeit erstellt.

Wir haben auch eine neue Funktion eingeführt, die die Weitergabe von Meltwater- Insights viel ansprechender und leistungsfähiger macht. Anstatt Reports und Dashboards als statische PDF-Dateien zu exportieren, können Sie nun interaktive Reports mit Stakeholdern teilen, so dass diese die Daten ansehen und in Details eindringen können, auch ohne ihren eigenen Meltwater-Login.

Ein großer Teil davon ist unsere kontinuierliche Investition in qualitativ hochwertige Daten, die es einfacher machen, Insights aufzudecken und die Glaubwürdigkeit Ihrer Reports zu erhöhen, wenn Sie sie mit Stakeholdern teilen. Ein Beispiel dafür ist unsere erneuerte Partnerschaft mit Reddit, durch die wir unsere Kundschaft langfristig auf die gesamte Flut an authentischen, ungefilterten Verbraucherdiskussionen auf der Plattform zugreifen lassen.

Stärkere Beziehungen schaffen

Ob mit der Kundschaft, Influencern, JournalistInnen oder internen Stakeholdern - die Fähigkeit, starke Beziehungen zu knüpfen, hilft uns, unsere Ziele leichter zu erreichen. Das dritte große Ziel dieser Produktveröffentlichung war es daher, Ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen Sie die Beziehungen pflegen können, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

In Klear haben wir eine einfache, aber leistungsstarke Optimierung vorgenommen, die Ihnen den gesamten Gesprächsverlauf zwischen Ihrem Unternehmen und jedem Influencer über den einheitlichen Posteingang anzeigt. Das bedeutet, dass Sie sofort Zugriff auf den kompletten Hintergrundkontext haben, wenn Sie mit dieser Person interagieren müssen, was authentischere Konversationen auf der Grundlage ihrer früheren Interaktionen mit Ihrer Marke ermöglicht, anstatt ihr einfach eine generische Kontakt-E-Mail zu schicken.

Für die PR haben Sie jetzt die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu erhalten, wenn das Profil eines Medienkontakts mit neuen Details aktualisiert wird, z. B. wenn er seinen Arbeitsplatz wechselt. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was bei Ihren Zielmedien passiert, und können noch effektiver mit ihnen in Kontakt treten.

Es ist jetzt auch möglich, die Öffnungsraten Ihrer Outreach-E-Mail-Kampagnen bis auf die granulare Ebene einzelner Kontakte einzusehen, während es vorher nur möglich war, die Raten einer gesamten Medienliste einzusehen. So können Sie leicht feststellen, welche Journalisten sich am stärksten für Ihre Kampagne interessieren, und sich auf diese konzentrieren sowie Ihre Nachrichten an diejenigen anpassen, die noch nicht aktiv sind.

Mehr folgt in Kürze!

In diesem Beitrag habe ich Ihnen einen Vorgeschmack auf die bedeutendsten Entwicklungen in der Jahresendversion 2024 gegeben und unsere Strategie hinter diesem Update erklärt. Eine detailliertere Übersicht über die Neuerungen finden Sie auf der Produktaktualisierungsseite.

Es wird noch viel mehr kommen. Wir befinden uns in einer aufregenden Entwicklungsphase für Meltwater, in der wir die Möglichkeiten der KI in unserer Plattform weiter ausschöpfen und auf unserer branchenführenden Partnerschaft mit Microsoft Copilot aufbauen.