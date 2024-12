Die Kalenderansicht in Engage, unserem Tool zur Verwaltung sozialer Medien, bietet Ihnen jetzt eine vollständige, gemeinsam nutzbare Ansicht aller geplanten Beiträge in den sozialen Medien für alle verbundenen Konten, auch wenn diese Beiträge nicht in Meltwater erstellt wurden. Dies vereinfacht und optimiert die Planung Ihrer Beiträge in den sozialen Medien, so dass alle Beteiligten stets darüber informiert sind, welche Inhalte sich in der Veröffentlichungspipeline befinden.



Zusammen mit anderen Engage-Erweiterungen hilft dies Ihren Teams, Inhalte effektiver zu erstellen, zu verwalten und zu optimieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit und Koordination zu verbessern.