エンタープライズインテリジェンス
変化の速い市場を捉えるエンタープライズインテリジェンス
大規模組織を取り巻く情報環境は、従来の限られたチャネルから、メディア・SNS・AIが複雑に連動する環境へと変化しています。Meltwaterは、グローバルなメディアインテリジェンス、ソーシャルリスニング、インフルエンサー分析、AIによる自動化、エンタープライズレベルのガバナンスを拡張性に優れた一つのプラットフォームに統合します。
複雑化する情報環境に対応する統合インテリジェンス基盤
大規模組織の広報・マーケティング部門には、ビジネスへの貢献を示すこと、迅速に判断・実行すること、分断されたツールを統合すること、生成AI上でブランドがどう語られるかを把握することが求められています。従来の単一機能ツールでは捉えにくいこれらの課題を、Meltwaterは一つのプラットフォームでつなぎます。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長を続けるPR・広報・マーケティング部門まで、 幅広い組織で活用されています。
Meltwaterが選ばれる理由
分断されたインテリジェンスを統合し 組織の意思決定を前進
アジャイルなソリューションにより、変化の激しい市場においてもマーケティングパフォーマンスを高い水準で維持できます。
従来のアプローチ
Meltwaterのエンタープライズインテリジェンス
従来のアプローチ
分断されたツールが、サイロ化と重複投資を招く
Meltwaterのエンタープライズインテリジェンス
一つの統合されたインテリジェンス基盤が、あらゆるシグナルを集約
従来のアプローチ
モニタリングは何が起きたかを示すのみ
Meltwaterのエンタープライズインテリジェンス
統合されたインテリジェンスから、意味と次のアクションまで把握
従来のアプローチ
活動指標をビジネス価値に結び付けにくい
Meltwaterのエンタープライズインテリジェンス
インサイトを成長・信頼・業務効率の判断材料へ
従来のアプローチ
個別のツールは、目先の課題には対応できても、その先には対応しづらい
Meltwaterのエンタープライズインテリジェンス
拡張性のあるプラットフォームで、組織の長期的な成熟に継続対応
モニタリングから戦略的インテリジェンスへ
インテリジェンスの活用レベルは、組織の成長に伴って段階的に進化します。Meltwaterなら、大規模なシステム刷新による業務停滞のリスクなしに、貴社の成長フェーズに合わせた段階的な拡張を支援します。
世界各地のメディア、SNS、放送、レビュー、AI上のメンションを地域横断で追跡し、信頼できる情報基盤を一元化。
部門横断でインサイトを共有し、競合をベンチマーク。共通のインテリジェンスをもとに、ステークホルダーの認識を揃えます。
小さな兆候やブランドをめぐる語られ方の変化、新たなリスクを早期に検知し、深刻化する前の対応につなげます。
インテリジェンスを日々の業務フローに組み込み、レポーティングを自動化。組織全体で同じ情報を活用できる環境をつくります。
インテリジェンスを 事業成果につなげる
インテリジェンスを、収益・リスク・成長に関わる意思決定へ直接結び付けます。
収益成長を促進
市場トレンド、新たな需要の兆候、競合がカバーできていない領域を特定し、事業拡大やプレミアムポジショニングの判断材料に活用できます。
業務効率を向上
複数のベンダーを統合し、レポーティングやリサーチを自動化。グローバル組織における手作業の業務フローを削減。
ブランドへの信頼を守り、強化
メディア・SNS・AI要約からリスクの兆候を早期に検知。法務・広報・経営層が共通認識を持って、迅速に対応できます。
市場展開を加速
グローバルなデータカバレッジと地域ごとの文脈を捉える分析で、新たな国・地域、言語、チャネルをモニタリング。勘ではなくデータ・インサイトをもとに市場参入を判断できます。
テクノロジー投資を最適化
機能が重複するメディアモニタリング、ソーシャルリスニング、インフルエンサーツールを、グローバルに拡張できるエンタープライズ向けプラットフォームへ統合し、組織全体で一元管理。
シェア・オブ・ボイスを高める
メディア・SNS・AIの情報を一元化し、マーケティング・広報部門と経営層の認識を揃えます。変化を共通のデータで捉え、より迅速な意思決定につなげられます。
実務で実証された確かな成果
エンタープライズ組織がMeltwaterを活用し、メディア露出を測定可能なビジネス成果へつなげている事例をご覧ください。
以前は、自分たちの取り組みの結果を俯瞰して見る機会がありませんでした。Meltwaterのおかげで視野が広がり、市場や競合と比較しながら、自分たちの位置づけを数値やデータで正確に把握できるようになったのです。ようやく、今後の具体的な目標を実行していくための土俵が整ったという感覚があります
佐山暁子
NTTドコモコンシューマサービスカンパニー マーケティング戦略部 コミュニケーション戦略 広報戦略担当
一つのプラットフォーム、一つのデータ基盤でグローバルに展開
グローバル展開に合わせて拡張でき、すべてのチームが共通のインテリジェンス基盤を参照できるエンタープライズプラットフォームです。
グローバルなデータカバレッジ
ニュース、放送、SNSプラットフォーム、専門コミュニティ、レビューサイト、生成AIの回答を、国・地域や言語を横断してモニタリング。
エンタープライズガバナンス
分散型の管理体制、権限設定、ワークフローの可視性を組み合わせ、運用の統制を保ちながら組織全体へ展開できます。
API・BIとのシームレスな連携
Meltwaterのデータを、Power BI、Tableau、経営層向けダッシュボード、エンタープライズレポーティング環境へ直接組み込み可能。
統合されたワークフロー
メディアインテリジェンス、ソーシャルリスニング、インフルエンサー分析、AI分析を、一つのプラットフォーム上で提供。
AI時代に必要な、新しいブランド可視性
生成AI上でブランドがどう語られるかを把握
ブランドの可視性は、メディア露出だけでは捉えきれません。生成AIの回答は、ブランドや経営層、業界に対する第一印象にも影響します。Meltwaterでは、信頼性の高い情報源や繰り返し現れるテーマ、メディアの影響力を分析し、AI上でブランドがどう表現されているかを把握できます。
ナラティブを形成する情報源を特定
ニュース、SNS、放送、ポッドキャストなど、幅広い情報を継続的に収集します。
AI上で可視化されるテーマを把握
自社ブランドに関する生成AIの回答で、どのテーマや語られ方が繰り返し現れているかを把握します。
メディアリレーションへつなげる
分析結果からメディアリレーション機能へつなぎ、AI回答で参照される情報源や関連ジャーナリストへのアプローチに活用できます。
AI上の競争ポジションを把握・管理
AI上での露出の変化をモニタリングし、誤情報や情報の不足へ先回りして対応。
プラットフォームを超えたエンタープライズ支援
エンタープライズビジネスの成功は、テクノロジーだけでは実現できません。鍵となるのは、パートナーシップです。Meltwaterは、専任のグローバルサポート体制、各地域の専門知識と一元的な連携、カスタム開発、インサイトサービス、導入・定着支援を通じて、エンタープライズのお客様を支援します。データの完全性、グローバルでの信頼性、戦略との整合性を提供することで、長期的な信頼関係を築きます。
より確かな意思決定を、組織全体へ
PR・広報・マーケティングにおけるあらゆる意思決定を、一つのプラットフォームでどのように強化できるかをご紹介します。
エンタープライズソリューションに関するよくある質問
グローバルなデータカバレッジ、分散型のガバナンス管理、API連携、AIを組み込んだワークフロー、部門横断での拡張性を、一つの統合プラットフォームで提供している点です。
はい。Meltwaterは、個別のメディアモニタリング、ソーシャルリスニング、インフルエンサー分析、AI分析ツールを、一つのエンタープライズインテリジェンス基盤に統合します。
MeltwaterのAIアシスタントであるMira AIがリアルタイムデータを構造化し、経営層向けの要約、パフォーマンスダッシュボード、経営会議や取締役会にそのまま活用できるレポートを作成します。手作業による準備時間を大幅に削減できます。
単一機能の製品が特定の業務だけを最適化するのに対し、Meltwaterは部門を横断してインテリジェンスを統合します。情報のサイロ化を解消し、業務上の摩擦を軽減できます。
はい。エンタープライズレベルのガバナンス、役割ごとのアクセス制御、コンプライアンスを重視したAIアーキテクチャ、そしてグローバルなインフラが、規制対象環境での利用を支えます。
はい。Meltwaterは、一元的なガバナンスと地域ごとのモニタリング、多言語対応、地域別の状況把握を組み合わせます。グローバルで運用基準を揃えながら、市場固有の変化やインサイトも捉えられます。