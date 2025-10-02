Webinaire I Décrypter la notoriété et la réputation de votre marque en ligne

Dans un monde où un simple post peut déclencher une crise, ou rendre un produit viral, la confiance envers une marque n’est plus optionnelle. C’est votre atout le plus précieux.

Alors que les consommateurs sont de plus en plus sollicités et que l’attention devient difficile à capter, la visibilité en temps réel sur la santé et la réputation de marque est devenue un enjeu stratégique.

Lors de ce webinaire, nous vous présenterons également nos nouveaux partenariats stratégiques avec le CFC, Dow Jones et Kinetiq, qui renforcent notre couverture média (presse, TV, radio, online) et enrichissent nos capacités de mesure et d’analyse pour vos stratégies communication et PR.

Ce que vous allez apprendre :

Mesurer la santé et la réputation de votre marque à travers couverture, reach, sentiment et compétitivité.

Comparer votre image à celle de vos concurrents et identifier vos leviers différenciants.

Transformer les tendances en leviers pour renforcer la santé et l’image de la marque.

Exploiter l’IA pour générer des insights stratégiques et affiner vos décisions.

Nouvelles sources de données premium : découvrez comment nos partenariats avec le CFC, Dow Jones et Kinetiq vous donnent accès à une vision plus complète de vos retombées presse, TV/radio et online.

Bon visionnage !