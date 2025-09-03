Accéder au contenu
Analyse des consommateurs : marché du streaming vidéo

Une personne est assise, parcourant le menu d'un service de streaming vidéo, la télécommande à la main et un bol de pop-corn sur les genoux.

Le monde du divertissement a bien changé depuis l’époque des DVD par courrier, et avec lui les attentes comme les habitudes du public. Ce rapport d’insights consommateurs livre des analyses et enseignements conçus pour aider les marketeurs à mieux comprendre leurs audiences.

Captez les tendances du moment.

Nous avons étudié des millions de posts, commentaires, articles de presse et plus encore pour répondre à une question clé : qu’attendent vraiment les spectateurs des plateformes de streaming ?

Dans ce rapport, vous découvrirez :

  • Le principal point de friction des utilisateurs et ce qu’il révèle sur le public actuel
  • Le méta-genre émergent qui pourrait devenir un levier contre le désabonnement
  • Comment les plateformes de niche ont réussi à prendre l’avantage sur les géants mondiaux
  • L’impact du rythme de diffusion et des tendances pop culture sur les conversations en ligne

Vous cherchez des enseignements concrets pour votre stratégie, appuyés par des données fiables issues des médias, des réseaux sociaux et de l’intelligence consommateur ? Téléchargez le rapport "Analyse des consommateurs : marché du streaming vidéo" et plongez dans l’univers des spectateurs d’aujourd’hui.

