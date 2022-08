Une gestion de la marque qui s'étend au monde entier

Créée il y a plus de 170 ans, la marque Western Union jouit d'une notoriété internationale qui nécessite une gestion 24h/24 et 7j/7 sur tous les fuseaux horaires. Evan Escobedo et son équipe ont besoin d'une solution capable de suivre et d'évaluer la réputation de la marque à travers les journaux télévisés, les médias, les forums de blogs et les sites d'évaluation, ainsi qu'une multitude de plateformes de réseaux sociaux. Explore, la solution de veille médiatique et de social listening de Meltwater, permet à l'équipe de ne jamais manquer un tweet.

L'analyse en temps réel de la plateforme, du sentiment des conversations sur les canaux sociaux à l'influence des auteurs des principales mentions, évite d'avoir recours au fastidieux processus de collecte de données. Au lieu de cela, E. Escobedo et son équipe peuvent se concentrer sur une analyse approfondie, en utilisant des filtres par région géographique, des comparaisons de la part de voix des concurrents et des nuages de mots-clés pour repérer les différents sujets de conversations sur Western Union dans le monde.

Western Union utilise également la plateforme Meltwater comme solution de détection de crise. Les alertes Spike pour les mots-clés et les sujets signalés permettent d'identifier rapidement les risques potentiels liés à la perception de la marque, avec des informations qui éclairent toute réponse nécessaire. En tant que leader du secteur, l'entreprise bénéficie doublement de ces fonctionnalités. Les alertes précoces concernant les catastrophes naturelles, les crises humanitaires et d'autres événements mondiaux aident l'entreprise à adapter ses messages de manière proactive pour les publics des régions concernées.

Mesurer l'impact réel des messages

Grâce au suivi des campagnes, les équipes de communication de Western Union peuvent aligner leurs résultats sur les objectifs de l'entreprise. Cela s'est avéré particulièrement vrai lorsqu'il s'est agi pour Western Union de publier en 2021 son rapport sur la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, ou ESG.

Mesurer et comprendre la réaction du public à la campagne était crucial pour informer E. Escobedo et son équipe sur la façon dont ils devraient déployer des initiatives similaires à l'avenir. Ils ont utilisé les tableaux de bord personnalisés et les graphiques d'analyse interactifs d'Explore pour comprendre les détails essentiels en un seul coup d'œil, comme les sentiments des conversations, la couverture des rapports, et si oui ou non les publications de premier plan et les leaders de l'industrie avaient pris position. La conversion rapide des tableaux de bord en diapositives partageables a permis aux équipes d'analyse, de stratégie de marque, de marketing et de communication de Western Union de collaborer facilement et d'élaborer des stratégies à partir d'un ensemble complet et intégré de données. Il n'est pas nécessaire de passer d'un outil à l'autre.

Parallèlement aux tableaux de bord personnalisés, les rapports personnalisés ont permis à l'équipe d'Evan Escobedo de communiquer plus efficacement les résultats aux principales parties prenantes et aux décideurs. "Les besoins et les attentes de la direction ont énormément évolué en matière de veille, d'analyse et de compréhension des médias", explique E. Escobedo. "Lorsqu'il s'agit de présenter un simple graphique du nombre de mentions dans le temps, ils ne le regardent tout simplement pas. Ils veulent savoir si nous influençons la conversation et comment ? Quelle est notre réputation ? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre entreprise et nos professionnels ?"

Grâce à l'alignement des informations essentielles, des professionnels et des équipes, Western Union a pu accélérer le passage de ses communications de la tactique à la stratégie et des données au récit.

Capitaliser sur les rapports personnalisés et les services professionnels

Quoi qu'il arrive, le mouvement mondial de l'argent ne s'arrête jamais. Pour ne pas se laisser distancer, Western Union doit être en mesure de répondre et d'évoluer en temps réel avec les changements de l'industrie, de l'entreprise et du public. Les services professionnels d'entreprise de Meltwater permettent à Evan Escobedo d'augmenter la capacité de son équipe sans avoir à en augmenter la taille.

Lorsqu'ils ont besoin d'un cadre sur mesure pour mesurer l'impact de tout, des nouveaux communiqués de presse aux déploiements de campagnes, ils comptent sur les services professionnels de Meltwater pour obtenir des résultats rapides. Avec des conversations sur Western Union dans le monde entier sans interruption, ils s'assurent qu'ils sont capables d'identifier les opportunités et les risques à la vitesse requise par les communications modernes.

Plus qu'une ressource externe, les services professionnels de Meltwater travaillent en synchronisation avec les opérations d'E. Escobedo chez Western Union. Ils ont collaboré à la personnalisation d'un modèle de notation pour Western Union qui mesure le sentiment réel et la proéminence des mentions dans les médias en conjonction avec les mesures traditionnelles comme le volume et la portée. "Nous les considérons comme une extension de notre équipe, extrêmement fiable et réactive", déclare E. Escobedo. "Si j'ai un besoin urgent, je peux toujours compter sur eux pour revenir rapidement avec une réponse, qu'il s'agisse d'une analyse approfondie ou de la création d'une alerte personnalisée."