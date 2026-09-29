Pour les comptes sociaux gérés en interne, Meltwater fournit des indicateurs de performance clés, notamment : la portée des posts : le nombre de personnes ayant vu votre contenu ; l’engagement : des indicateurs tels que les « j’aime », les commentaires, les partages et les réactions qui montrent l’interaction de l’audience ; les impressions : le nombre total de vues reçues par vos posts ; la croissance du nombre d’abonnés : l’évolution de la taille de votre audience au fil du temps. L'impact des campagnes : performances de campagnes spécifiques et efficacité du contenu. Ces indicateurs vous permettent d’analyser le succès et l’impact de vos efforts sur les réseaux sociaux, ce qui vous aide à optimiser votre stratégie de contenu et votre engagement auprès de votre audience.