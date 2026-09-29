Mesure et analyse
Une plateforme unique pour mesurer votre impact
Meltwater regroupe les médias acquis, les réseaux sociaux, les performances des campagnes payantes et la visibilité IA au sein d’une seule et même expérience analytique, permettant ainsi aux équipes de mesurer ce qui compte vraiment et de démontrer l’impact sur l’activité.
Visualisez clairement les performances. Comprenez instantanément la perception. Partagez les résultats en toute confiance.
UNE NOUVELLE APPROCHE
La façon de mesurer a changé
Aujourd'hui, la mesure ne se limite plus au reporting. Elle permet de démontrer l'impact, de comprendre les tendances et d'éclairer les décisions grâce à une vision unifiée de vos données.
Ancienne approche de la mesure
Mesure moderne
Une vue unifiée des performances et de la perception
Meltwater rassemble les données relatives aux médias acquis, aux canaux propres, aux médias payants et à la visibilité IA au sein d’un environnement analytique unique conçu pour les équipes de RP, de communication et de marketing. Visualisez les performances, comprenez le discours et évaluez votre position par rapport à la concurrence, le tout en un seul et même endroit.
Performances des médias acquis
Suivez la couverture médiatique, la portée, le sentiment et la part de voix, ainsi que les signaux qui façonnent la perception.
Performance des réseaux sociaux et des canaux propriétaires
Mesurez l'engagement de vos audiences, les réactions à vos contenus et les performances de vos publications sur les réseaux sociaux et vos canaux propriétaires.
Impact des campagnes payantes et des influenceurs
Évaluez l’impact des campagnes payantes et les performances des créateurs au sein du même environnement de reporting.
Réputation et visibilité IA
Suivez les signaux de risque, les évolutions de la concurrence et la manière dont votre marque apparaît dans les recherches IA.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Mira AI
Comprenez ce qui a changé et pourquoi, instantanément
Les assistants IA de Meltwater destinés aux équipes de RP, de communication et de marketing permettent de passer plus rapidement des tableaux de bord à la prise de décision en analysant les tendances, en expliquant les évolutions et en transformant les données en temps réel en insights clairs et exploitables.
Analyse narrative
Découvrez ce qui influence l'opinion et l'évolution du discours, et pas seulement ce qui est dit.
Résumés exécutifs
Générez en quelques secondes des résumés concis et prêts à être présentés aux parties prenantes à partir de tableaux de bord en temps réel.
Détection de tendances
Identifiez les tendances émergentes, les pics d’activité et les mouvements de la concurrence avant qu’ils ne prennent de l’ampleur.
Un contexte fiable
Obtenez des réponses fondées et un contexte plus approfondi directement à partir des données sous-jacentes au tableau de bord.
Une base de données fiable
Des décisions fiables reposent sur des données fiables.
La mesure n'est efficace que lorsque les données sous-jacentes inspirent confiance à l'ensemble de l'organisation. Meltwater s'appuie sur une base de données internationale complète couvrant les médias et les données sociales, enrichie par des modèles IA dédiés à l'analyse des sentiments, à la reconnaissance d'entités et à l'analyse narrative.
Contenu international et structuré
Chaque insight trouve son origine dans des données enrichies issues des médias et des données sociales, conçues pour permettre une analyse cohérente sur l'ensemble des marchés et des régions.
Des modèles de mesure cohérents
Des modèles partagés de sentiment et de discours aident les équipes à travailler à partir des mêmes définitions, quelles que soient les marques, les régions et les unités opérationnelles.
Des insights fiables et vérifiables
Grâce à une traçabilité complète des sources, chaque tableau de bord, rapport et synthèse repose sur des données vérifiables.
Des indicateurs unifiés entre les équipes
Une base de mesure unique aide les équipes à s’aligner sur la performance, la réputation et l’impact, sans divergences de point de vue.
Rapports de direction automatisés
Des rapports prêts à être présentés à la direction en quelques secondes
Les données n'ont de valeur que lorsqu'elles sont comprises et partagées. Meltwater transforme vos tableaux de bord en reportings clairs, automatisés et prêts à être diffusés auprès de la direction, des comités exécutifs et des autres parties prenantes.
Tableaux de bord en temps réel
Offrez à votre direction une vision en temps réel de vos performances, de la perception de votre marque et de votre positionnement concurrentiel.
Rapports automatisés
Partagez des mises à jour hebdomadaires et mensuelles sans repartir de zéro à chaque fois.
Résumés générés par IA
Transformez les données en temps réel en mises à jour narratives concises que les parties prenantes peuvent comprendre rapidement.
Briefings et synthèses
Partagez avec vos équipes et vos dirigeants des mises à jour sélectionnées sur la concurrence, le sentiment et les performances.
Des résultats concrets, démontrés par nos clients
Découvrez comment les entreprises utilisent Meltwater pour transformer leurs données en résultats mesurables.
« Nous utilisons Meltwater pour faire évoluer la discussion lors de nos échanges avec notre direction. Nous pouvons ainsi présenter les impressions, la portée, les taux de visionnage et les audiences auxquelles nous nous adressons réellement : tout est à portée de main. »
Gareth Crew
Responsable des communications sociales et digitales pour la région EMEA chez Canon
Découvrez une nouvelle façon de mesurer votre impact
Centralisez votre reporting, automatisez vos insights et mesurez votre impact sur l'ensemble de vos canaux.
FAQ sur la mesure et l’analyse
L'analyse des sentiments de Meltwater est conçue pour offrir une grande précision. S'appuyant sur l'un des plus vastes ensembles de données du secteur et sur une technologie IA perfectionnée depuis plus de 20 ans, Meltwater fournit des insights rapides, clairs et contextualisés sur le sentiment, qui facilitent la prise de décision en toute confiance en matière de perception de la marque et de suivi des risques de réputation. Il améliore la précision de la classification des contenus positifs et négatifs, réduisant ainsi le nombre d'articles faussement neutres ou mal classés. Il permet également de détecter le ton, notamment les nuances linguistiques, le sarcasme, la négation et l'argot présents dans les contenus des réseaux sociaux.
Oui, Meltwater propose des fonctionnalités de création de rapports automatisés. Le moteur IA de Meltwater fournit des insights en temps réel, ce qui permet de réduire le temps consacré aux tâches manuelles jusqu’à 25 %. La plateforme Meltwater exploite l’IA pour accélérer la recherche et la création de rapports, fournissant ainsi rapidement des insights fiables : les outils IA permettent de générer des rapports d’analyse prêts à être présentés au conseil d’administration et facilement personnalisables. Les alertes automatisées et l’analyse des sentiments facilitent la création de rapports de manière proactive et en temps opportun.
Oui, Meltwater permet aux utilisateurs de personnaliser les tableaux de bord. La plateforme propose des tableaux de bord unifiés qui permettent aux utilisateurs d’analyser et de visualiser les données issues des médias, des réseaux sociaux et des consommateurs selon des modalités adaptées à leurs besoins spécifiques. Cette personnalisation aide les équipes à obtenir des insights plus clairs, adaptés à leur stratégie et à leurs exigences en matière de reporting. Par ailleurs, Meltwater prend en charge la création et la gestion de tableaux de bord personnalisés, fournissant ainsi une vue d’ensemble complète de vos données.
Oui, Meltwater prend en charge l’exportation de données et propose des fonctionnalités d’intégration qui vous permettent d’exporter des données vers d’autres outils. Sa plateforme inclut des intégrations tierces et des API, permettant un transfert de données fluide et une connectivité avec des outils professionnels courants tels que Power BI, Microsoft Teams, Salesforce et bien d’autres. Cela facilite la création de rapports et d’analyses plus poussés en reliant les insights fournis par Meltwater à votre écosystème logiciel existant.
Les analyses de social listening de Meltwater fournissent un large éventail d’insights précieux pour aider les équipes à comprendre la perception de la marque, le sentiment de l’audience et les tendances émergentes. Exemples d’insights issus des analyses de social listening de Meltwater : suivi des discussions en temps réel, analyse des sentiments, identification des tendances et détection des pics d’activité, synthèse des groupes de contenus et informations sur l’audience en temps réel. Ces analyses s’appuient sur le plus grand ensemble de données au monde et analysent des contenus dans plus de 240 langues, offrant ainsi une perspective véritablement internationale.
Pour les comptes sociaux gérés en interne, Meltwater fournit des indicateurs de performance clés, notamment : la portée des posts : le nombre de personnes ayant vu votre contenu ; l’engagement : des indicateurs tels que les « j’aime », les commentaires, les partages et les réactions qui montrent l’interaction de l’audience ; les impressions : le nombre total de vues reçues par vos posts ; la croissance du nombre d’abonnés : l’évolution de la taille de votre audience au fil du temps. L'impact des campagnes : performances de campagnes spécifiques et efficacité du contenu. Ces indicateurs vous permettent d’analyser le succès et l’impact de vos efforts sur les réseaux sociaux, ce qui vous aide à optimiser votre stratégie de contenu et votre engagement auprès de votre audience.
Oui, Meltwater regroupe les analyses provenant de plusieurs plateformes au sein d’un tableau de bord unique et unifié, permettant ainsi aux utilisateurs de consulter et d’analyser les données issues des médias, des réseaux sociaux et de la consumer intelligence en un seul et même endroit. Cette centralisation aide les équipes à obtenir des insights complets, à réaliser le benchmarking de leurs performances, à suivre les tendances et à générer des rapports sans avoir à passer d’un outil à l’autre. Meltwater prend également en charge les intégrations avec des plateformes tierces afin d’améliorer l’accessibilité des données et de rationaliser les workflows.
Oui, Meltwater vous permet de comparer vos performances à celles de vos concurrents. Les outils IA de la plateforme permettent aux utilisateurs de suivre et d’analyser en temps réel les stratégies des concurrents, la couverture médiatique et les discussions sur les réseaux sociaux. Le benchmarking vous aide à comprendre votre position sur le marché, à identifier les évolutions du discours et à affiner vos messages et vos efforts marketing en fonction des insights tirés de la concurrence.