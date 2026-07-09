Le défi

Gérer les données et détecter des insights

L'objectif de The Economist est simple : atteindre les bonnes personnes, avec le bon contenu, au bon moment, partout dans le monde. Mais dans le vaste paysage numérique actuel et compte tenu de la rapidité des médias sociaux et des nouveaux médias, ce n'est pas un objectif simple à atteindre.

L'équipe de The Economist avait besoin d'obtenir des informations sur leur audience, de générer et animer des conversations pertinentes et de répondre aux exigences que représente un média qui tourne 24 heures sur 24, sans faire de compromis sur la qualité.

De plus, un média comme The Economist est réputé pour sa crédibilité, sa perspicacité et sa pertinence, ce qui signifie que la qualité du contenu et sa valeur ajoutée sont tout aussi importantes que le respect des délais.

Bien que l'équipe génère de nouvelles données intéressantes chaque jour, il leur manquait des analyses leur permettant de relier rapidement et précisément les différents points de données en une vision plus significative, pour aider leur lectorat à croître.