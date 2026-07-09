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PR & Communications

The Economist

The Economist est un média d'actualité réputé, qui aide plus d'un million de personnes à comprendre le monde qui les entoure. L'équipe s'est tournée vers Meltwater pour l'aider à atteindre son objectif principal : accroître stratégiquement son audience grâce à de nouveaux abonnements.
Capabilities
Social Listening & Analytics

Le défi

Gérer les données et détecter des insights

L'objectif de The Economist est simple : atteindre les bonnes personnes, avec le bon contenu, au bon moment, partout dans le monde. Mais dans le vaste paysage numérique actuel et compte tenu de la rapidité des médias sociaux et des nouveaux médias, ce n'est pas un objectif simple à atteindre.

L'équipe de The Economist avait besoin d'obtenir des informations sur leur audience, de générer et animer des conversations pertinentes et de répondre aux exigences que représente un média qui tourne 24 heures sur 24, sans faire de compromis sur la qualité.

De plus, un média comme The Economist est réputé pour sa crédibilité, sa perspicacité et sa pertinence, ce qui signifie que la qualité du contenu et sa valeur ajoutée sont tout aussi importantes que le respect des délais.

Bien que l'équipe génère de nouvelles données intéressantes chaque jour, il leur manquait des analyses leur permettant de relier rapidement et précisément les différents points de données en une vision plus significative, pour aider leur lectorat à croître.

"L'un de nos plus grands défis était de rassembler tout cela dans une présentation qui nous permettrait d'avoir une image claire de notre situation générale et d'approfondir nos analyses. Auparavant, nous avions des chiffres, mais nous ne savions pas ce qu'il y avait derrière."

Lauren Hackett, Senior Vice President Global Communications, The Economist

La Solution

Transformer les données en informations sur l'audience

L'abondance de données sur leur lectorat a été exploitée pour définir des audiences spécifiques, aidant The Economist à mieux comprendre ses lecteurs et analyser comment ceux-ci se comportent et réagissent.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Meltwater pour créer des listes de diffusion et des bases de données vraiment ciblées afin de comprendre non seulement notre impact global en tant que marque, et si nous avons ce même impact auprès de nos différentes audiences. Nous essayons donc de comprendre où nous serons le plus performant, car c'est là que nous allons faire avancer les choses pour l'entreprise". - Lauren Hackett, SVP, Global Communications.

Promouvoir à leurs lecteurs du contenu pertinent

L'un des principaux objectifs de The Economist est d'envoyer le bon contenu au bon lecteur, à l'échelle mondiale. Par conséquent, une tâche cruciale pour l'équipe de communication est d'écouter ses communautés et de comprendre leurs centres d'intérêts.

L'équipe de communication a donc développé avec Meltwater un format et une structure leur livrant un aperçu mensuel de la performance de leur marque et de leurs contenus dans le monde et dans différents lieux spécifiques.

The Economist dispose ainsi d'un ensemble de données exploitables sur les tendances, les influenceurs et les mentions importantes de leur marque. Les décisions clés en matière de planification et de distribution du contenu s'appuient ensuite sur ces données.

"Les rapports que nous avons élaborés au fil du temps nous aident vraiment à identifier de nouvelles opportunités pour le marketing, au sens large. En regardant les tendances qui font débattre en ligne en lien avec l'actualité, avec The Economist ou nos différentes marques, nous pouvons commencer à avoir une meilleure planification et prendre des décisions plus éclairées".

Lauren Hackett, Senior Vice President Global Communications, The Economist

En résumé

Meltwater aide The Economist pour :

Accompagner plus de 1,4 million d'abonnés

The Economist peut désormais s'adresser spécifiquement à son lectorat, parmi les plus importants au monde, en proposant un journalisme indépendant aux esprits curieux.

Comprendre le véritable impact de leur travail sur leur image de marque

En utilisant des solutions telles que Meltwater Explore et Social Echo, The Economist peut clairement identifier où et avec qui sa marque est la plus impactante - et guider ainsi les prochaines étapes de sa stratégie de communication, en mesurant les abonnements et en prouvant le retour sur investissement.

Obtenir des informations décisives sur leurs médias, leur audience et leur stratégie marketing

L'équipe communication doit pouvoir surveiller les marchés principaux (Royaume-Uni et États-Unis) facilement. Par conséquent, l'accès à l'analyse géographique leur permet d'isoler les données et d'analyser les deux marchés comme deux entités distinctes. Un reporting efficace signifie également un accès facilité à des informations stratégiques.

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