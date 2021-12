La Solution

Transformer les données en informations sur l'audience

L'abondance de données sur leur lectorat a été exploitée pour définir des audiences spécifiques, aidant The Economist à mieux comprendre ses lecteurs et analyser comment ceux-ci se comportent et réagissent.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Meltwater pour créer des listes de diffusion et des bases de données vraiment ciblées afin de comprendre non seulement notre impact global en tant que marque, et si nous avons ce même impact auprès de nos différentes audiences. Nous essayons donc de comprendre où nous serons le plus performant, car c'est là que nous allons faire avancer les choses pour l'entreprise". - Lauren Hackett, SVP, Global Communications.

Promouvoir à leurs lecteurs du contenu pertinent

L'un des principaux objectifs de The Economist est d'envoyer le bon contenu au bon lecteur, à l'échelle mondiale. Par conséquent, une tâche cruciale pour l'équipe de communication est d'écouter ses communautés et de comprendre leurs centres d'intérêts.

L'équipe de communication a donc développé avec Meltwater un format et une structure leur livrant un aperçu mensuel de la performance de leur marque et de leurs contenus dans le monde et dans différents lieux spécifiques.

The Economist dispose ainsi d'un ensemble de données exploitables sur les tendances, les influenceurs et les mentions importantes de leur marque. Les décisions clés en matière de planification et de distribution du contenu s'appuient ensuite sur ces données.