Oui. L’API de Meltwater vous permet de transférer de manière flexible les données vers votre infrastructure de données interne, qu’il s’agisse d’un entrepôt de données dans le cloud, d’un lac de données ou d’un environnement d’analyse personnalisé. Les deux approches les plus courantes sont les exportations programmées et les flux de données en temps réel. Ces deux méthodes vous donnent accès à l’ensemble des données internationales de Meltwater issues des médias acquis et des données sociales, dans des formats structurés compatibles avec les workflows de données standard. La documentation complète est disponible sur developer.meltwater.com.