Intégrations et API
Intégrez les données Meltwater à votre workflow existant
Intégrez l’ensemble des données internationales de Meltwater aux outils que votre équipe utilise déjà au quotidien. Connectez Meltwater à Slack, Teams, aux plateformes BI, aux CRM et aux entrepôts de données afin que les insights soient disponibles là où le travail s’effectue.
Lorsque les besoins en reporting s’étendent à l’ensemble de l’organisation
Les tableaux de bord Meltwater apportent de la clarté. Mais à mesure que les organisations se développent, les informations ne peuvent plus rester cloisonnées. Elles doivent s’intégrer aux systèmes qui génèrent le chiffre d’affaires, façonnent la réputation et orientent la stratégie.
Les équipes sont amenées à :
Fournir des exportations régulières pour les rapports destinés à la direction
Prendre en charge les mises à jour récurrentes des rapports destinés à la direction et au conseil d’administration sans travail manuel supplémentaire.
Partager les données entre les services
Combiner les données Meltwater avec les indicateurs marketing, commerciaux et de chiffre d’affaires dans une vue unique.
Créer une source de vérité cohérente
Assurer l’alignement des services grâce à des tableaux de bord centralisés et des rapports sur les KPI partagés.
Utiliser des tableaux de bord KPI centralisés
Démontrer un impact mesurable sur le résultat net dans des environnements axés sur les chiffres.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Collaboration et workflows IA
Restez informé là où votre équipe travaille déjà
Intégrez Meltwater directement à vos outils de collaboration afin que les alertes, les résumés et les insights s’intègrent à votre workflow quotidien.
Agent Meltwater pour Slack
Intégrez la veille médiatique en temps réel à Slack afin que les équipes restent instantanément synchronisées, sans surcharger la boîte de réception ni recourir à des transferts manuels.
- Recevez des alertes médias en temps réel directement dans les canaux Slack
- Acheminez les alertes relatives aux campagnes, à la concurrence ou aux crises vers des canaux dédiés
- Recherchez et partagez des insights sans quitter Slack
- Étendez la visibilité aux dirigeants et aux parties prenantes sans avoir à acheter de licences supplémentaires
Agent Meltwater pour Microsoft
Intégrez Meltwater à Teams et à Microsoft 365 Copilot afin que les insights puissent être consultés, partagés et mis en œuvre plus facilement au sein des workflows quotidiens.
- Obtenez des réponses rapides et des résumés d’actualité quotidiens au sein de Teams
- Partagez des insights médiatiques directement au sein des canaux
- Générez des dossiers de presse, des résumés de campagne et des communications dans Word, PowerPoint et Outlook via Copilot
- Fournissez instantanément des données fiables là où les équipes collaborent déjà
Connectez vos assistants IA à l'intelligence Meltwater grâce à MCP
Intégrez l'intelligence fiable de Meltwater aux outils d'IA déjà utilisés par vos équipes. Grâce à Meltwater MCP (Model Context Protocol), des assistants comme Claude ou ChatGPT peuvent accéder à la couverture mondiale de Meltwater, répondre aux questions en langage naturel et citer automatiquement leurs sources.
Le Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert qui permet de connecter les assistants IA aux données de l'entreprise. Basé sur ce standard, Meltwater MCP est pris en charge nativement depuis 2025 et s'appuie sur les retours de nos premiers clients.
- Posez vos questions en langage naturel et obtenez des réponses fondées sur les données fiables de Meltwater. Suivez vos marques, vos sujets et vos marchés grâce à notre couverture mondiale des médias, des réseaux sociaux, du web et des secteurs d'activité.
- Analysez à la demande. Obtenez instantanément des analyses de sentiment et des synthèses des conversations, sans créer vos rapports manuellement.
- Passez de la question à un premier livrable. Générez une première version d'une note de synthèse, d'un briefing de direction ou d'un contenu, directement depuis votre assistant IA.
- Des réponses adaptées à votre abonnement, avec des sources citées. Les réponses s'appuient sur les produits Meltwater auxquels vous êtes abonné et incluent les références des contenus utilisés, afin que vos équipes puissent vérifier chaque information.
- Connectez-vous en toute sécurité, sans gérer de clés API. Utilisez simplement votre compte Meltwater.
Rapports et intégrations de données
Connectez Meltwater à votre écosystème de reporting
Intégrez l’ensemble de données internationales structuré de Meltwater aux outils d’analyse et aux systèmes sur lesquels votre organisation se repose déjà.
Intégrations
Actions
Intégrations
Business Intelligence et reporting
Power BI, Domo, Looker
Actions
Créez des tableaux de bord partagés, combinez les données Meltwater avec les indicateurs métier et automatisez le reporting destiné à la direction.
Intégrations
CRM et workflows de chiffre d’affaires
Salesforce, systèmes CRM internes
Actions
Intégrez les signaux issus des réseaux sociaux directement dans les workflows de chiffre d’affaires afin d’établir un lien entre la réputation et les performances du pipeline.
Intégrations
Entrepôts de données et analyses avancées
Entrepôts de données d’entreprise, lacs de données internes, environnements d’analyse personnalisés
Actions
Unifiez les données Meltwater avec les indicateurs de performance internes pour permettre une analyse plus approfondie, un reporting centralisé et une modélisation à long terme.
Intégrations
Flux de données en temps réel
Diffusion sécurisée via webhooks, flux JSON structurés, mises à jour continues des mentions
Actions
Diffusez en temps réel les mentions relatives à la marque, aux dirigeants ou aux campagnes pour alimenter des tableaux de bord en direct, détecter les pics d’activité et accélérer les réponses.
Intégrations
Accès via API
Recherchez et exportez des mentions, accédez à des analyses historiques et en temps réel, gérez les recherches et les balises par programmation, et importez du contenu propriétaire ou tiers
Actions
Personnalisez l’intégration des données Meltwater dans votre architecture de reporting, de la simple automatisation aux cas d’utilisation d’intégration avancés.
Intégrations
Assistants IA via MCP
Claude, ChatGPT et les autres assistants IA compatibles avec le Model Context Protocol (MCP)
Actions
Connectez vos assistants IA à Meltwater grâce au MCP. Posez vos questions en langage naturel, surveillez votre marque, analysez les conversations et obtenez des réponses fondées sur l'intelligence mondiale de Meltwater, avec des sources citées. Connectez-vous simplement avec votre compte Meltwater.
Impact commercial
Passez du simple reporting à la prise de décisions
Lorsque les données de Meltwater sont intégrées à vos systèmes de reporting et de collaboration, elles deviennent un élément à part entière du processus décisionnel au sein de l’organisation.
Des rapports prêts à être présentés à la direction
Combinez les performances médiatiques avec les indicateurs de chiffre d’affaires et de marketing au sein d’une source d’information unique et fiable sur laquelle la direction peut s’appuyer.
Une réactivité accrue
Transmettez en temps réel la détection des pics d’activité, les changements de sentiment et les mentions à forte portée vers Slack ou Teams afin de permettre une action plus rapide.
Visibilité transversale
Donnez aux équipes commerciales, marketing, communication et à la direction accès aux mêmes données, sans exportations manuelles ni rapports en double.
Définition des priorités basée sur les données
Utilisez des insights en temps réel et des analyses avancées pour orienter la stratégie, l’allocation budgétaire, la réponse face à la concurrence et les workflows IA.
Connectez Meltwater à votre écosystème de reporting
Simplifiez le reporting à mesure que votre organisation se développe. Mettez les données de Meltwater au service de l’ensemble de votre organisation.
FAQ sur les intégrations et l’API
Oui, les utilisateurs peuvent intégrer Meltwater à Salesforce, à condition que votre compte Salesforce dispose de toutes les autorisations nécessaires pour garantir une connexion réussie à Salesforce. Une configuration supplémentaire peut être requise au sein de votre instance Salesforce afin d'accorder les autorisations appropriées.
Oui, les clients utilisant l’API peuvent utiliser le connecteur Power BI de Meltwater pour intégrer le contenu et les indicateurs des médias acquis, ainsi que ceux des réseaux sociaux que vous gérez, dans leurs classeurs.
Oui, l’accès à l’API est fourni et inclut un certain nombre de fonctionnalités clés. Pour chaque fonctionnalité, consultez la page de présentation qui renvoie vers des guides d’initiation. Écoute : exportez, suivez en continu et analysez les mentions dans l’actualité et sur les réseaux sociaux. Analyse des réseaux sociaux : récupérez le contenu et les analyses des comptes de réseaux sociaux que vous avez connectés à Meltwater. Intégrations : connectez l’API Meltwater à des outils de BI courants. Pour les analystes souhaitant exporter manuellement des données depuis l’API, veuillez consulter le guide de la console d’exportation.
Oui. API Foundations est inclus dans la plupart des formules Meltwater. Pour les équipes qui ont besoin d'un volume de données plus important, de limites d'appels plus élevées ou de fonctionnalités avancées telles que les flux de données et le « Bring Your Own Cloud » (BYOC), des niveaux d'API supplémentaires sont disponibles.
Oui, en intégrant Slack depuis la plateforme Meltwater, vous et votre équipe pouvez commencer à recevoir des alertes IA automatisées envoyées directement sur Slack. La nature collaborative de Slack permet à vos équipes de réagir rapidement aux fluctuations du marché, d’alerter les services internes concernés en temps voulu et de prendre des décisions mieux éclairées grâce à des insights approfondis.
Meltwater prend en charge l’envoi d’alertes intelligentes vers Zapier en configurant un webhook générique dans Meltwater et un « Zap » de webhook correspondant dans Zapier. L’utilisation de Zapier vous permet d’acheminer les alertes de Meltwater vers de nombreuses plateformes (Discord, Google Chat, Trello, etc.) via les actions Zapier.
Oui. L’API de Meltwater vous permet de transférer de manière flexible les données vers votre infrastructure de données interne, qu’il s’agisse d’un entrepôt de données dans le cloud, d’un lac de données ou d’un environnement d’analyse personnalisé. Les deux approches les plus courantes sont les exportations programmées et les flux de données en temps réel. Ces deux méthodes vous donnent accès à l’ensemble des données internationales de Meltwater issues des médias acquis et des données sociales, dans des formats structurés compatibles avec les workflows de données standard. La documentation complète est disponible sur developer.meltwater.com.
Meltwater MCP (Model Context Protocol) connecte des assistants IA comme Claude et ChatGPT à l'intelligence Meltwater. Vos équipes peuvent ainsi poser leurs questions en langage naturel, suivre leur marque, analyser les conversations et obtenir des réponses fondées sur la couverture mondiale de Meltwater, avec des sources citées. Il suffit de se connecter avec un compte Meltwater : aucune clé API n'est nécessaire. Meltwater prend en charge le protocole MCP nativement depuis 2025.
Les deux solutions donnent accès aux données Meltwater, mais répondent à des besoins différents. L'API Meltwater est destinée aux développeurs qui souhaitent créer des intégrations personnalisées ou alimenter des pipelines de données. Meltwater MCP permet quant à lui de connecter directement les assistants IA à Meltwater, afin que tous les collaborateurs puissent interroger les données en langage naturel, sans écrire une seule ligne de code. Les deux solutions peuvent être utilisées conjointement.
Meltwater MCP est compatible avec les assistants IA qui prennent en charge le Model Context Protocol (MCP), notamment Claude et ChatGPT. La liste des assistants compatibles s'enrichit régulièrement au fur et à mesure de l'adoption du standard MCP.