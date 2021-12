Les avantages de la veille pour le Content Marketing

Si vous souhaitez que vos contenus soient pertinents pour votre audience, il est essentiel que vous soyez au courant de ce qu’il se passe sur votre marché : actualités, tendances, innovations, acteurs, influenceurs. En plus de vous maintenir informés, une bonne veille présente de nombreux avantages. Elle vous permet de réagir aux tendances de votre marché, de mieux connaître les sujets qui intéressent votre public et d’identifier les influenceurs de votre secteur.

Au cours de cet article, nous allons analyser la stratégie de contenu de l’Efma, organisation à but non-lucratif, dont la mission est d’aider banquiers et assureurs à partager leurs savoirs et améliorer leurs pratiques de distribution et de marketing. Boris Plantier, Content Manager de l’Efma, travaille avec Meltwater pour créer une veille qui le guide dans sa création de contenu.

L’Efma est positionnée sur un marché très dynamique, mais qui ne figure pas parmi les plus médiatisés. Capter les bonnes informations qui se cachent sur les blogs spécialisés est indispensable pour bien connaître leur marché et pour créer du contenu qui témoigne d’une véritable expertise.

Comment associer la veille à votre content marketing ?

Mettre en place une veille sur les sujets à suivre

Si votre stratégie de content marketing est avancée, vous avez certainement déjà établi vos persona et identifié les sujets clés, qui sont à la fois intéressants pour votre audience et liés à votre entreprise. Il sera donc intéressant pour vous de mettre en place votre veille sur ces sujets via un outil adapté, en identifiant les médias qui font autorité sur ces thématiques et en consultant votre veille régulièrement.

En pratique :

Pour l’Efma, ces sujets sont nombreux : les innovations paiement, le mobile banking ou encore le CRM. Les articles de l’Efma sont répartis dans 9 catégories différentes ! Ils ont donc mis en place sur l’outil de veille de Meltwater différentes recherches pour suivre l’actualité de ces sujets dans la presse francophone et anglophone, afin de veiller également les innovations internationales.

Découvrir les tendances émergentes

Votre veille vous apportera de nombreuses informations sur votre secteur, si bien que vous ne pourrez pas tout traiter. Il faudra fournir un travail d’analyse (soit humaine, soit automatisée si vous êtes équipé d’un outil adéquat) pour extraire de votre veille les corrélations et les tendances émergentes.

En pratique :

Boris Plantier parcourt tous les matins les informations qui touchent son secteur. Il peut ainsi identifier les sujets qui sont en train de devenir tendance, et ceux qui sont importants pour l’Efma.

Suivant le potentiel de l’information, Boris choisit soit de la relayer directement sur le fil d’actualité de son site, soit de rédiger un article complet sur le sujet.

Identifier les experts de votre secteur

Votre veille vous permettra d’identifier les personnes qui créent l’actualité de votre secteur : entrepreneurs, speakers, analystes, visionnaires… En vous associant à ces personnes, pour de la création de contenu (guestblog, interview, vidéo, webinar) ou pour les inviter à des événements, vous vous affirmerez parmi les leaders d’opinions de votre marché.

En pratique :

L’équipe en charge de l’organisation des événements de l’Efma se sert aussi de la veille de Boris pour détecter leurs futurs intervenants. Lorsqu’une innovation apparaît ou qu’un acteur du marché se démarque par ses bonnes pratiques, l’Efma les contacte pour leur proposer de prendre la parole à leur prochain événement. Ainsi grâce à la veille, ils repèrent les professionnels intéressants, qui ont des choses à dire et à apporter à tout leur réseau d’adhérents.

Promouvoir votre contenu avec les influenceurs

Créer du contenu n’est qu’une partie du content marketing, il faut ensuite le promouvoir ! Pour cela, plusieurs techniques : les réseaux sociaux, l’envoi d’e-mails à votre base de contact, ou encore passer par le relai des influenceurs. A chaque marché ses experts, qui ont construit leur réputation en ligne et qui bénéficient d’une audience forte et engagée. La veille vous permettra de les identifier pour ensuite les contacter.

En pratique :

En plus du relais des journalistes, l’Efma s’appuie sur le support des influenceurs et micro-influenceurs des réseaux sociaux. L’Efma utilise leur veille pour identifier les influenceurs pertinents pour eux, afin qu’ils puissent les contacter pour en faire des ambassadeurs de leurs événements et de leur contenu.

Pour aller plus loin, retrouvez l’intégralité de l’étude de cas de l’Efma : Créer du contenu, organiser des événements et acquérir de nouveaux membres grâce à la veille.