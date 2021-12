POUR ATTIRER DE NOUVEAUX MEMBRES

Comment acquérir de nouveaux adhérents grâce au contenu ?

Les contenus que publie l'Efma sont réservés aux adhérents. Pour acquérir de nouveaux membres, il faut d'abord les convaincre de la qualité de leur offre, sans pour autant leur laisser accès aux contenus premiums.

Pour cela, l'Efma s'appuie sur différents leviers. Tout d'abord en partageant gratuitement leur veille de contenus, via un fil d'actualité sur leur site. Intitulé "Last Industry News", ce newsfeed renvoie vers des articles d'autres sites et permet aux visiteurs du site de bénéficier d'un rapide tour d'horizon des dernières nouvelles importantes.

L'Efma propose également certains de leurs contenus en libre accès, afin de démontrer leur expertise et leur plus-value aux internautes qui ne sont pas encore membres. Les articles et ressources de l'Efma sont ensuite relayés sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et LinkedIn, pour leur audience plus professionnelle.

Ces méthodes d'attribution des contenus, qui s'apparentent à une offre premium/ freemium, se sont avérées très efficaces pour l'organisation. L'Efma a notamment accru son nombre d'adhérents en Asie grâce à ses articles et ses études.

"Nous attirons nos nouveaux membres par nos contenus. On les relaie sur les réseaux sociaux et on a des contenus en accès libre et gratuit. Nous nous sommes beaucoup développés en Asie, étant, après l'Europe, la région où nous sommes les plus présents. Et cela s'est produit grâce à notre contenu exclusif, qui nous a permis d'acquérir de nombreux nouveaux adhérents."

- Boris Plantier, Content Manager - Efma