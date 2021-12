Du 18 au 24 juin se sont tenus les Cannes Lions, ou Festival International de la Créativité. Chaque année, ce second festival de Cannes récompense les publicités et créations les plus remarquables du monde entier. C’est également l’occasion pour les acteurs de la communication de se rencontrer, d’assister à de nombreuses conférences ou encore d’exposer leurs nouveautés.

Nous avons utilisé nos outils pour analyser tout le bruit généré par les Cannes Lions, sur la presse internationale et dans les réseaux sociaux. Nos analyses ont été faites entre le 18 et le 27 juin, soit entre le premier jour du festival et le lundi d’après. Voici les 4 faits à retenir.

Cannes Lions : un festival international résolument connecté

Visiteurs comme exposants, nombreux ont partagé leur expérience du Festival sur les réseaux sociaux, que ce soit en découvrant les campagnes nominées, en prenant un café sur la plage de YouTube ou en allant aux nombreuses soirées organisées durant l’événement.

Si le festival a généré plus de 19 000 retombées dans la presse en ligne internationale, cela reste moindre (un peu plus de 8% de part de voix) face aux plus de 170 000 mentions sur les réseaux sociaux.

Nombres de mentions des Cannes Lions dans la presse en ligne et sur les réseaux sociaux

Les Cannes Lions sont une expérience qui se partage avec sa communauté, dont on live-tweet les conférences en reprenant les citations les plus inspirantes des grands noms de la communication et où l’on poste ses clichés pris sur la plage cannoise. C’est ainsi que Twitter (de loin) et Instagram ont été les réseaux sociaux les plus sollicités durant le Festival autour du #CannesLions, l’un idéal pour le partage en direct et l’autre pour la publication de photos.

Nombre de mentions des Cannes Lions sur les différents réseaux sociaux

Les Cannes Lions récompensent des agences venues du monde entier et a un rayonnement international, en attirant du public et générant des mentions dans la presse en ligne et sur les réseaux sociaux venant des quatre coins du globe. Ainsi les Etats-Unis se positionnent comme le pays suivant le plus le Festival. Cette tendance se confirme aussi dans la presse en ligne, avec plus de 8 000 articles sur les Cannes Lions provenant des USA.

Nombres de mentions des Cannes Lions dans les 10 pays qui en parlent le plus

La technologie, alliée de la créativité

Les Cannes Lions a fait la part belles aux innovations technologiques et à leurs usages créatifs. C’est ainsi que ING et JWT Amsterdam ont remporté le Grand Prix Creative Data et le Grand Prix Cyber pour leur campagne « The Next Rembrandt ». Cette campagne consistait en la création d’une nouvelle toile très fidèle au style du peintre hollandais créé numériquement par un algorithme, après avoir analyser plus de 300 de ses toiles. Cette performance fut également remarquée sur les réseaux sociaux, The Next Rembrandt y étant mentionné plus de 800 fois dans la semaine.

Ce festival est aussi l’occasion de confirmer des tendances technologiques. La data fut ainsi un des mots clés à retenir de ce festival, occupant presque un quart des retombées dans la presse en ligne. La récolte de données et leur exploitation sont un des grands enjeux de la communication.

Autre tendance tech forte : la réalité virtuelle, qui fut sujet à de nombreux débats et démonstrations de Samsung et Nokia, entre autres. Tant et si bien que 8% des articles sur les Cannes Lions mentionnaient cette engouement pour la réalité virtuelle.

Enfin, nous pouvons également mentionner l’intelligence artificielle comme technologie à suivre, notamment avec Facebook proposant désormais l’intégration de bots dans Messenger.

Part de voix des sujets de la Réalité Virtuelle, de la Data et de l’Intelligence Artificielle parmi les retombées presse des Cannes Lions

Autres innovations prisées par les publicitaires et les plateformes de réseaux sociaux : le live. Twitter avait pour l’occasion lancé le hashtag #GoLive, pour que les internautes puissent suivre les interventions de stars de Vine et Periscope. Cette opération s’est avérée efficace puisque le hashtag a été repris plus de 3800 fois sur Twitter durant la semaine.

Evolution de la couverture médiatique du #GoLive sur Twitter

Le Grand Prix : de l’or pour les RP

Le Grand Prix des Cannes Lions est la récompense la plus prestigieuse, qui récompense le meilleur travail de chaque catégorie, que ce soit la meilleure publicité print, le meilleur design produit ou bien la meilleure campagne de relations publiques.

Au-delà d’un gage de succès pour les agences, c’est aussi l’occasion pour les annonceurs de faire parler d’elle. Voici les 10 entreprises ayant eu le plus de retombées presse suite à leur Grand Prix.

Nombre de retombées des 10 entreprises les plus présentes dans la presse en ligne internationale suite à leur Grand Prix

C’est également l’occasion de remettre en lumière une campagne déjà passée et son annonceur. Si l’on regarde par exemple le cas de la Swedish Tourist Association et leur campagne The Swedish Number, lauréat du Grand Prix Direct, nous pouvons constater un pic de mentions dans la presse au moment de sa sortie, début Avril, puis début Juin lorsqu’elle est reprise dans un grand média américain, et enfin fin Juin, à l’annonce du Grand Prix.

Evolution de la couverture médiatique de la Swedish Tourist Association dans la presse en ligne internationale, entre le 1er Avril et le 26 Juin

Pour commémorer les 250 ans de l’abolition de la censure en Suède, la Swedish Tourist Association avait créé un numéro pour la Suède, permettant aux étrangers de s’adresser à un suédois au hasard, afin de parler de ce qu’ils veulent. Nul doute que le numéro suédois, déjà appelé plus de 180 000 fois, sera à nouveau sollicité suite aux Cannes Lions.

Les agences françaises aux Cannes Lions

Ce sont au total 15 agences françaises qui ont été primées, repartant avec 53 distinctions, dont un Grand Prix pour 84 Paris et leur campagne Because Recollection, pour le label Because. Entre le 18 et le 27 juin, ces 15 agences ont généré plus de 560 mentions dans la presse en ligne internationale et 1800 sur les réseaux sociaux. Mais lesquelles ont fait le plus parler d’elles durant ce Festival ?

Part de voix (en pourcent) des agences françaises récompensées sur les réseaux sociaux en rapport aux Cannes Lions

Part de voix des agences françaises récompensées dans la presse en ligne internationale en rapport aux Cannes Lions

C’est ainsi l’agence Marcel, une des plus primées durant le festival, qui arrive à se hisser dans le haut de ces deux classements. Avec plus de 369 mentions sur les réseaux sociaux, elle occupe 20,44% des échanges sociaux sur les agences françaises récompensées aux Cannes Lions et les 104 articles de presse en ligne la mentionnant représentent 18,51% des retombées presse des agences françaises récompensées au Festival.

Si le Grand Prix de l’agence 84 Paris a été remarqué par la presse, les réseaux sociaux ne le mentionnent que peu par rapport aux agences stars des social media comme Marcel et Fred & Farid.