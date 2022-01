Chaque jour, plus de 4,1 milliards de personnes utilisent les médias sociaux. Les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi importants pour les marques. C'est pourquoi il peut être utile de s'inspirer des campagnes médias sociaux les plus réussies pour votre stratégie.

Le marketing des médias sociaux offre aux marques la possibilité d'entrer en contact avec un public international, de construire une marque mémorable, d'augmenter les ventes et de stimuler le trafic sur les sites web.

Mais il faut bien plus que la simple publication de contenu sur les médias et réseaux sociaux pour réussir. Les marques ont besoin d'une stratégie gagnante pour se démarquer, notamment une créativité unique, un ciblage pertinent et une publicité efficace.

C'est là que nous pouvons aider. Nous avons rassemblé des exemples de campagnes, de tweets et de vidéos de marques qui ont marqué cette année si particulière, et qui peuvent inspirer votre stratégie de médias sociaux.

Sommaire

7 des meilleures stratégies médias sociaux de 2021

1. La Roche Posay x BETC Paris : lutte contre la stigmatisation

Pourquoi ça marche : “Les problèmes de peau sont plus sérieux qu’on ne le pense”. Dans cette campagne, La Roche Posay met en scène des personnes ayant des peaux sensibles pour montrer que de vraies solutions dermatologiques existent et…peuvent changer leur vie.

La mission de La Roche-Posay ? Accompagner les personnes confrontées à des problèmes de peau. Mais ici, la marque va plus loin et souhaite lutter contre les stigmatisations liées aux problèmes de peau grâce à une campagne de sensibilisation émouvante qui rappelle que la dermatologie peut changer des vies.

Pour ce faire, la marque a réalisé une vidéo mettant en scène des personnes souffrant de problèmes de peau. Le spectateur est plongé dans les histoires des différents protagonistes, mis en lumière avec une peau nue et sans retouches.

Côté résultats, la vidéo a fait près de 10kvues sur YouTube. Qui plus est, de nombreuses personnes ont partagé leurs histoires de peau sur les médias sociaux à travers les hashtags : #skinismorethanskin #lifechangingdermatology #larocheposay Un bel exemple de marketing viral !

Plusieurs de ces histoires ont été partagées sur le compte Instagram officiel de la marque La Roche Posay. Des hashtags qui permettent à chacun de s'exprimer sur son expérience afin de ne pas se sentir seul face à ce type de problème.

2. LinkedIn dévoile ses nouvelles fonctionnalités (#Opentowork)

Pourquoi ça marche : Une campagne plurimédia (TV, VOD, YouTube, podcasts et réseaux sociaux) lancée par LinkedIn, qui met en avant les nouvelles fonctionnalités de la plateforme pour accompagner ses membres dans leur carrière.

LinkedIn est la plus importante communauté de professionnels au monde. En France, la plateforme compte 22 millions d'utilisateurs et plus de 770 millions de professionnels sont connectés dans le monde (source). "Avançons Ensemble", c'est la nouvelle campagne de LinkedIn, réalisée par Antoine Besse.

Le film met en scène Chloé, une membre de LinkedIn, qui progresse professionnellement à chaque clic. Elle y découvre la puissance d'un réseau professionnel qui lui permet de se connecter, de partager avec d’autres membres, mais aussi de s’informer sur les nouveautés de son secteur.

Cette campagne met en avant le réseau professionnel comme véritable accompagnateur virtuel de ses membres dans leur recherche d'emploi et leur parcours professionnel. LinkedIn les aide à avancer en quelques clics et se pose en créateur d'opportunités professionnelles.

La plateforme en a également profité pour mettre en avant sa nouvelle fonctionnalité #OpenToWork. Une façon pour les membres de faire savoir aux recruteurs, et à leur réseau LinkedIn, qu'ils sont à l'écoute de nouvelles opportunités d'emploi.

Concernant les retombées de la campagne, la vidéo a été visionnée plus de 3,5 millions de fois sur YouTube. Sur Instagram, le hashtag #OpenToWork a été utilisé plus de 60 000 fois. Une stratégie social media efficace, en somme !

3. Pringles sur TikTok (#PlaywithPringles)

Pourquoi ça marche : Pringles a utilisé TikTok, la plateforme sociale à la croissance phénoménale, pour s’adresser à un public issu de la génération Z.

La marque de gâteaux apéritifs souhaite se démarquer pour capter l'attention de la génération Z, de manière originale et innovante. Le but recherché ? Mettre en avant le côté ludique et festif de la marque, en créant le buzz.

Après une analyse marketing du comportement des audiences et en collaborant avec des influenceurs, la marque a créé un défi novateur pour inciter ses fans à #PlaywithPringles. Le challenge ? Réaliser une vidéo créative avec une boîte Pringles et la partager sur TikTok avec le hashtag créé pour l'occasion.

La campagne Pringles est un exemple de marketing viral (très) réussi.

Près de 5 milliards de vues sur TikTok pour le challenge #PlaywithPringles

Plus de 2 millions de vidéos créées pour participer au challenge… C'est donc plus de 2 millions de personnes qui ont acheté une boîte de Pringles pour ensuite créer et partager un contenu avec.

Un taux d'engagement de 13% en moyenne, soit 30 fois plus que les autres opérations de la marque. Un vrai succès de l’année en matière de marketing viral !



4. Burger King "Il n'y a pas que le Whopper dans la vie" #WhopperAndFriends



Pourquoi ça marche : Burger King fait un geste pour les restaurateurs, qui bénéficient de sa visibilité sur Instagram avec #WhopperAndFriends. Une communication sur les médias sociaux habile, avec un geste engagé et des valeurs fidèles à l’enseigne.

Alors que les restaurateurs sont en difficulté avec la fermeture imposée de leurs commerces, liée au contexte sanitaire, l’entreprise Burger King lance une campagne solidaire. « Il n’y a pas que le Whopper dans la vie » met à disposition le compte Instagram Burger King pour donner plus de visibilité aux restaurateurs. Pour participer, ces derniers doivent poster leur plat signature sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #WhopperAndFriends. De son côté, Burger King propose à l’entreprise qui participe une mise en avant gratuite jusqu'à la réouverture des restaurants.

Résultat ? Le hashtag #WhopperAndFriends compte plus de 5 000 publications et la photo "il n'y a pas que le Whopper dans la vie" comptabilise plus de 15 000 mentions "J'aime". Vous avez dit marketing viral ? En tout cas, c'est une stratégie social media qui remplit ses objectifs et la marque fait d’une pierre deux coups en soignant également son e-réputation.

5. Capri-Sun se lance sur TikTok avec une campagne d'influence

Pourquoi ça marche : La marque se lance sur LE réseau social du moment en faisant appel à plusieurs influenceurs tels que Enzo Tais Toi, JuniorTVine et Yeux Ébènes. Le hashtag #CapriSize a été créé pour la campagne afin de mettre en avant le nouveau format de 330 ml de la marque.

En collaboration avec les agences iProspect et Isobar, Capri-Sun a lancé sa première campagne d'influence en France. Cette occasion a été l'occasion pour la marque de se lancer sur la plateforme TikTok et ainsi de cibler les jeunes adultes. Pour l’occasion, une dizaine d'influenceurs ont été sollicités pour donner l’exemple et créer le buzz.

Le principe ? Créer une vidéo courte en utilisant le filtre Capri-Sun tout en mettant en avant le nouveau format. Le filtre, spécialement créé pour la campagne, reprend le packaging du produit et module le corps des influenceurs, afin de créer une vidéo ludique.

Pour améliorer le taux d'engagement, l'influenceur devait également inciter sa communauté à créer une vidéo avec le #CapriSize. Les 3 meilleures vidéos ont remporté un Monster Pack Capri-Sun.

Les vidéos postées par les influenceurs ont connu un certain succès. Par exemple, celle de Enzo Tais Toi a été likée plus de 100 000 fois et a obtenu plus de 400 000 vues.

6. Apéricube réinvente Pâques sur Twitch

Pourquoi ça marche : Avec l'agence Steve, Apéricube a investi l'univers du jeu vidéo Minecraft en organisant une “chasse aux cubes” inédite. Concrètement, trois cartes aux couleurs de la marque ont été créées : jardin à la française, table d’Apéro et la map du dragon. Dans ces cartes sont cachés des Apéricube que la communauté doit retrouver.

La campagne marketing, qui s’est déroulée du 4 au 16 avril 2021, a remporté un franc succès. Plusieurs influenceurs ont été sollicités, notamment @Theguill84. L'opération a également été relayée sur les comptes Apéricube Instagram et Facebook. La vidéo du lancement de la chasse aux cubes a également été publiée sur YouTube.

Un bon exemple de stratégie digitale pensée pour les réseaux sociaux mais pas uniquement. En effet, certaines campagnes peuvent être utilisées en tant que publicité plus traditionnelle.

Pourquoi ça marche : « La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début. Ou plutôt sur ma bannière…Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée ». C'est le tweet malin d'Omar Sy, pour annoncer la date de la seconde saison de Lupin sur Netflix.

La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début.

Ou plutôt sur ma bannière...

Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée. — Omar Sy (@OmarSy) January 28, 2021

En cliquant sur la bannière de son compte Twitter, on trouve la date de la saison 2, dissimulée derrière sa photo de profil. La saison 2 était programmée pour l'été 2021.

Ce tweet fait référence à l'une des vidéos de l'acteur pour promouvoir la sortie de la série sur Netflix. Il était allé en personne accrocher des affiches publicitaires dans les transports en commun, sans avoir été reconnu. Une façon habile de jouer avec le côté détective, comme dans la série.

Cette publication a fait vivement réagir sur le réseau social. Elle a été likée plus de 120 000 fois et a suscité des milliers de commentaires. Une campagne de marketing originale qui a tout compris !

Pour conclure :

Ces exemples montrent à quel point définir une bonne stratégie social media est un moyen efficace de promouvoir son entreprise, d'engager son public cible et surtout de booster ses ventes.

Que ce soit via un contenu généré par les utilisateurs, un hashtag, une belle image ou un engagement authentique, il existe un groupe de personnes qui attendent d'interagir avec votre marque sur les réseaux sociaux. À vous de trouver le message qui va leur parler et susciter des réactions (clics sur les boutons de partage, participation à un challenge, à un concours, commentaires, etc.)

Un conseil pour finir ? Restez à l’affût des tendances marketing et donnez à votre audience une vraie raison de s'intéresser à votre marque en allant au-delà des objectifs commerciaux de votre entreprise.

Ressource :

https://www.meltwater.com/fr/blog/guide-ultime-marketing-medias-sociaux