L'IA redéfinit la manière dont les marques sont découvertes

Les acheteurs ne naviguent plus directement sur les sites : ils interrogent l'IA.

Et l'IA ne se contente pas de trouver des réponses… elle décide quelles marques apparaissent, comment elles sont décrites et à qui l'on accorde sa confiance.

Ce rapport révèle ce qui se passe réellement en coulisses et explique pourquoi LinkedIn est devenu l'une des sources les plus influentes dans l’élaboration des réponses générées par l'IA. Et la plupart des marques ne sont pas préparées à la manière dont cela modifie leur visibilité.

Ce que révèlent les données

L'IA privilégie l'expertise, la pertinence et la structure.

Transformez votre contenu LinkedIn en un moteur de visibilité IA

Les marques qui réussissent avec l'IA ne se contentent pas de publier davantage, elles mobilisent leurs experts. Ce rapport vous explique comment :

Découvrez comment l'IA perçoit votre marque

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