EN BREF

En détails

Accompagner la gestion d'événements

"Nous avons utilisé les services de Meltwater lors de notre événement House of Vans, pour suivre et analyser la portée et les réactions de notre campagne durant la phase de teasing. Nous étions capables d'ajuster en temps réel la qualité et la quantité de nos messages pour avoir la meilleure portée organique, dans la presse et lesmédias sociaux. Meltwater nous a aidé chaque jour pour susciter l'engouement autour de notre événement et assurer un nombre maximal de participants !"

Collaborer avec des influenceurs

"L'industrie de la mode s'appuie souvent sur des blogueurs et micro-influenceurs pour susciter l'intention d'achat. La base d'influenceurs de Meltwater nous aide à identifier et contacter des blogueurs potentiels, qui vont s'approprier nos contenus et les diffuser à leurs audiences. Idéal pour booster notre notoriété et générer des leads !"

Créer des rapports et mesurer le ROI

"Les rapports de performance sont à la base de notre stratégie et de nos prises de décisions. Par exemple, la plateforme de Meltwater nous permet de mesurer l'impact de nos campagnes sur notre notoriété et notre chiffre d'affaires. En raison du succès de nos efforts sur le digital, nous pouvons désormais investir plus de ressources sur ce canal."

— Warren Talbot, Marketing Manager - Vans