Les symboles emoji tels que nous les connaissons ont été créés en 1998 et depuis lors, ils ont progressé pour devenir un élément essentiel de la communication numérique contemporaine. D'après le répertoire en ligne Emojipedia, il y a 3 782 emojis conformes à la norme Unicode en septembre 2023. Néanmoins, chacun de nous n'utilise régulièrement qu'une partie restreinte de ces emojis. Nous avons exploité notre méthode d'analyse et de veille sociale pour déterminer les plus appréciés.

Notre étude s'est concentrée sur l'utilisation des 10 emojis les plus populaires en 2023 selon le classement semi-annuel d'Emojipedia dans les publications sur les réseaux sociaux sur 12 plateformes, y compris Instagram, Twitter et Reddit. Voici leur classement, du moins utilisé au plus utilisé, du 1er janvier au 30 novembre 2023 :

😊, ou Visage Souriant Avec Yeux Rieurs ✨, ou Étincelles 🥰, ou Visage Souriant Avec Cœurs 😍, ou Visage Souriant Avec Yeux En Forme De Cœur 🙏, ou Mains En Prière 🔥, ou Feux ❤️, ou Cœur rouge 🤣, ou Se Rouler Par Terre De Rire 😭, ou Se Rouler Par Terre De Rire 😂, ou Visage Riant Aux Larmes

Examinons de plus près certaines tendances majeures.

Quel emoji a été le plus mentionné en 2023 ?

Le diagramme de part de marché provenant de notre outil de veille sociale et d'analyse montre que l'emoji 😂 a reçu 46 millions de mentions de plus que l'emoji 😭.

Avec 254 millions de mentions, le visage avec des larmes de joie, ou 😂, a été largement plus utilisé que les neuf autres emojis que nous avons examinés. Il est suivi par le visage qui pleure bruyamment, 😭, et celui qui se roule par terre en riant, 🤣. Ces trois emojis en tête du classement peuvent être utilisés pour exprimer des émotions similaires comme le rire, la joie et l'amusement extrême - autant de situations où un simple LOL ne suffit pas. Toutefois, il convient de noter que le visage qui pleure bruyamment peut également être utilisé pour exprimer des émotions opposées, telles que la tristesse, l'épuisement, l'embarras, etc.

Le cœur rouge, ❤️, et le feu, 🔥, sont parmi nos cinq emojis préférés. Ces symboles sont souvent utilisés pour indiquer l'affection et l'enthousiasme. En général, les emojis sont employés pour exprimer des émotions intenses liées à l'amour, au plaisir et à l'admiration. Les analyses des mots clés associés à chaque emoji mettent en évidence les similitudes et les différences dans l'utilisation de ces dix emojis.

Par exemple :

"Vie" est le mot-clé principal pour 😂, 😭, 🤣, ✨, et 🙏.

"Amour" est le premier mot-clé pour ❤️, 😍, et 🥰

"Ami" est le premier mot-clé pour 😊

"Feu" est le premier mot-clé pour 🔥

Le classement des emojis les plus mentionnés fluctue tout au long de l'année, avec quelques évolutions intéressantes.

Ce graphique issu de notre solution d'analyse et d'écoute sociale montre que les volumes de mentions d'emoji restent relativement constants dans le temps, à l'exception de quelques pics notables.

Le 14 février, les mentions de 😍 et 🥰 ont atteint leur point culminant, mais c'est l'emoji ❤️ qui a été le plus fréquemment utilisé, le plaçant en tant qu'emoji de la Saint-Valentin le plus populaire.

Happy Valentine’s Day meu amor!❤️

So lucky to have you in my life! pic.twitter.com/NndB9mHh6v — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 14, 2023

Le classement a subi un important changement le 26 octobre, avec 🔥 obtenant la troisième place la plus élevée, après avoir été classé sixième un mois plus tôt. Ce pic de mentions est le résultat d'un spam de Bitcoin qui a été copié-collé sur Twitter, probablement par des robots.

Quels sont les emojis les plus populaires sur chaque plateforme sociale en 2023 ?

Notre solution d'analyse et d'écoute sociale a révélé que l'emoji ❤️ est l'un des cinq emojis les plus utilisés sur les plateformes sociales, comme le montre ce graphique de partage de voix.

Les emojis sont utilisés de manière différente selon la plateforme de médias sociaux, en fonction de leur contexte spécifique. Les emojis les plus populaires sont souvent les mêmes sur Twitter, Reddit et Facebook, mais les étincelles, ✨, sont bien plus utilisées sur Instagram, Pinterest et Twitch, où elles sont employées pour mettre en valeur les titres des publications et des flux.

Les emojis les plus utilisés sur Pinterest, une plateforme d'inspiration, sont ❤️, ✨, 😍 et 🔥. Ces emojis sont souvent associés à des expressions telles que "Tu vas adorer ça" ou "J'adore cette idée !".

Quels sont les emojis les plus populaires dans les différents pays en 2023 ?

Les diagrammes en forme d'anneau provenant de notre solution d'analyse et de surveillance des médias sociaux indiquent que les emojis les plus fréquemment employés ne sont pas universellement utilisés.

Les émoticônes les plus populaires diffèrent également selon les pays, comme illustré par le graphique de la répartition des voix ci-dessus. L'émoticône la plus populaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Nigeria était 🤣, mais c'était 😭en Afrique du Sud et ❤️ en Inde.

Le deuxième emoji le plus utilisé par pays est encore plus diversifié :

😭 aux États-Unis et en Afrique du Sud

🙏 en Inde et au Nigeria

🤣 au Royaume-Uni

Les variations de mentions indiquent que l'usage des émoticônes change en fonction des contextes culturels et régionaux.

Et voilà : Les emojis les plus populaires de 2023 d'après notre système d'analyse et de surveillance des réseaux sociaux. Néanmoins, l'évolution de la communication numérique en 2023 n'est pas entièrement racontée.