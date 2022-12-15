Les réseaux sociaux sont souvent cités comme le nouveau moyen de créer une relation solide avec des journalistes. Si ce canal peut s’avérer très efficace, il peut aussi se retourner contre vous : vous pouvez vite y paraître trop intrusif et finir dans la liste noire de vos journalistes.

Sommaire

Les bonnes questions à se poser

Avant de commencer à contacter n’importe quel journaliste sur Twitter ou Linkedin, voici trois questions à se poser, qui vous aideront à définir votre stratégie.

1. Quels journalistes sont sur les médias sociaux ?

Munissez-vous de votre liste de journalistes et cherchez au cas par cas lesquels sont présents sur les médias sociaux et sur quelle plateforme. Twitter ? LinkedIn ? Instagram ?

La plateforme de social listening comme celle de Meltwater, incluent déjà ces informations. Vous pouvez également ajouter les journalistes présents sur Twitter dans une liste Twitter, qui vous permettra de rester informé de leurs dernières activités.



2. Utilisent-ils les médias sociaux régulièrement ?

Être présent et être actif sur les médias sociaux sont deux choses bien distinctes. Vos journalistes publient-ils régulièrement ? Plusieurs fois par semaines ?

Une mesure "au rabais". Les poussins mâles de 15 % des poules en France pourront toujours être tués par gazage. Emmanuel Macron avait pourtant promis la fin de l'élimination de tous les poussins mâles par broyage ou gazage pour début 2023 https://t.co/6YCpDZdIWE Par @MathiGerard — Audrey Garric (@audreygarric) December 12, 2022

Si la réponse est non, vous devriez probablement continuer à les contacter par e-mail, pour ne pas risquer que vos messages ne soient pas lus à temps.

Cela risque de nécessiter un peu de travail d’enquête sur leur profil, mais voici quelques informations intéressantes à identifier :

Demandent-ils des informations ou des avis à leurs abonnés ?

Sondage : faut-il interdire les chasses traditionnelles (glu, pendaison, écrasement) ?



Donnez votre avis sur https://t.co/7YDSpnPjZe — Hugo Clément (@hugoclement) September 24, 2020

Communiquent-ils régulièrement avec des marques ou des agents RP ?

Après l'annonce d'une offre de rachat de son concurrent Readly, comment @cafeyn_fr veut devenir le Spotify ou le Netflix de l'information https://t.co/Xqq6oRZ7DC via @Challenges — Maxime Hanssen (@HanssenMaxime) December 6, 2022

Leur proposent-ils de discuter en privé ou ont-ils des échanges publics ?

Merci encore @idegaulmyn. Accepteriez-vous de me suivre en DM pour une question? — Rémi Godeau (@remigodeau) May 13, 2022

Ou se servent-ils de leurs réseaux pour partager simplement leurs propres articles ?

Merci vraiment à tous ceux qui étaient devant #CashInvestigation hier soir. Record d’audience pour la saison pour une enquête concernante et exigeante de @Don_Lemaitre https://t.co/7KxGfzFjU0 — Elise Lucet (@EliseLucet) December 9, 2022

Une fois votre liste de contacts établie, vous pourrez personnaliser votre approche avec chaque journaliste, sur le réseau où ils sont le plus actifs.

Maintenant que vous avez réuni toutes ces informations, vous allez pouvoir commencer à les contacter. Mais pas n’importe comment ! Voici quelques do’s et don’ts pour réussir votre prise de contact.

À faire

Contactez-les depuis votre compte personnel. Vous préférez certainement interagir avec des humains, plutôt que des adresses mail génériques ou des comptes Twitter de marque. Il en va de même pour les journalistes, avec qui il sera également plus simple de créer une relation s’ils peuvent mettre un visage et un nom derrière votre entreprise.

Restez accrocheurs ! De la même façon que vous vous creusez la tête pour trouver des objets accrocheurs pour vos emails, passez autant de temps sur vos tweets ou messages privés.

Demandez-leur leurs préférences. S’ils vous répondent sur un réseau social, demandez-leur tout de même si c’est le meilleur endroit pour les contacter. Cela vous permettra de déterminer le meilleur canal pour vos prochaines actions.

À ne pas faire

En faire trop. Inutile d’aimer chaque message ou commenter chaque photo qu’ils publient.

Passer directement au pitch. À moins qu’il ne s’agisse d’une crise et que vous devez faire parvenir votre message aussi vite que possible, prenez votre temps. Suivez-les, réagissez à leurs contenus pertinents pour vous, assurez-vous qu’ils vous aient remarqué avant de leur demander d’écrire des articles sur vous.

Le Newsjacking, un exemple de communication RP qui marche sur les médias sociaux

Le newsjacking est l’acte de détourner une actualité pour y greffer ses idées et profiter de la visibilité et de l’engagement de cette actualité. Pour un newsjacking réussi il est important de faire une veille approfondie, trouver un angle différenciant pour répondre à un sujet, et surtout être très réactif.

Ce format se prête particulièrement bien aux médias sociaux. Repérez les journalistes qui s’intéressent à un sujet montant, et engagez avec eux en proposant la plus-value que votre entreprise peut apporter sur ce sujet.



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