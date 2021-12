Avant que les bases de contacts médias n’apparaissent, la partie la plus dure du travail des agences RP étaient de mettre la main sur les contacts des journalistes.

Aujourd’hui, de nombreuses solutions existent pour identifier téléphone, e-mail, réseaux sociaux ou encore adresse postale des journalistes, qui sont donc de plus en plus sollicités, quel que soit le canal. Le moins évident est désormais de découvrir quand et comment engager avec eux de façon professionnelle, efficace et personnalisée…

Les réseaux sociaux sont souvent cités comme le nouveau moyen de créer une relation solide avec des journalistes. Si ce canal peut s’avérer très efficace, il peut aussi se retourner contre vous : vous pouvez vite y paraître trop intrusif et finir dans la liste noire de vos journalistes.

Les bonnes questions à se poser

Avant de commencer à contacter n’importe quel journaliste sur Twitter ou Linkedin, voici trois questions à se poser, qui vous aideront à définir votre stratégie.

1. Quels journalistes sont sur les médias sociaux ?

Munissez-vous de votre liste de journalistes et cherchez au cas par cas lesquels sont présents sur les médias sociaux et sur quelle plateforme. Twitter ? LinkedIn ? Instagram ?

Certaines bases de données journalistes, comme celle de Meltwater, incluent déjà ces informations. Vous pouvez également ajouter les journalistes présents sur Twitter dans une liste Twitter, qui vous permettra de rester informé de leurs dernières activités.

2. Utilisent-ils les médias sociaux régulièrement ?

Être présent et être actif sur les médias sociaux sont deux choses bien distinctes. Vos journalistes publient-ils régulièrement ? Plusieurs fois par semaines ?

Si la réponse est non, vous devriez probablement continuer à les contacter par e-mail, pour ne pas risquer que vos messages ne soient pas lus à temps.

Cela risque de nécessiter un peu de travail d’enquête sur leur profil, mais voici quelques informations intéressantes à identifier :

Demandent-ils des informations ou des avis à leurs abonnés ?

Communiquent-ils régulièrement avec des marques ou des agents RP ?

Leur proposent-ils de discuter en privé ou ont-ils des échanges publics ?

Ou se servent-ils de leurs réseaux pour partager simplement leurs propres articles ?

Une fois votre liste de contacts établies, vous pourrez personnaliser votre approche avec chaque journaliste, sur le réseau où ils sont le plus actifs.

Maintenant que vous avez réuni toutes ces informations, vous allez pouvoir commencer à les contacter. Mais pas n’importe comment ! Voici quelques do’s et don’ts pour réussir votre prise de contact.

À faire

Contactez-les depuis votre compte personnel. Vous préférez certainement interagir avec des humains, plutôt que des adresses mail génériques ou des comptes Twitter de marque. Il en va de même pour les journalistes, avec qui il sera également plus simple de créer une relation s’ils peuvent mettre un visage et un nom derrière votre entreprise.

Restez accrocheurs ! De la même façon que vous vous creusez la tête pour trouver des objets accrocheurs pour vos emails, passez autant de temps sur vos tweets ou messages privés.

Demandez-leur leurs préférences. S’ils vous répondent sur un réseau social, demandez-leur tout de même si c’est le meilleur endroit pour les contacter. Cela vous permettra de déterminer le meilleur canal pour vos prochaines actions.

À ne pas faire

En faire trop. Inutile d’aimer chaque message ou commenter chaque photo qu’ils publient.

Passer directement au pitch. A moins qu’il ne s’agisse d’une crise et que vous devez faire parvenir votre message aussi vite que possible, prenez votre temps. Suivez-les, réagissez à leurs contenus pertinents pour vous, assurez-vous qu’ils vous aient remarqué avant de leur demandé d’écrire des articles sur vous.

Le Newsjacking, un exemple de communication RP qui marche sur les médias sociaux

Le newsjacking est l’acte de détourner une actualité pour y greffer ses idées et profiter de la visibilité et de l’engagement de cette actualité. Pour un newsjacking réussi il est important de faire une veille approfondie, trouver un angle différenciant pour répondre à un sujet, et surtout être très réactif.

Ce format se prête particulièrement bien aux médias sociaux. Repérez les journalistes qui s’intéressent à un sujet montant, et engagez avec eux en proposant la plus-value que votre entreprise peut apporter sur ce sujet.