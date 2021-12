Depuis plus d’un an, la pandémie a plongé le monde en confinement. Si les premiers mois de la crise ont permis de mettre en avant le caractère indispensable de la transformation digitale, c’est désormais la question des bonnes pratiques et des outils les plus performants qui se pose pour les professionnels du marketing et de la communication.

Alors après les confinements successifs, qu’est ce qui, in fine est plutôt à prendre ou à laisser ?

Découvrez dans le replay de ce webinar, Marie-Laure Laville, experte en communication, influence, e-RP et fondatrice de l’agence MLD Consulting. Durant sa présentation, Marie-Laure Laville, a dressé le bilan des bonnes pratiques et outils les plus performants. Bon visionnage !