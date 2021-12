Sur Internet et les médias sociaux, 80% de ce qui se dit au sujet d’une marque, ne provient pas de la marque ! Sur Twitter, Instagram ou Facebook, les échanges sont si nombreux et rapides qu'il est difficile de suivre toutes vos mentions et leur impact sur votre e-reputation.

Des mentions aux différentes conversations, comment pouvez-vous savoir qui parle de vous, de votre marque ou de vos produits, de manière exacte ?

Dans ce webinar, Anthony Rochand nous présente :

L'importance de suivre ses mentions de marque

Les outils et pratiques pour maintenir une écoute exhaustive

Comment analyser vos mentions pour passer de l'écoute à la décision

Dirigeant et co-fondateur de la société Les Experts du Web, Anthony Rochand est expert en marketing digital et accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises dans la définition de leur stratégie digitale. Anthony est également intervenant en communication et influence à l’Institut Supérieur de Communication de Lyon.