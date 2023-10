Comme le savent nombre d'entre nous dans les secteurs du marketing, des relations publiques et de la communication, il n'est pas rare que les journalistes reçoivent des centaines de propositions médiatiques chaque semaine et, malheureusement, seule une minorité d'entre eux est pertinente pour leur domaine de publication, ou leur logistique en matière de relations publiques.

Ainsi, pour éviter que les spams de relations publiques n'inondent vos messageries et pour se conformer aux lois internationales sur la protection de la vie privée telles que le RGPD, Meltwater a créé un espace où les journalistes peuvent s'approprier leurs profils et leurs données.

Dans cet article du blog, nous souhaitons vous donner un aperçu du fonctionnement et du processus de réflexion du responsable des relations publiques lors de la présentation d'un sujet et du suivi des résultats, ainsi que mettre en avant les réactions d'un journaliste à la réception d'un communiqué de presse et son processus de prise de décision en matière d'édition.

Qu'est-ce qu'un profil de journaliste ?

Si vous souhaitez recevoir des propositions plus pertinentes de la part des chargés de relations publiques et de communication, la création d'un profil de journaliste sur la plateforme Meltwater est une première étape judicieuse. Des milliers de journalistes à travers le monde ont créé ces profils parce qu'ils les aident à filtrer les propositions médiatiques ou on indésirables en aiguillant les chargés de relations publiques et de communication vers le type de propositions et de communiqués de presse qu'ils sont le plus enclins à lire.



Grâce à ce profil, les journalistes peuvent mettre à jour leurs informations clés, telles que l'ajout de sujets et les médias pour lesquelles ils écrivent. Étant donné que les professionnels des relations publiques recherchent principalement des journalistes sur la base de ce type d'informations, maintenir le profil à jour permet de s'assurer qu'ils reçoivent un contenu pertinent par rapport aux thèmes sur lesquels ils écrivent actuellement.

Si un journaliste change d’édition, ce qui est de plus en plus fréquent dans le secteur, il peut mettre à jour ses informations, ce qui permet une transition fluide.

Conseil pratique : Vérifiez les filtres !

Pour présenter un article, les professionnels des relations publiques doivent d'abord commencer par créer leurs listes de médias.

Ces listes doivent être bien pensées et établies pour chaque article. Lors de l'élaboration de vos listes, vous devez effectuer des recherches ciblées sur les contacts qui écrivent actuellement sur votre sujet. Il ne suffit plus de rechercher des contacts en fonction de leur domaine éditorial.

Le taux de renouvellement des journalistes est incroyablement élevé, de nombreux rédacteurs travaillant sur plusieurs sujets dans des rédactions potentiellement différentes. Les professionnels des relations publiques devraient rechercher des journalistes en se basant sur les articles et les sujets sur lesquels ils écrivent actuellement. En associant la recherche par mots-clés de Meltwater à d'autres filtres tels que le thème, le profil et la localisation, vous trouverez les contacts les plus pertinents pour votre article.

Permettre aux journalistes de s'abonner ou de se désabonner des sollicitations de relations publiques

En plus de pouvoir se désabonner (ou s'abonner) à tous les communiqués de presse, il est possible de se désabonner d'une entreprise en particulier qui les abreuve de propositions médiatiques non pertinentes. Malheureusement, il s'agit là d'un problème trop courant dans les services de relations publiques. Cette fonction est utile aux journalistes, car elle leur permet de ne recevoir que des informations émanant de chargés de relations publiques qui ont effectué des recherches, proposé un sujet pertinent et fait l'effort d'établir une relation avec eux.

Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, s'abonner à des entreprises spécifiques. Dites adieu aux messageries saturées et aux spams de relations publiques !

Conformément au RGPD, les journalistes peuvent également supprimer entièrement leur profil et leurs données. En résumé, un profil d'influenceur Meltwater vous donne un contrôle total sur vos données et sur les personnes qui vous envoient des propositions d'articles.

Conseil pratique : Développez vos relations avec les influenceurs !

Même si vous n'êtes pas en train de proposer un article à un journaliste, vous devez tout de même communiquer avec lui. Les interactions sur les réseaux sociaux, telles que les réponses aux tweets, peuvent vous aider à devenir plus visible. Tenez-vous au courant des articles qu'ils écrivent et envoyez-leur par e-mail toutes les remarques positives que vous avez sur le sujet. Encore une fois, parce que c'est important, un journaliste qui reconnaît votre nom est beaucoup plus susceptible de retenir une proposition médiatique qu'un journaliste qui n'a jamais entendu parler de vous.

Toutes les interactions que vous avez avec des journalistes peuvent être enregistrées sur la page de contact dans Meltwater. Laissez des notes sur les détails personnels partagés, tels que le numéro de téléphone portable. Les échanges d'e-mails ou les appels téléphoniques peuvent être enregistrés comme tels. L'ajout de notes garantit que vous et les autres membres de votre équipe avez accès aux mêmes informations, ce qui vous permet de vous aider mutuellement dans la rédaction de vos articles.

Effectuer des recherches sur un sujet

Après avoir reçu une proposition médiatique de la part d'un professionnel des relations publiques, le rédacteur ou l'éditeur peut utiliser son profil d'influenceur Meltwater pour effectuer des recherches plus approfondies sur un sujet et mieux faire valoir ses compétences.

Les journalistes sont souvent confrontés à la tâche difficile de fournir à leurs lecteurs un point de vue différent sur une histoire qui a peut-être déjà été couverte par un certain nombre de publications différentes, mais n'ayez crainte. En utilisant la fonction "Recherche" de la plateforme Meltwater, un rédacteur peut consulter ce qui a déjà été écrit sur un sujet particulier.

Une recherche sur ce qui a été posté sur les réseaux sociaux peut également aider un journaliste à découvrir des spécialistes du sujet qui pourraient potentiellement fournir plus de données et de citations pour leurs articles. En faisant des recherches à partir de leur profil d'influenceur Meltwater, le rédacteur ou l'éditeur peut être sûr que son article est une information inédite et qu'il a un point de vue qui n'a jamais été abordé auparavant.

Après avoir recherché des contacts, assurez-vous de vérifier les journalistes en lisant leurs articles récemment publiés et en suivant leurs canaux de réseaux sociaux, afin de vous assurer que leur style et leur point de vue correspondent à ceux de votre entreprise. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen d'entrer en contact avec les journalistes en dehors d'une proposition d'article. Un journaliste qui reconnaît votre nom est beaucoup plus susceptible de retenir un article qu'un journaliste qui n'a jamais entendu parler de vous.

Une fois que les contacts ont été soigneusement vérifiés, veillez à les enregistrer dans une liste. Les noms de vos listes doivent vous indiquer facilement le type de contacts enregistrés, mais ajoutez toujours une description à la liste pour fournir plus de détails. Comme nous l'avons déjà mentionné, les listes doivent être adaptées à vos propositions d'articles, n'hésitez donc pas à créer une nouvelle liste si nécessaire.

Construire un portfolio de publications consultable

Les portfolios peuvent facilement être partagés pour les indépendants ou pour postuler à de nouveaux emplois. Disposer d'un portfolio à jour et facilement accessible est essentiel pour ceux qui cherchent à renforcer leur influence, et un profil Meltwater permet de le faire facilement.

Avec un profil de journaliste sur Meltwater, vous êtes en mesure de contrôler le volume et la qualité des propositions de relations publiques que vous recevez, tout en construisant un portfolio d'échantillons rédactionnels accessible au public.

Ainsi, lorsque vous réalisez votre stratégie de relations avec les médias et que vous discutez avec des journalistes, encouragez-les à créer leur profil Meltwater et à faire valoir leurs données.

Le processus d'élaboration d'une stratégie de relations avec les médias prend du temps et ne doit pas être précipité. Plus vous y réfléchissez et y consacrez d'efforts, plus vous avez de chances d'obtenir des résultats. L'utilisation de la plate-forme de relations publiques de Meltwater peut vous aider à maîtriser ce processus du début à la fin.