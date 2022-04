Webinar I Présidentielles 2022 : la stratégie réseaux sociaux des candidats à la loupe

Présidentielles 20222 : la stratégie réseaux sociaux des candidats à la loupe



À l'heure de la présidentielle française de 2022, les réseaux sociaux n’ont jamais été autant scrutés. Véritables armes de campagne, les réseaux sociaux sont indéniablement devenus le terrain de jeu des candidats.



Depuis la dernière élection de 2017 le monde et les régulations ont en effet bien changé. Les stratégies de communication politiques sont contraintes de s’adapter à un monde en perpétuel changement.



Décryptage dans ce replay du phénomène et zoom sur comment la data et les réseaux sociaux sont des outils stratégiques pour aider les partis politiques et plus largement les marques à comprendre les préoccupations et les attentes intimes de leurs électeurs ou cibles

Bon visionnage !