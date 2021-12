SAN FRANCISCO, 19 mai 2020 - Meltwater, leader mondial de la média intelligence, annonce aujourd'hui le lancement de sa version Aurora, incluant des solutions et nouvelles fonctionnalités apportées à son son produit phare. Ce lancement fait suite au succès de la version produit Fjord dévoilée en octobre dernier, et le nom du lancement est un autre clin d'œil à l'héritage norvégien de Meltwater. Meltwater a également lancé un tout nouveau site web, qui présente tout ce que l'entreprise propose désormais, et sa volonté de rapprocher les équipes de marketing, de relations publiques et de communication, grâce à une solution intuitive tout-en-un.

La version Aurora se concentre sur trois thèmes principaux : capturer plus de contenus et de conversations que quiconque, passer de l'analyse à l'insight et privilégier la simplicité pour les utilisateurs.

Pour Meltwater, le contenu est roi, c'est pourquoi il est nécessaire de collecter plus de contenus et de conversations que quiconque, dans la plupart des types de médias. Parmi les mises à jour récentes, on peut citer :

L'ajout de la veille des podcasts, qui permet aux clients de surveiller en temps réel plus de 25 000 podcasts dans le monde

Deux fois plus de contenu Reddit, l'un des réseaux sociaux qui connaît la plus forte croissance au monde

Un réseau amélioré de partenaires de veille de la presse écrite et audiovisuelle dans le monde entier

Le deuxième thème concerne l'évolution de l'analyse vers l'insight, afin d'aider nos clients à rester au courant des actualités de leur marché en temps réel, avec des flux de travail qui prennent en charge la recherche ad hoc, le reporting automatisé et l'analyse complète des événements. Dans ce communiqué, ce thème est mis en évidence par :

Le lancement de Signals, qui fournit des notifications en temps réel sur les actualités importantes concernant les entreprises qui vous intéressent, grâce à l'intelligence artificielle

Des avancées récentes dans Explore, telles que la possibilité de filtrer par listes d'auteurs, de comparer les recherches entre elles, et une intégration dans notre module Audience Insights pour une segmentation et analyse approfondies du public

Une nouvelle expérience utilisateur autour de la création de tableaux de bord et de l'analyse interactive des événements, pour aider les clients à passer le plus rapidement possible de l'information à l'insight.

En privilégiant la simplicité et l'efficacité, Meltwater continue de mettre l'accent sur l'expérience utilisateur pour tous les clients. Un nouveau design et une nouvelle navigation ont été annoncés dans le communiqué de presse de Fjord, et nous les mettons maintenant sur le marché :

La fonction Quick Search, qui permet aux clients d'accéder immédiatement à n'importe quelle autre ressource à partir de n'importe quelle page de l'application.

Des labels, permettant aux utilisateurs de classer plus efficacement leurs recherches sauvegardées pour les aider à rester organisés et à collaborer entre les équipes.

Les Combined Searches, qui permettent une analyse globale des recherches et des filtres, afin d'assurer la cohérence des rapports entre les unités opérationnelles et les équipes internationales.

"Alors que nous nous efforçons de contribuer à combler le fossé entre les équipes de marketing, de relations publiques et de communication, nous sommes ravis de proposer des solutions qui peuvent aider ces équipes à travailler ensemble de manière plus collaborative. Grâce à des investissements dans de nouveaux types de contenu, une meilleure compréhension et une expérience utilisateur plus élégante, nous sommes ravis d'offrir plus de valeur à nos clients via cette version Aurora", a déclaré Tim Santos, Vice-Président Produits chez Meltwater.

En même temps que la sortie d'Aurora, Meltwater lance également un nouveau site web. "Notre nouveau site web reflète les produits et les solutions que nous mettons aujourd'hui à la disposition des professionnels du marketing et des relations publiques modernes. Nous avons développé des solutions à un rythme impressionnant au cours des dernières années, et le nouveau site web présente un grand nombre de ces mises à jour, tout en fournissant une foule de ressources pour aider nos clients et visiteurs à mieux planifier et exécuter leur stratégie dans un paysage en constante évolution", a déclaré Angela Wiesenmueller, Directrice Marketing, EMEA.

Le nouveau site web de Meltwater peut être consulté à l'adresse https://www.meltwater.com/, et de plus amples informations sur la sortie de l'Aurora peuvent être obtenues ici.

