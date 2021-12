Découvrez les dernières mises à jour de notre plateforme

La nouvelle version Aurora souligne notre engagement à collecter la gamme de contenu la plus étendue du secteur, à offrir plus de moyens à nos clients pour transformer les données en informations exploitables et à améliorer l'expérience de nos utilisateurs.

Les médias paid, owned et earned ne fonctionnent pas de manière isolée. Il devrait en être de même pour vos équipes. Le paysage médiatique continue d'évoluer, nos solutions aussi.

"Nous nous efforçons de combler le fossé entre les équipes de marketing, de relations publiques et de communication à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de proposer des solutions intégrées pour aider ces équipes à travailler ensemble de manière plus collaborative", a déclaré Tim Santos, Vice-Président de la Gestion des Produits chez Meltwater.

Cette nouvelle version de la plateforme Meltwater permet à nos 30 000 clients de se concentrer sur ce qui est vraiment important : l'analyse de leur couverture médiatique et l'identification de nouvelles opportunités de communication, en réduisant les frictions associées à la recherche d'informations, à la collaboration entre leurs équipes et au reporting.