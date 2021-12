La plateforme démocratise la création d’analyses prédictives basées sur les données externes aux entreprises, des avis consommateurs aux dépôts de brevets

SAN FRANCISCO, 14 août 2018 -- Alors que les entreprises augmentent leurs investissements dans des services de Business Intelligence, les analyses générées par ces outils sont principalement basées sur des données internes à l’entreprise. Les entreprises ignorent alors complètement les signaux du marché identifiable en ligne – des avis consommateurs aux dépôts de brevets. Ces données externes contiennent des informations clés sur un marché ou un concurrent, mais réunir et analyser ce volume et cette variété de données est une tâche très complexe.

C’est pourquoi Meltwater, entreprise internationale de veille médiatique, ouvre aujourd’hui la plateforme Fairhair.ai, pour donner aux développeurs et data scientists les outils pour :

Connecter et organiser les données internes et externes dans une seule base de connaissance

Profiter de modèles d’intelligence artificielle déjà entraînés et personnalisables

Créer des analyses prédictives en temps réel pour prendre des décisions mieux informées

Initialement développée pour supporter la technologie de veille et d’analyse de Meltwater, la plateforme ouverte de Fairhair.ai rend possible aux entreprises de capter les tendances, risques et opportunités de leur marché.

"Nous avons rapidement réalisé que notre plateforme avait un potentiel qui allait au-delà des services de Meltwater. Fairhair.ai permet de faire ce que les services de Business Intelligence ne font pas, en comblant les écarts entre tendances historiques et indicateurs en temps réel, pour prédire les développements à venir d’un marché. Une pratique que nous appelons Outside Insight." indique Jorn Lyseggen, fondateur et directeur de Meltwater. "Les données en ligne sont aujourd’hui un des principaux angles morts lors des prises de décisions. Cela s’explique en partie par la difficulté de réunir et d’analyser ce type d’informations de manière rigoureuse, le volume et la variété de ces données étant trop importants. Fairhair.ai adresse ces défis et aide les entreprises à analyser le web pour mieux comprendre leur environnement concurrentiel."

Sur Fairhair.ai, les développeurs pourront exploiter les modèles d’IA déjà configurés ou entraîner leurs propres modèles, pour analyser la plus grande base de données externes. Ces données sont continuellement explorées par la base de connaissance de Meltwater, afin de connecter les informations entre elles, comme les acquisitions aux lancements de produit.

Les entreprises peuvent ensuite intégrer cette base de connaissance dans leur système interne. Par exemple, les entreprises peuvent s’en servir pour la gestion de risques, en analysant leur chaîne logistique et d’approvisionnement. Fairhair.ai donne les clés pour analyser les différents fournisseurs, produits et les relations entre eux.

"Les plateformes existantes nécessitent beaucoup d’expertise et d’expérimentation pour être efficaces. Préparer, nettoyer et organiser ces données est aussi une étape qui demande du temps et des ressources. Fairhair.ai permet d’obtenir rapidement des résultats en ouvrant l’accès à nos données et notre base de connaissance." précise Aditya Jami, CTO et Head of AI chez Meltwater.

La technologie derrière Fairhair.ai est le résultat de plus de 20 ans d’expérience en collecte et analyse des données en ligne et de partenariats. La plateforme est le fruit de nombreux travaux de recherches et de développement par une équipe d’ingénieurs, et d’une série d’acquisitions. Soutenue par des collaborations avec des universités et groupes de recherche comme l’Université de Carnegie-Mellon et l’Université d’Oxford. Le Conseil Scientifique Consultatif de Fairhair.ai est composé de Regina Barzilay, Eric Nyberg, Georg Cottlob et Jure Leskovec, des scientifiques reconnus et récompensés pour leur travaux en matière de collecte et extraction de l’information, analyse des réseaux et traitement automatique du langage.

"Fairhair.ai ne donne pas seulement accès à une très vaste base de connaissance, enrichie par de nombreux extracteurs de données, la plateforme possède également des outils d’analyses remarquables, grâce à de nombreuses IA intégrées ensemble." ajoute Eric Nyberg, directeur du Marster en Science des Données Informatiques de l’Université de Carnegie-Mellon.

Fairhair.ai travaille actuellement avec certaines entreprises clientes de Meltwater et des partenaires académiques, avant de rendre les services disponibles à une plus vaste communauté de développeurs plus tard dans l’année. Les développeurs et entreprises intéressées pour essayer Fairhair.ai avant son lancement peuvent faire leur demande ici.

