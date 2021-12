SAN FRANCISCO (21 OCTOBRE 2019) - Meltwater, leader mondial de la media intelligence, annonce aujourd'hui le lancement de Fjord, la nouvelle version de sa plateforme. Fjord est une suite de solutions collaborative et intuitive dédiée aux équipes de relations publiques, communication et marketing. Suite à une série d'acquisitions et l’expansion de son équipe d’ingénieurs, Meltwater se positionne aujourd’hui comme un partenaire de premier plan pour toute organisation cherchant à optimiser son analyse médias et médias sociaux grâce à l’intelligence artificielle.

En priorisant la simplicité et l'efficacité, les clients de Meltwater bénéficieront d'une expérience utilisateur améliorée, avec un nouveau design intuitif et des options d'auto-assistance améliorées. Projects est un espace de travail centralisé au sein de la plateforme Meltwater, permettant la gestion complète de campagnes, de la diffusion à l'analyse post-campagne. L'application Meltwater Mobile, disponible sur iOS et Android, permet désormais l’envoi de notifications instantanées et une recherche et analyse ad hoc, en plus d’un accès aux recherches enregistrées depuis l’application web.

Meltwater continue d'investir dans la collecte de plus de contenus et de conversations que n'importe quel autre acteur du secteur, avec plus de 500 millions de documents ajoutés chaque jour, dont le Twitter Firehose, Reddit, et le contenu premium Dow Jones. Notre nouvelle expérience de recherche et d'analyse, Explore, fournit aux clients des informations instantanées sur les médias sociaux et la presse, avec des années de données historiques immédiatement accessibles. Grâce à un réseau de partenariats internationaux, Meltwater permet à ses clients d'accéder à des contenus de qualité, y compris des contenus imprimés et radiodiffusés, à partir d'une bibliothèque de plus de 1,3 trillion de documents.

Alors que les besoins des équipes de relations publiques, communications et marketing évoluent, Meltwater fait progresser l'analyse vers l’insight. Meltwater met sur le marché de meilleurs moyens d'évaluer et de comparer ses retombées médiatiques, et de les lier à des résultats commerciaux tangibles. La nouvelle fonctionnalité de gestion des médias sociaux comprend des analyses interactives, tandis que la nouvelle solution Digital Marketing Insights informe la stratégie marketing des entreprises grâce à des analyses sur les dépenses publicitaires et le référencement de leurs concurrents.

"Face à la convergence entre médias traditionnels et médias sociaux, nous prévoyons un besoin croissant pour les entreprises de prouver le retour sur investissement de leurs actions sur leurs médias paid, earned et owned. Meltwater aide à briser les silos entre les différents départements, en permettant aux équipes de découvrir les insights importants, tout en travaillant ensemble sur une même plateforme collaborative", a déclaré Niklas de Besche, Directeur Exécutif Produits chez Meltwater.

L’équipe Meltwater est ravie de proposer à ses clients internationaux ces services, disponibles via les mises à jour détaillées dans cette nouvelle version Fjord. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site Web ou auprès d'un représentant de Meltwater.

A propos de Meltwater :

Meltwater, entreprise pionnière de la Media Intelligence et maintenant d’Outside Insight, donne aux entreprises l'avantage informationnel dont elles ont besoin pour rester en avance. Plus de 32 000 entreprises utilisent les solutions de Meltwater pour filtrer des milliards de conversations en ligne et en extraire des informations pertinentes pour leur stratégie de marque. Avec près de 20 ans d'expérience dans l'analyse de données, Meltwater se donne pour mission de fournir un service personnalisé et international, basé sur l'expertise locale de 55 bureaux répartis sur six continents. Meltwater s'est également engagé à promouvoir l'écosystème des data-sciences par l'intermédiaire de MEST, un programme panafricain d'entrepreneuriat et incubateur, et de Shack15, une communauté internationale de data-science. Pour en savoir plus, consultez le site Meltwater.com.