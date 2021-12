SAN FRANCISCO (13 Mai 2020) – Meltwater, le leader mondial de la média intelligence, a annoncé aujourd'hui la nomination de Niklas de Besche en tant que Président Directeur Général. Jorn Lyseggen, fondateur de Meltwater, devient Président Exécutif du Conseil d'Administration.

Le conseil d'administration de Meltwater a déclaré que M. de Besche, actuellement Directeur Exécutif des Produits, prendra le poste de PDG le 1er juin 2020, dans le cadre d'un plan de succession prévu de longue date.

"C'est un honneur d'avoir l'opportunité de servir en tant que PDG de la société que j'ai contribué à construire pendant de nombreuses années", a déclaré M. de Besche. "Je me réjouis de travailler avec notre formidable équipe, qui continue à se développer et à fournir des solutions de pointe à nos clients".

Jorn Lyseggen, PDG depuis la fondation de Meltwater en 2001, est en congé maladie depuis l'automne dernier. En consultation avec le conseil d'administration, il a proposé de se retirer de la gestion quotidienne de l'entreprise pour se concentrer sur les questions stratégiques en tant que membre du conseil. Il a fait l'éloge de Niklas de Besche.

"Niklas a joué un rôle majeur pour faire de l'entreprise Meltwater ce qu'elle est aujourd'hui", a déclaré Jorn Lyseggen. "Il a joué un rôle déterminant dans la mise en place de la culture, dans la création d'une passion pour nos clients et dans l'innovation de nos solutions. En plus d'être l'un des dirigeants les plus inspirants et les plus motivés de Meltwater, il est aussi une personne incroyablement bienveillante et généreuse. Cela a été un privilège absolu de travailler aux côtés de Niklas pendant toutes ces années et de le voir devenir le cadre qu'il est devenu."

En tant que membre du conseil d'administration, Jorn Lyseggen se concentrera sur la stratégie à long terme et les opportunités de fusion et d'acquisition.

"Le conseil d'administration de Meltwater souhaite remercier Jorn pour ses contributions et sa vision au cours des 18 dernières années. Il a permis à une petite start-up norvégienne d'atteindre sa position de leader mondial sur le marché, en servant plus de 30 000 clients dans le monde entier", a déclaré un porte-parole du conseil d'administration. "Jorn va maintenant se concentrer sur une stratégie à long terme pour continuer d'accélérer la croissance. Nous sommes enthousiastes à l'idée du prochain chapitre de la société, sous la direction de Niklas".

A PROPOS DE MELTWATER :

Meltwater a été fondée en 2001 en tant que première entreprise de veille des médias en ligne au monde. Aujourd'hui, nous sommes un leader mondial dans le domaine de la média intelligence et de l'analyse des médias sociaux. Nous aidons à combler le fossé entre les départements des relations publiques, de la communication et du marketing grâce à une solution intuitive tout-en-un, alimentée par des informations détectée via l'intelligence artificielle. Plus de 30 000 marques parmi les plus respectées au monde font confiance à Meltwater pour les aider à prendre des décisions stratégiques, et avec plus de 55 bureaux sur six continents, Meltwater est un véritable partenaire mondial. Nous sommes également fiers de gérer la Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST), un programme entrepreneurial panafricain et un incubateur, qui encourage la prochaine génération de talents technologiques africains. Pour en savoir plus, consultez le site meltwater.com.