Medien- und Pressearbeit
Medienarbeit für eine KI-geprägte Welt
Vom Versand der Pressemitteilungen zum messbaren Erfolg: Meltwater kombiniert Journalisten-Insights, KI-gestützte Empfehlungen und Workflow-Automatisierung, damit aus einer Idee in Minuten statt Stunden ein Pitch für die passenden Ansprechpartner entsteht.
So wird aus aufwendiger Medienarbeit ein klarer Prozess
Viele Kommunikationsteams arbeiten noch mit veralteten Kontaktdaten, langen Verteilern und mehreren Einzellösungen. Meltwater führt Recherche, Ansprache und Auswertung zusammen, damit Teams schneller handeln und ihre Ergebnisse besser belegen.
Klassische PR-Workflows
Medienarbeit mit Meltwater
Klassische PR-Workflows
Statische Datenbanken und manuelle Updates
Ältere Datenbanken mussten regelmäßig überprüft und mit viel Aufwand gepflegt werden.
Medienarbeit mit Meltwater
Aktuelle Journalisteninformationen
Meltwater verbindet laufende Aktualisierungen mit redaktioneller Prüfung. So finden Teams verlässlichere Angaben zu Themengebieten, Kontaktdaten und bisherigen Veröffentlichungen.
Klassische PR-Workflows
Massenverteiler und unpersönliche Anschreiben
Generische Verteilerlisten machten es schwierig, die Relevanz nachzuweisen.
Medienarbeit mit Meltwater
Passende Kontakte gezielt auswählen
KI-gestützte Such- und Empfehlungsfunktionen helfen Teams bei der schnelleren Identifizierung der passenden Journalisten.
Klassische PR-Workflows
Manuelle Entwürfe und häufige Tool-Wechsel
Frühere Workflows erforderten häufig Copy & Paste sowie ständiges Wechseln zwischen verschiedenen Systemen.
Medienarbeit mit Meltwater
Recherche, Entwurf und Versand an einem Ort
Verwenden Sie die KI-Assistentin Mira und den PR-Assistenten, um Briefings zu erstellen, Pitches zu entwerfen und direkt mit dem Outreach zu beginnen.
Klassische PR-Workflows
Berichterstattung nur nach Menge bewertet
Die Sichtbarkeit wurde hauptsächlich anhand der Anzahl der Artikel und Erwähnungen gemessen.
Medienarbeit mit Meltwater
Wirkung statt nur Reichweite verstehen
Mit GenAI Lens identifizieren Teams die Journalisten, deren Narrative die generativen KI-Systeme prägen.
Wer beeinflusst, was über Ihr Unternehmen erzählt wird?
Welche Journalisten prägen KI-Antworten?
Mit der GenAI Lens finden Sie heraus, welche Journalisten und Quellen in den KI-Antworten zu Ihren Themen besonders häufig vorkommen. So erkennen Sie, wessen Berichterstattung für Ihre Kommunikation wichtig ist.
Welche Aussagen setzen sich durch?
Sehen Sie, welche Themen, Positionen und Formulierungen mit Ihrer Organisation verbunden werden. So erkennen Sie früh, wo Ihre Botschaften ankommen und wo Klärungsbedarf besteht.
Wen sollten Sie zu welchem Thema ansprechen?
Verbinden Sie aktuelle Themen mit den Journalisten, die dazu nachweislich berichten. Das erleichtert die Auswahl passender Kontakte und macht Pitches relevanter.
Wie verändert sich Ihre Präsenz in KI-Antworten?
Beobachten Sie, wie häufig und in welchem Zusammenhang Ihre Organisation genannt wird. So können Sie Veränderungen nachvollziehen und bei falschen oder fehlenden Darstellungen gezielt reagieren.
Medienarbeit mit nachvollziehbaren Ergebnissen
Von der Recherche bis zum Ergebnis: alles in einem Ablauf. Meltwater verbindet Kontaktsuche, Themenrecherche, Ansprache und Auswertung. Informationen bleiben erhalten, Zuständigkeiten sind klar und Ergebnisse lassen sich ohne aufwendige Zusammenführung mehrerer Tools auswerten.
Finden Sie Journalisten, Medien und Themen, die zu Ihrem Anliegen passen. Nutzen Sie aktuelle Kontaktdaten und Informationen zu bisherigen Veröffentlichungen, um Ihre Auswahl fundiert zu treffen.
Filtern Sie Journalistenprofile nach Ressort, geografischer Region, Interaktionsverlauf, Einfluss und thematischer Relevanz.
Erstellen Sie Briefings, Kontaktlisten und erste Textentwürfe auf Grundlage Ihrer Recherche. KI kann bei der Vorbereitung unterstützen; die inhaltliche Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.
Passen Sie Ihre Ansprache an Themengebiet, Medium und bisherige Berichterstattung an. So entstehen nachvollziehbare, persönliche Pitches statt austauschbarer Rundmails.
Sehen Sie, welche Kontakte reagiert haben, welche Themen aufgegriffen wurden und welche Berichterstattung entstanden ist. So wird sichtbar, was funktioniert – und was Sie beim nächsten Mal verbessern können.
So unterstützt Meltwater Kommunikationsteams im Alltag
Erfahren Sie, wie Teams mit Meltwater ihre Medienarbeit strukturieren, Kontakte pflegen und Ergebnisse für das Unternehmen sichtbar machen.
Meltwater ist ein großartiger Partner unseres CNSI-Teams. Sie begleiten uns bei jedem Schritt und stellen sicher, dass wir genau verstehen, wie Meltwater uns unterstützen kann.
Nicole Wilkins
Director of Strategic Communications, CNSI bei UCLA
Sofortige Medieneinblicke mit Mira AI
Meltwaters KI-Assistentin Mira unterstützt Ihr Team bei Recherche, Zusammenfassung und Vorbereitung. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich schneller erledigen, während die fachliche Bewertung und Freigabe bei Ihren Kommunikationsverantwortlichen bleibt.
Sofortige Medienbriefings
Erstellen Sie auf Basis von Monitoring-Insights, aktuellen Trends und journalistischer Relevanz in Sekundenschnelle strukturierte Briefings.
Medienanalysen in Rekordtempo
Erkennen Sie wiederkehrende Themen, Interessengebiete der Journalisten und narrative Entwicklungen in Medienberichterstattungen.
Management-Briefings
Fassen Sie Daten zu Outreach und Medienresonanz für das Management in prägnante Reports zusammen.
Wiederkehrende Aufgaben vereinfachen
Automatisieren Sie die Erstellung von Entwürfen, die Feinabstimmung von Listen und Rechercheaufgaben, damit Sie sich auf die Strategie konzentrieren können.
Entwickelt für globale Teams
Global zusammenarbeiten, lokal relevant bleiben
Medienarbeit findet nicht in Silos statt. Meltwater bringt Kontaktdaten, Medienbeobachtung, Aktivitäten und Ergebnisse in einer gemeinsamen Umgebung zusammen. Teams in verschiedenen Ländern und Regionen arbeiten mit denselben Grundlagen und können trotzdem lokale Besonderheiten berücksichtigen.
Eine einzige Source of Truth
Eine gemeinsame Journalistendatenbank, eine einheitliche Datenebene und produktübergreifende Workflows beseitigen Silos. So wird sichergestellt, dass jedes Team mit denselben verifizierten Daten und Informationen arbeitet.
Teamübergreifende Transparenz
Stimmen Sie PR, Unternehmenskommunikation, Marketing und Unternehmensführung aufeinander ab, indem Sie einen gemeinsamen Überblick über Outreach-Aktivitäten, Medienresonanz und KI-Einfluss schaffen.
Management-Reporting
Liefern Sie messbare Impact-Indikatoren, die Erfolgsquote im Outreach, Journalisten-Engagement und Sichtbarkeitsergebnisse miteinander verknüpfen – einschließlich der zunehmenden Präsenz in KI-Systemen.
Globale und lokale Ausrichtung
Koordinieren Sie Outreach über globale, regionale und lokale Teams hinweg und stellen Sie dabei Governance sowie die Vermeidung von Doppelarbeit sicher. Erhöhen Sie den Impact, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Weitere Lösungen
Entdecken Sie weitere Anwendungsfälle
Brand Monitoring & Reputationsmanagement
Verfolgen Sie, was über Ihre Marke gesagt wird.
KI-Sichtbarkeit & Content-Optimierung
Erfahren Sie, wie Ihre Organisation und Ihre Wettbewerber in KI-Antworten dargestellt werden und welche Inhalte fehlen.
Enterprise Intelligence
Führen Sie Media-, Social Media- und KI-gesteuerte Signale auf einer vernetzten Intelligence-Plattform zusammen.
Influencer Management & Kampagnenauswertung
Verwalten Sie Influencer-Partnerschaften und belegen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen.
Machen Sie Ihre Medienarbeit gezielter und ihre Ergebnisse sichtbarer
Erfahren Sie in einer persönlichen Demo, wie Sie passende Journalisten finden, die Zusammenarbeit im Team vereinfachen und den Erfolg Ihrer Medienarbeit auswerten.
Häufige Fragen zur Medienarbeit
Meltwater kombiniert die KI-gestützte Entdeckung und Aktualisierung von Profilen mit menschlicher Überprüfung und manueller Pflege. Durch automatisierte Autorenerfassung, die Erkennung von Stellenwechseln und proaktive Recherche wird sichergestellt, dass die Profile stets aktuell und zuverlässig sind.
Klassische Tools arbeiten mit statischen Kontaktlisten. Meltwaters Medienarbeitslösung bietet fortlaufend aktualisierte Informationen, KI-gesteuertes Targeting, einheitliche Profile und integrierte Outreach-Workflows, die alle mit messbaren Ergebnissen verknüpft sind.
Die Meltwater GenAI Lens zeigt, welche Quellen und Journalisten die Antworten generativer KI zu Ihren Themen prägen und wie Ihr Unternehmen darin dargestellt wird. Diese Erkenntnisse helfen, wichtige Themen, fehlende Informationen und passende Kontakte für die weitere Kommunikation zu erkennen.
Ja. Das Outreach-Tracking erfasst Öffnungsraten, Bounce-Typen und Engagement-Signale auf Kontaktebene. So können Teams ihr Targeting präzisieren und die Performance sowohl auf Kampagnen- als auch auf Kontaktebene messen.
Mira beschleunigt die Erstellung von Medienbriefings, die Analyse von Mustern und das Management-Reporting. Damit wird der manuelle Aufwand für die Identifizierung von Journalisten, die Medienrecherche und die Themenanalyse reduziert. Mit Mira Studio konzentrieren Teams sich auf strategische Entscheidungen, statt administrative Aufgaben zu erledigen.
Zentralisierte Kollaborationstols, gemeinsame Medienlisten und Governance-Funktionen sorgen für Transparenz über alle globalen Teams hinweg. Outreach-Verläufe und Interaktionen mit Kontakten sind für alle Nutzer sichtbar.
Ja. Media Relations nutzt eine gemeinsame Datenebene mit den Monitoring-, Analyse- und GenAI Lens-Funktionen. Die Daten werden nahtlos zwischen den Produkten ausgetauscht, ohne dass separate Logins oder doppelte Daten erforderlich sind.
Im Gegensatz zu fragmentierten Plattformen, die erworbene Tools zusammensetzen, bietet Meltwater eine native Integration über alle Workflows hinweg, gemeinsam nutzbare Journalisteninformationen sowie eine einheitliche Benutzeroberfläche, was die Komplexität verringert und die Nutzung fördert.
Ja. Mithilfe von Outreach-Analysen, Engagement-Tracking und Reichweitenbeobachtung lassen sich Vergleiche über Kampagnen, Regionen und Zeiträume hinweg anstellen, was die langfristige strategische Planung unterstützt.
Durch Echtzeit-Monitoring, verifizierte Journalisteninformationen und schnelle, KI-gestützte Erstellung von Entwürfen erkennen Teams aufkommende Risiken und können umgehend gezielte Kommunikationsmaßnahmen einleiten, um die Reputation der Marke in kritischen Momenten zu schützen.