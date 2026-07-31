KI-Sichtbarkeit & Content-Optimierung
Sehen Sie genau, wie führende KI-Modelle Ihre Marke darstellen
Wenn KI-Systeme von Kunden, Investoren oder Journalisten nach den führenden Marken in Ihrer Branche gefragt werden, liefern sie eine zusammengefasste Antwort – keine Liste mit Links. Mit Meltwater sehen Sie, wie Ihre Marke in diesen Antworten dargestellt wird, damit Sie dieses Narrativ verstehen, steuern und optimieren können.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Was Ihnen entgeht
KI prägt das Narrativ Ihrer Marke
Beobachten, vergleichen und optimieren Sie die Darstellung Ihrer Marke in KI-Systemen – bevor sich falsche Narrative durchsetzen.
Klassisches Monitoring
Meltwater GenAI Lens
Klassisches Monitoring
Veraltete Narrative sind unsichtbar
Klassisches Listening kann ältere Themen übersehen, die das Bild Ihres Unternehmens in KI-Systemen weiterhin prägen.
Meltwater GenAI Lens
Sehen, was KI mit Ihrer Marke assoziiert
Erfassen Sie wiederkehrende Narrative und identifizieren Sie, welche davon Ihre Marke in KI-generierten Antworten weiterhin prägen.
Klassisches Monitoring
Negative Berichterstattung taucht spontan wieder auf
Klassisches Monitoring übersieht häufig ältere Kontroversen, die in KI-Zusammenfassungen erneut auftauchen.
Meltwater GenAI Lens
Problematische Narrative erkennen, bevor sie sich verbreiten
Erkennen Sie frühzeitig wiederkehrende Narrative, Veränderungen des Sentiments und Ungenauigkeiten.
Klassisches Monitoring
Wettbewerbspositionierung ohne Kontext
Sie wissen vielleicht, welche Marken zitiert werden, aber nicht, nach welchen Kriterien KI die Branchenführer bewertet.
Meltwater GenAI Lens
Sehen, wen die KI vor Ihnen positioniert
Vergleichen Sie die Markenpräsenz über verschiedene Modelle hinweg und entdecken Sie, wo Mitbewerber an Einfluss gewinnen.
Klassisches Monitoring
Citations bleiben verborgen
Die meisten Tools zeigen nicht, auf welche Quellen sich KI-Systeme bei ihren Empfehlungen stützen.
Meltwater GenAI Lens
Die Quellen hinter KI-Antworten entdecken
Erfahren Sie, welche Publikationen, Journalisten und Signale beeinflussen, wie KI Ihre Marke darstellt.
Sehen Sie, wie KI Ihre Marke darstellt
Entdecken Sie, wie Meltwater Teams dabei hilft, ihre KI-Sichtbarkeit zu beobachten, Lücken in den Narrativen zu erkennen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
Von KI-Sichtbarkeit zur Narrative-Kontrolle
Erreichen Sie Journalisten, die Branchen-Narrative prägen
Identifizieren Sie die Journalisten, die KI-generierte Antworten in Ihrem Fachgebiet beeinflussen, und priorisieren Sie sie in Ihrer Outreach-Strategie.
Präsenz in einflussreichen Publikationen erhöhen
Identifizieren Sie die Quellen, die KI-Empfehlungen kontinuierlich prägen, und setzen Sie Ihre Strategie gezielt dort an, wo sie am meisten bewirkt.
Ungenauigkeiten an der Quelle korrigieren
Wenn veraltete oder irreführende Informationen die Antworten der KI beeinflussen, ermitteln Sie den Ursprung und beheben Sie das Problem mit gezielten Maßnahmen.
Wettbewerbslücken schließen
Erkennen Sie die Stories und Quellen, die Ihren Mitbewerbern zu einer dominanten Position bei KI-Empfehlungen verhelfen – und wo Ihre Marke noch aufholen müssen.
KI-Risikoerkennung
Kommen Sie Risiken zuvor
Reputationsschädigende Fehlinformationen können sich in KI-Modellen schnell verbreiten. Die Messung Ihrer KI-Sichtbarkeit hilft Teams, aufkommende Risiken mithilfe von Sentiment- und Trendanalysen frühzeitig zu erkennen.
- Reputationsschädigende Narrative frühzeitig erkennen
- KI-gesteuerte Sentimentumschwünge beobachten
- Unstimmigkeiten aufdecken, bevor sie sich verbreiten
- Gezielter reagieren
Messen Sie die KI-Sichtbarkeit Ihres globalen Unternehmens
Globale Teams benötigen einen klareren Überblick über den Einfluss von KI-Systemen auf die Markenwahrnehmung in verschiedenen Märkten.
Beobachten Sie Ihre Marke über alle Märkte hinweg
Beobachten Sie, wie KI Ihre Marke weltweit, und nicht nur in einer Region, darstellt.
Monitoren Sie Ihre Wettbeweber in verschiedenen KI-Modelle
Vergleichen Sie, wie Mitbewerber in verschiedenen Märkten und KI-Systemen positioniert werden.
Erkennen Sie Risiken frühzeitig
Erkennen Sie falsche oder reputationsschädigende Narrative, bevor sie sich verbreiten.
Halten Sie alle Teams auf dem aktuellen Stand
Nutzen Sie teilbare Dashboards und Echtzeitanalysen, um PR-, Brand- und Content-Teams aufeinander abzustimmen.
So unterstützt Meltwater Kommunikationsteams im Arbeitsalltag
Sehen Sie, wie Teams mit Media Intelligence die Medienpräsenz in messbaren Geschäftserfolg verwandeln.
„Gerade am Anfang ihrer Karriere tun sich viele Creator schwer damit, ihren ROI und Mehrwert nachzuweisen. Das Tolle an Klear ist, dass potenzielle Partner anhand der Daten und Insights auf der Plattform ganz einfach ein Profil einsehen und Reichweite sowie Conversion-Potenzial einschätzen können. Das macht das Rätselraten hinfällig.”
Gareth Crew
Social and Digital Communications Lead EMEA, Canon
$9.000
eingesparte Agenturkosten in einer Woche
37 %+
identifizierte und quantifizierte Steigerung der Kampagnen-Performance mit Meltwater
Weitere Lösungen
Entdecken Sie weitere Anwendungsfälle
Brand Monitoring & Reputationsmanagement
Verfolgen Sie, was über Ihre Marke gesagt wird.
Consumer Intelligence & Trenderkennung
Erfahren Sie vor Ihren Wettbewerbern, was Ihrer Zielgruppe wichtig ist.
Medien- & Pressearbeit
Sichern Sie sich stärkere Medienpräsenz und messen Sie den Erfolg Ihrer Pressearbeit.
Influencer Management & Kampagnenauswertung
Verwalten Sie Influencer-Partnerschaften und belegen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen.
Nehmen Sie Ihr KI-Narrativ selbst in die Hand
Erkennen Sie, wie KI-Modelle Ihre Marke darstellen, um gezielt zu handeln.
Häufige Fragen zu KI-Sichtbarkeit
KI-Sichtbarkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, zu beobachten, zu analysieren und zu beeinflussen, wie große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT, Gemini, Copilot und weitere Ihre Marke darstellen und empfehlen. Es umfasst das Tracking von KI-generierten Antworten, zitierten Quellen, dem Sentiment sowie der Wettbewerbspositionierung über verschiedene Plattformen hinweg.
Die klassische Medienbeobachtung erfasst Erwähnungen in Nachrichten- und Social Media-Kanälen. Bei der KI-Sichtbarkeit wird analysiert, wie generative KI-Plattformen Informationen über Ihr Unternehmen, Ihre Mitbewerber, Ihre Führungskräfte und weitere Aspekte in Empfehlungen und Zusammenfassungen verarbeiten. Dadurch wird sichtbar, wie Ihre Marke in KI-generierten Antworten dargestellt wird.
KI-Tools spielen bei der Produktentdeckung und der Entscheidungsfindung eine immer größere Rolle. Wenn Führungskräfte verstehen, wie KI-Systeme ihre Marke darstellen, können sie ihre Reputation schützen, ihre Wettbewerbsposition stärken und ihre Content-Strategie für langfristigen Einfluss optimieren.
KI-Modelle beziehen ihre Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen. Meltwater GenAI Lens identifiziert die Publikationen, Journalisten und Narrative, die ihre Antworten beeinflussen. Dadurch können Unternehmen gezielt in Berichterstattung und Content investieren, die ihre Präsenz in generativen Antworten stärken.
Meltwater erfasst die Antworten führender KI-Assistenten und LLMs wie ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Claude, Grok und weitere zusammen und bietet so einen zentralen Überblick über KI-gesteuerte Markennarrative.