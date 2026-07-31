Meltwater bietet eine umfassende globale Abdeckung von Online-Nachrichten – einschließlich Premium- und Paywall-Publikationen, Printmedien, Rundfunk und Podcasts sowie Social Media-Plattformen wie Reddit, TikTok, LinkedIn, Instagram, X und Facebook. Ergänzend werden auch Nischenplattformen wie Bluesky, asiatische Social Media-Kanäle, Bewertungsportale und Foren erfasst. Dank mehrsprachigem Monitoring lassen sich Markendiskussionen über Regionen und Märkte hinweg lückenlos verfolgen. Darüber hinaus ermöglicht Meltwater die Analyse Ihrer KI-Sichtbarkeit und erfasst Bild- sowie Videomaterial, um einen vollständigen Überblick über Markenpräsenz und visuelle Wiedererkennbarkeit zu bieten.