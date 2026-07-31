Brand Monitoring & Reputation Management
Reputationsmanagement der Zukunft
Wenn bereits ein einzelner Post zu Schlagzeilen führen kann, dürfen Marken mit ihrer Reaktion nicht lange zögern. Meltwater hilft Teams dabei, frühe Signale zu erkennen, narrative Dynamiken zu verstehen und zu handeln, bevor sich Reputationsrisiken verschärfen.
Warum es wichtig ist
Brand Monitoring hat sich weiterentwickelt. Sie müssen damit Schritt halten.
Traditionelle Monitoring-Methoden können mit der Entwicklung von Markenrisiken nicht mehr Schritt halten. Meltwater hilft Teams dabei, Dynamiken zu erkennen, Risiken frühzeitig zu identifizieren und gezielter zu reagieren.
Klassisches Monitoring
Meltwater Reputation Intelligence
Erkennen Sie die treibenden Faktoren und gestalten Sie die weiteren Entwicklungen
Erkennen
Identifizieren Sie potenzielle Risiken in Medien, Social Media und KI-Plattformen in Echtzeit. Automatisierte Alerts erkennen frühzeitig negative Sentiment-Spikes und Beschwerdemuster, bevor sie eskalieren.
Verstehen
Decken Sie narrative Einflussfaktoren, Sentiment-Dynamik und Vertrauenswürdigkeit der Quellen auf, und erkennen Sie, wie sich Themen über mehrere Plattformen hinweg verbreiten. Erkennen Sie, warum sich die Wahrnehmung verändert und wo sie an Zugkraft gewinnt.
Quantifizieren
Standardisierte Risikobewertung macht komplexe Signale zu messbaren Risiken. Vergleichen Sie das Sentiment mit dem Ihrer Mitbewerber und stellen Sie fest, ob ein Problem Ihre gesamte Branche oder nur Ihr Unternehmen betrifft.
Handeln
Leiten Sie Insights direkt in Teams oder Slack weiter. Stimmen Sie Kommunikations-, Risk- und Legal-Teams umgehend aufeinander ab. Greifen Sie noch während der Entstehung der Narrative ein.
Reporten
Erstellen Sie Management-Reports, die nachvollziehbar zeigen, wie Probleme erkannt wurden und weshalb bestimmte Maßnahmen ergriffen wurden. Benchmarking-Dashboards vergleichen normale Entwicklungen mit Spikes.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen unserem Reputationsmanagement
Sofortige Insights mit Mira AI
Weniger Zeit für Analysen bedeutet mehr Zeit für Maßnahmen. Mira verwandelt riesige Datenmengen innert Sekunden in umsetzbare Insights.
Narrative Analyse
Verstehen Sie, was das Sentiment beeinflusst, und nicht nur, was gesagt wird.
Management-Briefings
Verwandeln Sie Tausende von Erwähnungen in prägnante Briefings für Ihre Stakeholder.
Mustererkennung
Erkennen Sie wiederkehrende Beschwerdemuster und lobende Kommentare, bevor sie an Dynamik gewinnen.
Kontext, dem Sie vertrauen können
Erkennen Sie die Signale hinter einem Spike, damit Teams angemessen reagieren können.
KI-Sichtbarkeit
Einblick in die „Black Box“ von LLMs
KI-Assistenten prägen zunehmend unseren ersten Eindruck von Marken. Mit GenAI Lens können Teams nachvollziehen, welche Quellen, Themen und Narrative diese Antworten beeinflussen – und wie sie strategisch darauf reagieren können.
- Stärken Sie Earned Media in den Quellen, denen KI/Systeme vertrauen
- Erkennen und adressieren Sie wiederkehrende negative Themen frühzeitig
- Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Führungskräfte in einflussreichen Diskussionen
- Verhindern Sie, dass veralteter Content die KI-Ergebnisse dominiert
Entwickelt für globale Teams
Einheitliche globale Intelligence
Bieten Sie globalen Teams einen einheitlichen Überblick über Reputationsrisiken, Veränderungen im Narrativ und die Markenwahrnehmung in verschiedenen Märkten.
Eine einzige Source of Truth
Einheitliche Dashboards führen Medien, Social Media, Bewertungen und Rundfunk in einer einzigen Ansicht zusammen – damit fragmentierte Tools und blinde Flecken der Vergangenheit angehören.
Funktionsübergreifende Echtzeit-Transparenz
Alerts werden umgehend an die verantwortlichen Teams weitergeleitet, damit Entscheidungen rund um Kommunikation, Risiko und Rechtsfragen synchron getroffen werden können.
Management-Insights
Standardisierte Risikobewertungen und KI-gestützte Zusammenfassungen verwandeln komplexe Daten in entscheidungsrelevante Insights für die Geschäftsleitung – ohne manuelle Aufbereitung oder Interpretation.
Globale + lokale Ausrichtung
Behalten Sie den globalen Überblick und geben Sie regionalen Teams gleichzeitig die Möglichkeit, auf lokale Besonderheiten, Sprachen und marktspezifische Reputationssignale zuzugreifen.
Weitere Lösungen
Entdecken Sie weitere Anwendungsfälle
Consumer Intelligence & Trenderkennung
Erfahren Sie vor Ihren Wettbewerbern, was Ihrer Zielgruppe wichtig ist.
KI-Sichtbarkeit & Content-Optimierung
Erfahren Sie, wie Ihre Organisation und Ihre Wettbewerber in KI-Antworten dargestellt werden und welche Inhalte fehlen.
Medien- & Pressearbeit
Sichern Sie sich stärkere Medienpräsenz und messen Sie den Erfolg Ihrer Pressearbeit.
Enterprise Intelligence
Entwickelt für globale Teams, die Informationen, Governance und Skalierbarkeit verbinden.
Nehmen Sie Ihre Reputation selbst in die Hand
Schützen und stärken Sie Ihre Marke mit Enterprise Reputation Intelligence. Beobachten, messen und reagieren Sie – ehe Ihre Marke in die Schlagzeilen gerät.
Häufige Fragen zu Marke & Reputation
Meltwater bietet eine umfassende globale Abdeckung von Online-Nachrichten – einschließlich Premium- und Paywall-Publikationen, Printmedien, Rundfunk und Podcasts sowie Social Media-Plattformen wie Reddit, TikTok, LinkedIn, Instagram, X und Facebook. Ergänzend werden auch Nischenplattformen wie Bluesky, asiatische Social Media-Kanäle, Bewertungsportale und Foren erfasst. Dank mehrsprachigem Monitoring lassen sich Markendiskussionen über Regionen und Märkte hinweg lückenlos verfolgen. Darüber hinaus ermöglicht Meltwater die Analyse Ihrer KI-Sichtbarkeit und erfasst Bild- sowie Videomaterial, um einen vollständigen Überblick über Markenpräsenz und visuelle Wiedererkennbarkeit zu bieten.
Das maßgeschneiderte Monitoring mit Meltwater ermöglicht die Identifizierung unbefugter Nutzung sowie von Markenrechtsverletzungen in Bild-, Text- und Videoformaten über alle Kanäle und Regionen hinweg.
Meltwater schützt die Markenreputation in Echtzeit, indem frühe Risikosignale in Medien, auf Social Media-Plattformen, in Bewertungen und in KI-generierten Inhalten erkannt werden. Automatisierte Alerts identifizieren Sentiment-Spikes, aufkommende Narrative und ungewöhnliche Aktivitäten unmittelbar bei ihrem Auftreten. damit Teams schnell reagieren und Eskalationen vermeiden können. Die Insights werden direkt an Kollaborationstools wie Slack und Microsoft Teams übermittelt, damit Teams reagieren können, bevor sich die Situationen weiter zuspitzt.
Meltwater nutzt KI-gestützte Erkennungsmodelle, um ungewöhnliche Veränderungen in Sentiment, Nachrichtenvolumen, Themenfokus, Trends und Engagement zu identifizieren. Statt sich ausschließlich auf Keyword-Alerts zu verlassen, erkennt das System Musterveränderungen in Echtzeit und liefert automatische Frühwarnsignale. So können Teams reagieren, bevor sich potenzielle Risiken ausweiten.
Die Sentimentanalyse von Meltwater nutzt fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung und kontextbasierte KI, um Tonalität und Narrative über Medien und Social-Media-Kanäle hinweg zu interpretieren. Anpassbare Filter erhöhen die Präzision bei branchenspezifischen Begriffen und helfen Unternehmen, relevante Veränderungen im Sentiment statt isolierter Erwähnungen zu verfolgen.
Ja. Meltwater macht Markenwahrnehmung durch standardisierte Sentimentanalysen, Share of Voice-Auswertungen und anpassbare Risikoscores messbar. Unternehmen können Entwicklungen im Zeitverlauf verfolgen, Wendepunkte identifizieren und die Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen bewerten. So lässt sich die Brand Health erfassen, vergleichen und für Geschäftsleitung und Vorstand in Reports aufbereiten.
Meltwater ermöglicht den direkten Vergleich von Sentiment, Share of Voice, Narrative-Positionierung und Medienpräsenz über Wettbewerber hinweg. So erkennen Unternehmen, ob sich Wahrnehmungsveränderungen auf die gesamte Branche oder einzelne Marken beziehen, wo Wettbewerber wichtige Gespräche dominieren und wo sich Chancen zur Stärkung der eigenen Positionierung in relevanten Medien und digitalen Kanälen ergeben.
Ja, Meltwater lässt sich in verschiedene Marketing- und BI-Tools integrieren, darunter Microsoft Teams, Slack, Microsoft Copilot sowie Power BI, Tableau und Domo. Über den API-Zugang können Unternehmen Brand Monitoring-Daten in bestehende Reporting-Umgebungen, Marketing-Dashboards und Management-Reports einbinden. So wird sichergestellt, dass Brand Monitoring unternehmensweite Entscheidungsprozesse unterstützt.
Ja, Meltwater eignet sich hervorragend für Krisenkommunikationsteams und unterstützt sie sowohl beim proaktiven Reputationsmanagement als auch bei der schnellen Reaktion auf kritische Ereignisse. Meltwater Media Intelligence bietet Echtzeit-Erkennung, automatisierte Alerts und kanalübergreifende Transparenz. PR-Teams können relevante Journalisten schnell identifizieren und kontaktieren, mit Unterstützung von Mira AI Pressemitteilungen erstellen sowie Berichte für Führungskräfte aufbereiten.
Reine Social Listening-Tools erfassen in erster Linie Social Media-Gespräche. Meltwater bietet dagegen eine ganzheitliche Monitoring-Lösung, die Nachrichten, Rundfunkmedien, renommierte Publikationen, Bewertungen, Foren, Social Media-Plattformen sowie die Outputs generativer KI umfasst. Durch die Bündelung aller Reputationssignale in einer zentralen Intelligence-Plattform, ergänzt durch KI-gestützte Analysen, erhalten Teams einen umfassenden Überblick und können fundierter und schneller handeln.