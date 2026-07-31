ENTERPRISE INTELLIGENCE
Enterprise Intelligence für eine Welt, die nie stillsteht
Marken von Großunternehmen bewegen sich heute in komplexen, vernetzten Ökosystemen – nicht mehr in den isolierten Kanälen der Vergangenheit.
Meltwater vereint globale Media Intelligence, Social Listening, Influencer-Insights, KI-Automatisierung und Enterprise-Governance auf einer zentralen, nativen Plattform, die für Skalierung entwickelt wurde.
Enterprise Intelligence hat sich weiterentwickelt. Ihre Plattform muss Schritt halten.
Kommunikations- und Marketingteams in Großunternehmen stehen vor neuen Herausforderungen: Sie müssen ihren Beitrag zum Geschäftserfolg belegen, schneller agieren, fragmentierte Tool-Landschaften konsolidieren und die Narrative beeinflussen, die die Antworten generativer KI prägen. Traditionelle Einzellösungen wurden nicht für diese Realität entwickelt – ganz im Gegensatz zu Meltwater.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Warum Meltwater
Von fragmentierter zu integrierter Intelligence
Eine agile Lösung unterstützt eine dauerhaft starke Marketing-Performance.
Traditioneller Ansatz
Meltwater Enterprise Intelligence
Traditioneller Ansatz
Isolierte Tools schaffen Silos und erhöhen die Kosten.
Meltwater Enterprise Intelligence
Eine vernetzte Intelligence-Ebene führt alle Signale zusammen
Traditioneller Ansatz
Monitoring gibt Aufschluss über Geschehenes
Meltwater Enterprise Intelligence
Vernetzte Intelligence erklärt die Bedeutung und die nächsten Schritte
Traditioneller Ansatz
Aktivitätsmetriken lassen sich nur schwer mit Geschäftswert verknüpfen
Meltwater Enterprise Intelligence
Insights schaffen eine klare Verbindung zu Wachstum, Vertrauen und Effizienz
Traditioneller Ansatz
Taktische Tools lösen die Probleme von heute, aber nicht die von morgen
Meltwater Enterprise Intelligence
Eine skalierbare Plattform unterstützt die langfristige Enterprise-Maturity
Von Monitoring zu strategischer Intelligence
Enterprise-Wachstum folgt einer Reifegradskurve. Meltwater unterstützt Sie in jeder Phase Ihrer Enterprise Intelligence-Journey, ohne einschneidende Datenmigrationen.
Tracken Sie weltweit Erwähnungen in Medien, Social Media, Rundfunk, Bewertungen und KI-Systemen in verschiedenen Regionen und schaffen Sie eine Single Source of Truth.
Verknüpfen Sie teamübergreifende Insights, vergleichen Sie Wettbewerber und stellen Sie gemeinsame Informationsgrundlagen für alle Stakeholder bereit.
Erkennen Sie Signale, Narrative-Veränderungen und aufkommende Risiken, bevor sie eskalieren.
Integrieren Sie Intelligence in Ihre Workflows, automatisieren Sie das Reporting und skalieren Sie Insights im gesamten Unternehmen.
Meltwater verknüpft Intelligence direkt mit Geschäftsergebnissen
Verknüpfen Sie Intelligence direkt mit Entscheidungen zu Umsatz, Risiko und Wachstum.
Umsatzwachstum vorantreiben
Identifizieren Sie Markttrends, aufkommenden Nachfragesignalen und Wettbewerbslücken, um Expansion und Premium-Positionierung zu unterstützen.
Effizientere Betriebsabläufe
Konsolidieren Sie Anbieter, automatisieren Sie Reporting und Recherche und reduzieren Sie manuelle Workflows in globalen Teams.
Markenvertrauen schützen und stärken
Erkennen Sie frühzeitig Risikosignale in Medien, Social Media und KI-Zusammenfassungen und stimmen Sie Rechts-, Kommunikations- und Managementteams sofort aufeinander ab.
Marktexpansion schneller vorantreiben
Beobachten Sie dank globaler Datenabdeckung und lokaler Nuancen neue Regionen, Sprachen und Kanäle. Planen Sie Ihre Markteintritte basierend auf Insights statt Vermutungen.
Technologieausgaben konsolidieren
Ersetzen Sie sich überschneidende Monitoring-, Listening- und Influencer-Tools durch eine zentral verwaltete und global skalierbare Enterprise-Plattform.
Share of Voice erhöhen
Führen Sie Medien-, Social Media- und KI-Insights an einem Ort zusammen, damit Marketing, Kommunikation und Management auf demselben Wissensstand sind und schneller Entscheidungen treffen können.
So unterstützt Meltwater Kommunikationsteams großer Unternehmen im Arbeitsalltag
Sehen Sie, wie Enterprise-Teams mit Meltwater die Medienpräsenz in messbare Geschäftsergebnisse verwandeln.
„Wir haben große Entwicklungen hinter uns: Anfangs nutzten wir zur Auswertung unserer Social-Media-Performance zahlreiche unterschiedliche Datenquellen. Heute verfügen wir über eine konsolidierte Single Source of Truth, die es uns ermöglicht, die Wahrnehmung unserer Kunden sowie den Einfluss unserer Marketingmaßnahmen über mehrere Märkte hinweg konsistent zu messen. Genau das unterscheidet Meltwater von anderen Anbietern.“
Amit Naik
SVP, Global Head of Analytics, Shiseido
Ergebnisse erzielen, die für die C-Suite zählen
Unternehmen investieren in messbaren Impact, nicht in bessere Widgets. Meltwater verknüpft Intelligence direkt mit Geschäftsergebnissen.
Eine Plattform. Eine Datenebene. Globale Abdeckung.
Eine zentrale Enterprise-Plattform, die für globale Skalierung entwickelt wurde und eine gemeinsame Intelligence-Basis für alle Teams schafft.
Globale Datenabdeckung
Beobachten Sie Nachrichten, Rundfunk, Social Media-Plattformen, Nischen-Communities, Bewertungsportale und die Ergebnisse generativer KI über verschiedene Regionen und Sprachen hinweg.
Enterprise-Governance
Dezentrale Administration mit zentraler Kontrolle, Zugriffsberechtigungen und Workflow-Transparenz ermöglicht eine reibungslose und kontrollierte Skalierung.
Integrierte API- und BI-Connectivity
Binden Sie Meltwater-Daten direkt in Power BI, Tableau, Management-Dashboards und Unternehmensreporting ein.
Einheitliche Workflows
Media Intelligence, Social Listening, Influencer-Tracking und KI-Analysen sind nativ auf einer Plattform vereint und entstehen nicht aus zusammengewürfelten Einzellösungen.
Eine neue Sichtbarkeitsebene
Beeinflussung des generativen KI-Ökosystems
Sichtbarkeit entsteht heute nicht mehr allein durch Schlagzeilen. Generative KI-Systeme prägen den ersten Eindruck von Marken, Führungskräften und Branchen – beeinflusst durch vertrauenswürdige Quellen, wiederkehrende Narrative und die Autorität der Medien.
Narrative Autorität identifizieren
Erfassen Sie fortlaufend Daten aus Nachrichten, Social Media, Rundfunk, Podcasts und weiteren Quellen.
KI-sichtbare Themen zuordnen
Erkennen Sie die Narrative, die in KI-generierten Antworten zu Ihrer Marke dominieren.
Direkte Einflussnahme
Gehen Sie nahtlos zur Medienarbeit über und sprechen Sie die Journalisten an, die KI-Ökosysteme prägen.
Wettbewerbsposition sichern
Beobachten Sie Veränderungen in der KI-Präsenz und reagieren Sie proaktiv auf Fehlinformationen oder Lücken.
Enterprise-Partnerschaft, die über die Plattform hinausgeht
Technologie allein reicht nicht aus, um Großkunden zu gewinnen. Das gelingt nur durch Partnerschaften. Meltwater unterstützt Enterprise-Kunden mit speziellen globalen Support-Teams, regionaler Expertise bei zentraler Koordination, maßgeschneiderter Entwicklung, Insight-Services und Unterstützung bei der Implementierung. Meltwater schafft durch Datenintegrität, globale Zuverlässigkeit und strategische Ausrichtung langfristiges Vertrauen.
Weitere Lösungen
Finden Sie die passende Option für Ihr Team
Kleinunternehmen
Erhalten Sie die nötigen Insights, um schneller voranzukommen, sichtbar zu bleiben und mit klarem Ziel vor Augen zu wachsen.
Agentur
Verhelfen Sie Ihren Kunden mit schnellerer Recherche, besserem Reporting und skalierbarer Umsetzung zum Erfolg.
Creator
Werden Sie von Marken und Agenturen entdeckt, die nach vertrauenswürdigen Creator-Partnern suchen.
Beginnen Sie, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Erfahren Sie, wie eine zentrale Plattform jede Entscheidung rund um PR, Kommunikation und Marketing unterstützen kann.
FAQs zu Enterprise
Globale Datenabdeckung, zentralisierte Kontrollmechanismen, API-Integrationen, KI-gestützte Workflows und abteilungsübergreifende Skalierbarkeit auf einer einheitlichen Plattform.
Ja. Mit Meltwater lassen sich separate Tools für Medienbeobachtung, Social Listening, Influencer Tracking und KI-Analysen durch eine einheitliche Enterprise Intelligence-Plattform ersetzen.
Mira AI wandelt Live-Daten in strukturierte Management-Briefings, Performance-Dashboards und Management-Reports um, wodurch der Zeitaufwand für die manuelle Aufbereitung reduziert wird.
Einzellösungen dienen der Optimierung einer einzelnen Funktion. Meltwater vereinheitlicht abteilungsübergreifende Informationen und Daten, beseitigt Silos und sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe.
Ja. Meltwater bietet unternehmensweite Governance-Strukturen, rollenbasierte Zugriffskontrollen, eine Compliance-orientierte KI-Architektur sowie eine globale Infrastruktur für den Einsatz in regulierten Umgebungen.
Ja. Meltwater verbindet zentrale Steuerung mit lokalem Monitoring, Sprachunterstützung und regionaler Sichtbarkeit und ermöglicht so globale Skalierung mit lokaler Relevanz.