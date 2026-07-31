Marken von Großunternehmen bewegen sich heute in komplexen, vernetzten Ökosystemen – nicht mehr in den isolierten Kanälen der Vergangenheit.

Meltwater vereint globale Media Intelligence, Social Listening, Influencer-Insights, KI-Automatisierung und Enterprise-Governance auf einer zentralen, nativen Plattform, die für Skalierung entwickelt wurde.