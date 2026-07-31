Meltwater ist die einzige Influencer Marketing-Plattform, die durch das Lernen der Marken-DNA eine personalisierte Benutzererfahrung bietet. Sie vereint: eine Datenbank mit über 30 Millionen Influencern; KI-gestützte Influencer-Suche; Enterprise Workflow Management; Betrugserkennung und Zielgruppenvalidierung; Zuschreibung von E-Commerce-Umsätzen; Wettbewerbs-Benchmarking; Integration in die Media Intelligence-Suite von Meltwater. Im Gegensatz zu Einzellösungen verknüpft Klear die Performance von Influencern mit dem übergeordneten Marken- und PR-Erfolg und ermöglicht so eine bessere Budgetverteilung sowie messbares Wachstum.