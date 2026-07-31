Influencer Management und Kampagnen
Kampagnen von Anfang bis Ende verwalten und Erfolge nachweisen.
Von der Creator-Suche bis zur Auszahlung: Mit Meltwater verwalten Sie Ihre Kampagnen an einem Ort. Sie koordinieren Briefings und Freigaben, behalten Content und Budgets im Blick und sehen, welche Kooperationen Reichweite, Conversions und Umsatz erzielen.
Finden Sie die richtigen Creator für Ihre Marke
Meltwater berücksichtigt Ihre Marke, Ihre Zielgruppe und Ihre Kampagnenziele. So finden Sie passende Creator, können deren Profile fundiert prüfen und sie persönlich ansprechen.
Hinterlegen Sie Ihre Markenstimme, Zielgruppen und bisherigen Kampagnen. Diese Informationen fließen in zukünftige Creator-Empfehlungen ein.
Beschreiben Sie Ihr Kampagnenziel in natürlicher Sprache. Meltwater durchsucht mehr als 30 Millionen Creator-Profile und schlägt Personen vor, die thematisch, stilistisch und mit ihrer Zielgruppe zu Ihrer Kampagne passen.
Prüfen Sie Reichweite, Zielgruppe, Markenpassung und mögliche Risiken. Meltwater erklärt, warum ein Profil vorgeschlagen wird, und hilft dabei, Fake Follower oder auffällige Aktivitäten zu erkennen.
Erstellen Sie individuelle Nachrichten, die zu Ihrer Markenstimme und zum Content des jeweiligen Creators passen. So können Sie auch größere Kontaktlisten bearbeiten, ohne unpersönliche Standardmails zu versenden.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Ihr gesamtes Influencer-Programm an einem Ort
Statt Kampagnendaten über Tabellen, E-Mails und einzelne Tools zu verteilen, verwalten Sie alle wichtigen Schritte in Meltwater. Ihr Team sieht jederzeit, was vereinbart wurde, welcher Content freigegeben ist und welche Ergebnisse eine Kooperation erzielt.
Kampagnen von Anfang bis Ende koordinieren
Verwalten Sie Briefings, Genehmigungen, Verträge und Verhandlungen in einem durchgängigen Workflow.
Umsatz eindeutig zuordnen
Tracken Sie Affiliate-Verkäufe, Promo-Codes und Umsätze in Echtzeit über die Shopify- und WooCommerce-Integrationen.
Vergangenen Content dokumentieren
Erfassen Sie Instagram-Stories und speichern Sie Leistungsnachweise, nachdem der Content bereits verschwunden ist.
Creator weltweit bezahlen
Bezahlen Sie Creator in über 190 Ländern in lokaler Währung und mit automatisierter Einhaltung steuerlicher Vorgaben.
So unterstützt Meltwater Marketingteams im Arbeitsalltag
Erfahren Sie, wie Canon Meltwater nutzt, um Creator anhand belastbarer Daten zu bewerten und die Wirkung von Kooperationen nachvollziehbar zu machen.
„Gerade am Anfang ihrer Karriere tun sich viele Creator schwer damit, ihren ROI und Mehrwert nachzuweisen. Das Tolle an Klear ist, dass potenzielle Partner anhand der Daten und Insights auf der Plattform ganz einfach ein Profil einsehen und Reichweite sowie Conversion-Potenzial einschätzen können. Das macht das Rätselraten hinfällig.”
Gareth Crew
Social and Digital Communications Lead EMEA bei Canon
$9.000
eingesparte Agenturkosten in einer Woche
37 %+
identifizierte und quantifizierte Steigerung der Kampagnen-Performance mit Meltwater
Jede Creator-Empfehlung basiert auf Ihrer Marke und Ihren Kampagnenzielen
Vier Schritte zu passenderen Creator-Partnerschaften
Ihre Marke verstehen
Hinterlegen Sie Ihre Markenstimme, Zielgruppen und bevorzugten Kampagnenstil. Damit schaffen Sie eine klare Grundlage für die Influencer-Suche und Bewertung.
Geeignete Creator finden
Beschreiben Sie Ihre Ziele in natürlicher Sprache. Meltwater gleicht sie mit mehr als 30 Millionen Creator-Profilen ab und zeigt relevante Kandidaten.
Vorschläge nachvollziehbar prüfen
Sie sehen, warum ein Creator zu Ihrer Kampagne passen könnte. Angaben zur tatsächlichen Reichweite, Zielgruppenqualität und Markensicherheit erleichtern die Entscheidung.
Personalisierte Ansprache
Bereiten Sie individuelle Nachrichten vor, die Ihre Markenstimme mit dem Stil des jeweiligen Creators verbinden. So bleibt die Ansprache persönlich, auch wenn Sie viele Kontakte bearbeiten.
Weitere Lösungen
Entdecken Sie weitere Anwendungsfälle
Brand Monitoring & Reputationsmanagement
Verfolgen Sie, was über Ihre Marke gesagt wird.
KI-Sichtbarkeit & Content-Optimierung
Erfahren Sie, wie Ihre Organisation und Ihre Wettbewerber in KI-Antworten dargestellt werden und welche Inhalte fehlen.
Enterprise Intelligence
Führen Sie Medien-, Social Media- und KI-gesteuerte Signale auf einer einzigen, vernetzten Intelligence-Plattform zusammen.
Möchten Sie Influencer Marketing messbar erfolgreicher machen?
Finden Sie passende Creator, verwalten Sie Ihre Kampagnen und belegen Sie deren Beitrag zu Reichweite, Conversions und Umsatz mit einer zentralen Plattform.
Häufige Fragen zu Influencer Kampagnen
Die KI-gestützte Influencer Marketing Management-Plattform von Meltwater hilft Marken beim Entdecken von Creators, der Verwaltung von Kampagnen und der Messung des echten ROI – in einer zentralen Lösung.
Mit Meltwater optimieren Sie Ihr Influencer-Programm von der Suche nach Partnern über die Abrechnung bis hin zum Performance-Reporting und können dabei alle Aktivitäten direkt mit dem Umsatz verknüpfen.
Meltwater verknüpft die Performance von Influencern direkt mit den Geschäftsergebnissen mittels: Shopify- und WooCommerce-Integrationen; Tracking von Affiliate-Links; Beobachtung individueller Aktionscodes; Zuordnung von Conversions und Umsätzen; Cost per Acquisition (CPA)-Reporting; Echtzeit-ROI-Dashboards. Damit sehen Sie genau, welche Influencer nicht nur Likes, sondern auch Traffic, Umsatz und Gewinn generieren.
Meltwater erfasst über 40 Kampagnenmetriken über den gesamten Funnel hinweg, darunter: Wahrnehmung – Reichweite; Impressions; Videoaufrufe; Share of Voice. Engagement – Engagement-Rate; Kosten pro Engagement. Performance & Umsatz – Klickrate; Conversions; zugeschriebener Umsatz; ROI; EMV (Earned Media Value). Individuell anpassbare Dashboards und exportierbare Reports machen das Management-Reporting spielend leicht.
Die KI-gestützte Suchmaschine von Meltwater analysiert über 30 Millionen Influencer-Profile auf Instagram, TikTok, YouTube und Facebook. Creator können nach folgenden Kriterien gefiltert werden: demografische Daten der Zielgruppe; Engagement-Rate; geografische Lage; Nische; Authentizität der Zielgruppe; Markenaffinität. Die Plattform lernt Ihre Marke kennen, um Ihnen Creator vorzuschlagen, die genau zu Ihren Zielen passen.
Meltwater verfügt über integrierte Tools zur Publikumsauthentifizierung und -verifizierung. Diese erkennen verdächtige Aktivitäten, bevor Sie in einen Influencer investieren. Die Plattform weist auf ungewöhnliches Follower-Wachstum, den Anteil gefälschter Zielgruppen sowie potenzielle Brand-Safety-Risiken hin. So können Sie Creator mit mehr Sicherheit bewerten und Ihr Budget vor aufgeblähter oder inauthentischer Performance schützen.
Ja. Meltwater ermöglicht die vollständige Verwaltung von Influencer-Kampagnen, einschließlich: Kontaktaufnahme und Beziehungsmanagement, Tracking von Briefings und Leistungserbringungen, Freigabe von Inhalten, Hochladen von Verträgen, weltweite Zahlungen über Tipalti sowie Performance-Tracking in Echtzeit. All dies ist in einem zentralen Arbeitsbereich vereint – ohne Einsatz von Tabellenkalkulationen.
Ja. Meltwater trackt: Klicks auf Affiliate-Links; einmalige Rabattcodes; Umsatz pro Influencer; Provisionsrechner. Dadurch wird Influencer Marketing von einer Brand Awareness-Maßnahme zu einem messbaren Umsatzkanal.
Meltwater berechnet den EMV mithilfe proprietärer Algorithmen, die anhand von CPM-Benchmarks für Paid Media und der Engagement-Performance kalibriert wurden. Dadurch erhalten Sie einen fundierten finanziellen Wert für organische Influencer-Inhalte.
Meltwater unterstützt die Suche nach Influencern und das Kampagnenmanagement in über 190 Ländern. Die Plattform bietet lokalisierte Suchfunktionen sowie eine umfassende Abdeckung in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika.
Meltwater ist die einzige Influencer Marketing-Plattform, die durch das Lernen der Marken-DNA eine personalisierte Benutzererfahrung bietet. Sie vereint: eine Datenbank mit über 30 Millionen Influencern; KI-gestützte Influencer-Suche; Enterprise Workflow Management; Betrugserkennung und Zielgruppenvalidierung; Zuschreibung von E-Commerce-Umsätzen; Wettbewerbs-Benchmarking; Integration in die Media Intelligence-Suite von Meltwater. Im Gegensatz zu Einzellösungen verknüpft Klear die Performance von Influencern mit dem übergeordneten Marken- und PR-Erfolg und ermöglicht so eine bessere Budgetverteilung sowie messbares Wachstum.