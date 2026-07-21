So nehmen Menschen KI-generierte Inhalte wahr

Eine internationale Studie von Meltwater und YouGov

Vertrauen Menschen KI-generierten Inhalten? Und wie unterscheiden sich die Einstellungen je nach Generation und Plattform?

Für diesen Report wurden fast 10.000 Menschen von YouGov und Meltwater befragt. Die Ergebnisse zeigen, was Zielgruppen von KI-generierten Inhalten halten und worauf Unternehmen bei deren Einsatz achten sollten.

Das erfahren Sie im Report:

Vertrauen wird riskiert: 32 % der KonsumentInnen geben an, dass KI-generierte Inhalte ihr Vertrauen in eine Marke verringern

32 % der KonsumentInnen geben an, dass KI-generierte Inhalte ihr Vertrauen in eine Marke verringern Transparenz ist entscheidend : 86 % erwarten, dass Marken offenlegen, wenn sie KI einsetzen

: 86 % erwarten, dass Marken offenlegen, wenn sie KI einsetzen Sorgen sind weit verbreitet: 73 % befürchten den Einsatz von KI für Fake News oder Betrug

73 % befürchten den Einsatz von KI für Fake News oder Betrug Der Kontext zählt: In Werbung und Unterhaltung wird KI eher akzeptiert, in Nachrichten und politischen Inhalten jedoch deutlich abgelehnt

Laden Sie sich jetzt den Report herunter und erfahren Sie, wie Sie KI-generierte Inhalte glaubwürdig einsetzen.