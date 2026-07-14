Webinare
Erfolgsfaktor Online-Customer Journey - Was B2B-Unternehmen wissen müssen
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Erfolgsfaktor Online-Customer Journey für B2B
Level: Beginner und Fortgeschrittene
Dauer: ca. 55 Min.
Jetzt kostenlos ansehen!
Im Fokus dieses Webinars mit Angela Wiesenmüller und Fionn Kientzler stehen unter anderem folgende Punkte:
- Was ist die Customer Journey?
- Warum ist die B2B Customer Journey für Unternehmen wichtig?
- Die Customer Journey in 5 einfachen Schritten
- Die Customer-Journey-Mapping-Vorlage für Ihr Unternehmen: Stufen, Formate, Kanäle & Plattformen
- Welche potentiellen Stolpersteine gibt es?
Start making decisions with confidence.
See how one platform can power every decision across PR, communications, and marketing.
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