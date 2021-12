Social Media Kalender 2021

Ob der Pi-Tag (clevererweise am 14.3.), der Star Wars-Tag (am 4.5.) oder der Welttag des Händewaschens (der dieses Jahr am 15.10. gefeiert wird), es gibt keinen Mangel an lustigen, albernen und ergreifenden Feiern, die du auf Social Media teilen kannst.

Und um Ihnen als Social Media Manager die Arbeit zu erleichtern, haben wir einen speziellen Kalender nur für Sie erstellt.

Wir sind uns sicher, dass Sie einen Weg finden werden, den Candy Day irgendwie mit Ihrer Marke zu verbinden - vielleicht ist das der Tag, an dem Sie eine Hinter-dem-Kulissen Instagram Story posten... und zufällig Ihre Süßigkeitenschublade zeigen. 😉

Diese Feierlichkeiten, besonders die Nischenfeiertage, bieten eine unterhaltsame, clevere und einfache Möglichkeit, Ihre Social Media Feeds zu bereichern - und helfen Ihnen mit Ihren Online-Publikum auf so vielen weiteren Ebenen zu verbinden.