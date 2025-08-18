Weiter zum Inhalt
On-Demand Masterclass: Medienarbeit powered by KI & Copilot

Webinar-Ankündigung von Meltwater mit dem Titel „Medienarbeit powered by KI & Copilot“. Es handelt sich um ein On-Demand-Webinar. Abgebildet sind die Referentinnen Charlott Goldstein und Christina Eurich mit Portraitfotos. Links unten befindet sich ein schwarzer Button mit der Aufschrift „Jetzt ansehen“.

Erfahren Sie, wie KI Ihre tägliche PR- und Kommunikations-Arbeit vereinfacht, Ihnen relevante Insights liefert und Routineaufgaben automatisiert.

Von der Themenfindung bis zum Reporting: KI kann Kommunikationsteams heute spürbar entlasten. Doch wie genau funktioniert das im Arbeitsalltag? Und welche Tools sind wirklich hilfreich?

In dieser kompakten Masterclass erfahren Sie, wie Mira Studio, der Meltwater Copilot und weitere KI-Assistenten Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Sie erleben live, wie KI dabei hilft, relevante Themen frühzeitig zu erkennen, Stakeholder gezielt zu informieren und Texte schnell und effizient zu erstellen.

Ob Sie Meltwater bereits nutzen oder sich einfach für moderne KI-Funktionen interessieren: Diese Masterclass liefert konkrete Einblicke und zeigt, was wirklich hinter den Buzzwords steckt.

Lernen Sie in dieser Masterclass:

  • Wie Sie mit Mira Studio relevante Markt- und Medientrends schneller erkennen und analysieren.
  • Wie der Meltwater Copilot direkt in Microsoft Teams datenbasierte Antworten liefert.
  • Wie Sie durch den Einsatz von KI Zeit sparen und Ihre Kommunikation effizienter gestalten.
  • Wie Sie auch ohne Data-Expertise zu strategisch wertvollen Erkenntnissen gelangen.
  • Wie Sie Ihre PR- und Social-Media-Arbeit zukunftssicher und wirkungsvoller aufstellen.

