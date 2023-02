Neben klassischen News-Erwähnungen ist längst auch Social Media bekannt dafür, dass sich Nachrichten in Sekundenschnelle verbreiten. Den Überblick darüber zu behalten, kann eine echte Herausforderung darstellen. Dies ist jedoch besonders wichtig, wenn es um kritische Erwähnungen zum eigenen Unternehmen oder zur eigenen Brand geht.

Wie Sie diese tracken und in Echtzeit informiert werden, zeigen wir in dieser Masterclass am Kundenbeispiel der Non-Profit-Organisation Global Standard, die mit GOTS den weltweit führenden Textilverarbeitungsstandard für Bio-Fasern entwickelt hat.

Darüber hinaus können die Daten im Social Listening auch zur Lead Generierung genutzt werden und Ansatzpunkte für das Vertriebsteam liefern. Wie Sie mit mehreren Abteilungen von einer Lösung profitieren, lernen Sie ebenfalls in dieser Masterclass.

In dieser Masterclass lernen Sie: