Mit der Journalistensuche finden Sie schnell die passenden Medienkontakte für Ihre PR-Kampagnen. Geben Sie einfach ein Thema oder Stichwort in die Suche ein, um Journalist:innen zu finden, die regelmäßig darüber berichten. Zusätzlich können Sie die Ergebnisse mit Filtern eingrenzen, z.B. nach: Themengebiet oder Ressort, Standort (bis auf Postleitzahlenebene), Rolle (z. B. Redakteure oder Reporter), Reichweite des Mediums, Medienhaus oder Publikation, geografischem Schwerpunkt. So erstellen Sie zielgerichtete Presseverteiler und erreichen die Journalisten, die für Ihre Themen am relevantesten sind.