Das sagen unsere Kunden
Der Zugriff auf Daten ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, aus diesen Daten konkrete Erkenntnisse zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen. Meltwater zeigt uns klar, wie sich unsere Zielgruppen über verschiedene Kanäle hinweg verhalten und mit unseren Inhalten interagieren. Auf dieser Grundlage entwickeln wir fundierte Strategien und neue Ideen.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt durch eine hohe Datenqualität, umfassende Datenabdeckung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Meiner Erfahrung nach bietet keine andere Lösung die Flexibilität, die Meltwater ermöglicht. Für mich gibt es derzeit keine vergleichbare Plattform.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Data und Consumer Insights zur Grundlage jeder Geschäftsentscheidung zu machen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren, der uns dabei unterstützt hat, ein konsequent kundenorientiertes Unternehmen zu werden.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Der Zugriff auf Daten ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, aus diesen Daten konkrete Erkenntnisse zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen. Meltwater zeigt uns klar, wie sich unsere Zielgruppen über verschiedene Kanäle hinweg verhalten und mit unseren Inhalten interagieren. Auf dieser Grundlage entwickeln wir fundierte Strategien und neue Ideen.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt durch eine hohe Datenqualität, umfassende Datenabdeckung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Meiner Erfahrung nach bietet keine andere Lösung die Flexibilität, die Meltwater ermöglicht. Für mich gibt es derzeit keine vergleichbare Plattform.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Data und Consumer Insights zur Grundlage jeder Geschäftsentscheidung zu machen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren, der uns dabei unterstützt hat, ein konsequent kundenorientiertes Unternehmen zu werden.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Der Zugriff auf Daten ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, aus diesen Daten konkrete Erkenntnisse zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen. Meltwater zeigt uns klar, wie sich unsere Zielgruppen über verschiedene Kanäle hinweg verhalten und mit unseren Inhalten interagieren. Auf dieser Grundlage entwickeln wir fundierte Strategien und neue Ideen.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Treffen Sie strategische Entscheidungen auf Basis von Daten.
Stellen Sie Ihre Meltwater Plattform individuell zusammen und gewinnen Sie die Insights, die Ihnen bisher fehlen.
Häufige Fragen zu Media Relations
Meltwater Media Relations unterstützt Sie bei der gesamten PR-Arbeit von der Recherche bis zum Versand Ihrer Pressemitteilungen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- Presseverteiler: Erstellen und verwalten Sie individuelle Medienlisten oder importieren Sie bestehende Kontakte per CSV.
- Journalistensuche: Finden Sie passende Medienkontakte in einer Datenbank mit mehr als 800.000 Journalisten und Medienkontakten weltweit.
- Presseversand: Versenden Sie Pressemitteilungen und verfolgen Sie Öffnungs-, Klick- und weitere Engagement-Daten.
- PR-Assistent: Nutzen Sie KI, um PR-Pitches und Pressemitteilungen schneller zu erstellen, zu optimieren und zu überarbeiten.
Öffnen Sie im Bereich Media Relations den Menüpunkt Presseverteiler. Sie können Ihre Verteiler auf zwei Arten erstellen: Suchen Sie passende Journalisten direkt in der Meltwater-Datenbank und fügen Sie sie einer neuen oder bestehenden Liste hinzu, oder importieren Sie Ihre vorhandenen Medienkontakte per CSV-Datei. Wählen Sie dazu einfach „Journalisten aus einer CSV-Datei importieren“, laden Sie Ihre Datei hoch und ordnen Sie die Kontakte dem gewünschten Presseverteiler zu. Sie können beliebig viele Verteiler für unterschiedliche Kampagnen, Themen oder Zielgruppen anlegen.
Mit der Journalistensuche finden Sie schnell die passenden Medienkontakte für Ihre PR-Kampagnen. Geben Sie einfach ein Thema oder Stichwort in die Suche ein, um Journalist:innen zu finden, die regelmäßig darüber berichten. Zusätzlich können Sie die Ergebnisse mit Filtern eingrenzen, z.B. nach: Themengebiet oder Ressort, Standort (bis auf Postleitzahlenebene), Rolle (z. B. Redakteure oder Reporter), Reichweite des Mediums, Medienhaus oder Publikation, geografischem Schwerpunkt. So erstellen Sie zielgerichtete Presseverteiler und erreichen die Journalisten, die für Ihre Themen am relevantesten sind.