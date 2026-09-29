Meltwater konsolidiert Analysedaten aus verschiedenen Quellen in einem einheitlichen Dashboard. So lassen sich Media-, Social Media- und Consumer Intelligence-Daten zentral anzeigen und analysieren. Diese Zentralisierung ermöglicht es Teams, umfassende Insights zu gewinnen, Performance zu vergleichen, Trends zu verfolgen und Reports zu erstellen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Zudem unterstützt die Plattform Integrationen mit Drittanbieter-Tools zur Erweiterung des Datenzugriffs und zur Optimierung von Workflows.