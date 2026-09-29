Messung & Analyse
Eine Plattform für die moderne Media Intelligence-Messung
Meltwater vereint Earned Media, Social Media, Paid Performance und KI-Sichtbarkeit auf einer zentralen Analyseplattform. So messen Teams das, was wirklich zählt, und belegen ihren Geschäftserfolg.
Moderne PR-Messung
Nicht nur Erwähnungen zählen, sondern Wirkung erklären
Moderne PR-Messung geht über Clippings und Reichweitenzahlen hinaus. Entscheidend ist, Veränderungen früh zu erkennen, ihre Ursachen zu verstehen und die Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie Entscheidungen unterstützen.
Bisherige Messung
Messung mit Meltwater
Ein klares Bild von Reichweite, Resonanz und Reputation
Meltwater vereint Earned, Owned & Paid Media sowie die KI-Sichtbarkeit in einer Plattform. PR- und Kommunikationsteams können dadurch nachvollziehen, welche Inhalte Menschen erreichen, wie darauf reagiert wird und wie die eigene Organisation im Vergleich zum Wettbewerb wahrgenommen wird.
Earned Media-Performance
Verfolgen Sie Erwähnungen, Reichweite, Tonalität und Ihren Anteil an der Berichterstattung. So sehen Sie, welche Themen die Wahrnehmung Ihrer Organisation beeinflussen.
Social- & Owned-Engagement
Erkennen Sie, welche Beiträge Aufmerksamkeit und Reaktionen auslösen. Vergleichen Sie Inhalte und Kanäle, um Ihre Kommunikation gezielt weiterzuentwickeln.
Paid & Influencer-Impact
Bewerten Sie bezahlte Kampagnen und die Zusammenarbeit mit Influencern im Zusammenhang mit Ihrer übrigen Kommunikation. So wird sichtbar, welche Maßnahmen tatsächlich zum Erfolg beitragen.
Reputation & KI-Sichtbarkeit
Erkennen Sie mögliche Risiken, Veränderungen beim Wettbewerb und die Art, wie KI-Dienste Ihre Organisation darstellen. So können Sie auf falsche oder veraltete Aussagen früh reagieren.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Mira KI
Sofort verstehen, was sich verändert hat – und warum
Die KI-Funktionen von Meltwater helfen PR-Teams dabei, große Datenmengen schneller auszuwerten. Sie zeigen auffällige Veränderungen, fassen wichtige Entwicklungen zusammen und machen mögliche Ursachen sichtbar. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche nach Antworten und mehr Zeit mit der richtigen Reaktion.
Narrativ-Analysen
Sehen Sie nicht nur, worüber gesprochen wird. Erkennen Sie auch, welche Ereignisse, Aussagen oder Beiträge Veränderungen bei Themen und Tonalität ausgelöst haben.
Management-Briefings
Erstellen Sie direkt aus Ihren aktuellen Auswertungen verständliche Zusammenfassungen für Geschäftsführung, Vorstand oder andere Verantwortliche.
Mustererkennung
Meltwater weist auf neue Themen, ungewöhnlich starke Ausschläge und Veränderungen beim Wettbewerb hin, bevor sie größere Aufmerksamkeit erhalten.
Vertrauenswürdiger Kontext
Erhalten Sie verständliche Antworten auf Ihre Fragen und prüfen Sie direkt, auf welchen Meldungen und Beiträgen diese beruhen.
Vertrauenswürdige Datengrundlage
Verlässliche Daten statt widersprüchlicher Zahlen
Aussagekräftige Auswertungen brauchen eine Datengrundlage, der alle Beteiligten vertrauen können. Meltwater verbindet internationale Medien- und Social-Media-Daten und wertet sie nach einheitlichen Regeln aus. Dadurch lassen sich Ergebnisse über Märkte, Regionen und Teams hinweg sinnvoll vergleichen.
Internationale, einheitlich aufbereitete Quellen
Medienberichte und Beiträge aus sozialen Netzwerken werden in einer gemeinsamen Struktur erfasst. So können Sie Entwicklungen über Länder, Sprachen und Märkte hinweg vergleichen.
Vergleichbare Bewertung von Tonalität und Themen
Tonalität, Themen und Organisationen werden nach einheitlichen Regeln erkannt. Dadurch arbeiten Teams und Geschäftsbereiche mit denselben Definitionen.
Ergebnisse bis zur Quelle prüfen
Jede Auswertung lässt sich bis zu den zugrunde liegenden Meldungen und Beiträgen zurückverfolgen. Das schafft Vertrauen in Dashboards, Berichte und Zusammenfassungen.
Gemeinsame Kennzahlen für alle Teams
PR, Kommunikation und Management bewerten Reichweite, Wahrnehmung und Ergebnisse auf derselben Grundlage. Unterschiedliche Zahlenstände und widersprüchliche Bewertungen werden vermieden.
Automatisiertes Management-Reporting
Management-Reports in Sekunden
Messung ist besonders wertvoll, wenn die Ergebnisse im Unternehmen verstanden und genutzt werden. Meltwater überführt aktuelle Daten in übersichtliche Berichte und Zusammenfassungen. So können Sie Geschäftsführung, Vorstand und weitere Beteiligte regelmäßig informieren, ohne jeden Report von Grund auf neu zu erstellen.
Live-Dashboards
Geben Sie Führungskräften einen Echtzeit-Überblick über Berichterstattung, Wahrnehmung und Wettbewerbsposition.
Automatisierte Reports
Lassen Sie wöchentliche oder monatliche Berichte automatisch aktualisieren und versenden. Das spart wiederkehrende manuelle Arbeit.
KI-generierte Zusammenfassungen
Fassen Sie umfangreiche Auswertungen in wenigen klaren Aussagen zusammen, damit Führungskräfte die wichtigsten Entwicklungen schnell erfassen können.
Briefings und Kurzfassungen
Teilen Sie kuratierte Updates zum Wettbewerbsumfeld, zum Sentiment und zur Performance mit Teams und Management.
Wie PR-Ergebnisse im Unternehmen Gehör finden
Sehen Sie, wie Unternehmen Meltwater nutzen, um die Wirkung ihrer Kommunikation nachvollziehbar zu belegen und Gespräche mit der Unternehmensleitung auf eine verlässliche Datengrundlage zu stellen.
„Mit Meltwater hat der Dialog mit unserer Unternehmensleitung eine ganz neue Richtung genommen. Wir können jederzeit und auf Knopfdruck Impressions, Reichweite, View-Through-Raten und die tatsächlich angesprochenen Zielgruppen präsentieren.“
Gareth Crew
Social and Digital Communications Lead EMEA bei Canon
Entdecken Sie, wie moderne PR-Messung funktioniert
In einer persönlichen Demo zeigen wir Ihnen anhand Ihrer Anforderungen, wie Sie Veränderungen schneller erkennen, Ergebnisse verständlich aufbereiten und den Beitrag Ihrer Kommunikation belegen können.
Häufige Fragen zu Messung & Analyse
Die Sentimentanalyse von Meltwater liefert äußerst präzise, kontextbezogene Insights auf Basis eines der branchenweit größten Datensätze und über 20 Jahren ausgereifter KI-Technologie. Sie unterstützt fundierte Entscheidungen zur Markenwahrnehmung und hilft, Reputationsrisiken frühzeitig zu erkennen. Die Lösung verbessert die Klassifizierung von positivem und negativem Content und reduziert falsch-neutrale oder falsch zugeordnete Artikel. Zudem erkennt sie Tonalität und subtile sprachliche Nuancen wie Sarkasmus, Verneinungen und Slang in Social Media-Content.
Ja. Meltwater bietet automatisierte Reporting-Funktionen. Die KI von Meltwater liefert Echtzeit-Insights und reduziert den manuellen Aufwand um bis zu 25 %. Die Plattform beschleunigt Recherche und Reporting und liefert im Handumdrehen verlässliche Insights. KI-gesteuerte Tools unterstützen die Erstellung individuell anpassbarer Management-Reports. Automatisierte Alerts und Sentimentanalysen ermöglichen proaktives und zeitnahes Reporting.
Ja. Meltwater ermöglicht die individuelle Anpassung von Dashboards. Die Plattform bietet Dashboards zur Analyse und Visualisierung von Media-, Social Media- und Consumer Intelligence-Daten, die sich flexibel an spezifische Anforderungen anpassen lassen. Dadurch erhalten Teams klar strukturierte Einblicke, die auf ihre Strategie und Reporting-Bedürfnisse zugeschnitten sind. Meltwater unterstützt zudem die Erstellung und Verwaltung individueller Dashboards und bietet Ihnen damit einen umfassenden Überblick über Ihre Daten.
Ja. Meltwater bietet Export- und Integrationsfunktionen, mit denen Sie Daten in andere Tools übertragen können. Die Plattform umfasst APIs und Drittanbieter-Integrationen und ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit Business-Tools wie Power BI, Microsoft Teams und Salesforce. So lassen sich Meltwater-Insights mühelos in bestehende Software-Ökosysteme integrieren und für erweitertes Reporting und Analysen nutzen.
Die Sentimentanalyse von Meltwater liefert äußerst präzise, kontextbezogene Insights auf Basis eines der branchenweit größten Datensätze und über 20 Jahren ausgereifter KI-Technologie. Sie unterstützt fundierte Entscheidungen zur Markenwahrnehmung und hilft, Reputationsrisiken frühzeitig zu erkennen. Die Lösung verbessert die Klassifizierung von positivem und negativem Content und reduziert falsch-neutrale oder falsch zugeordnete Artikel. Zudem erkennt sie Tonalität und subtile sprachliche Nuancen wie Sarkasmus, Verneinungen und Slang in Social Media-Inhalten.
Für eigene Social Media-Kanäle stellt Meltwater wichtige Performance-Metriken bereit, darunter: Reichweite der Beiträge: Wie viele Menschen haben Ihre Inhalte gesehen. Engagement: Messgrößen wie Likes, Kommentare, Shares und Reaktionen, die das Engagement Ihres Publikums widerspiegeln. Impressions: Die Gesamtzahl der Aufrufe Ihrer Posts. Follower-Wachstum: Veränderungen der Größe Ihres Publikums im Zeitverlauf. Kampagnen-Impact: Performance bestimmter Kampagnen und Wirksamkeit des Contents. Anhand dieser Kennzahlen können Sie den Erfolg und den Impact Ihrer Social Media-Maßnahmen analysieren und dadurch Ihre Content-Strategie sowie die Interaktion mit Ihrem Publikum optimieren.
Meltwater konsolidiert Analysedaten aus verschiedenen Quellen in einem einheitlichen Dashboard. So lassen sich Media-, Social Media- und Consumer Intelligence-Daten zentral anzeigen und analysieren. Diese Zentralisierung ermöglicht es Teams, umfassende Insights zu gewinnen, Performance zu vergleichen, Trends zu verfolgen und Reports zu erstellen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Zudem unterstützt die Plattform Integrationen mit Drittanbieter-Tools zur Erweiterung des Datenzugriffs und zur Optimierung von Workflows.
Ja, Meltwater ermöglicht Vergleichsanalysen mit Wettbewerbern. Mithilfe KI-gestützter Tools können Nutzer die Medienpräsenz, Strategien und Social Media-Gespräche von Mitbewerbern in Echtzeit beobachten und analysieren. Diese Analysen helfen dabei, die eigene Marktposition zu verstehen, Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung zu erkennen und Kommunikation sowie Marketingmaßnahmen auf Basis von Wettbewerbs-Insights zu optimieren.